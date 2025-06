„Wenn die Leute lange bei mir arbeiten, dann sollen sie auch gesund in Rente gehen!“

Saubere Luft – nicht nur draußen, sondern auch dort, wo Menschen sich oft viel länger aufhalten: am Arbeitsplatz.

Terhalle – nachhaltiger Holzbau seit 40 Jahren

Nachhaltiges Bauen mit Holz – dafür steht das mittelständische Unternehmen Terhalle Holzbau GmbH seit fast 40 Jahren. „Wir sind ein sehr aktives Unternehmen“, erklärt Ludger Wittland, Geschäftsführer und Leiter Marketing & Vertrieb. „Wir sind in den letzten 40 Jahren sehr stark gewachsen. Wenn man ständig am Markt kämpfen muss, um sich durchzusetzen, dann lernt man das, und dann geht es immer weiter“. 1986 gründete der Zimmerer- und Tischlermeister Josef Terhalle den Familienbetrieb als Zimmerei.

1990 erweiterte er das Portfolio um eine Tischlerei, 1992 folgten die ersten Häuser in Holzrahmenbauweise, und weil, so Ludger Wittland, Holzbau auch in Norddeutschland immer salonfähiger wurde und Architekten sich gerne mit Holzbau beschäftigten, baut Terhalle seit 1995 schlüsselfertige Häuser in Holzbauweise.

Eine Wachstumsgeschichte

Im Jahr 2007 wurde die Produktpalette durch die Herstellung von Fenstern und Fassaden ergänzt. „Seit 2008 sind wir auch Fensterbauer“, sagt Wittland. Josef Terhalle, der damals bereits 80 Mitarbeiter im eigenen Betrieb beschäftigte, übernahm seinen Ausbildungsbetrieb neben der Grundstücksgrenze mit allen 30 Mitarbeitern. „Alles, was wir im Bereich der geschlossenen Gebäudehülle anbieten können, produzieren wir inzwischen selbst“, sagt Ludger Wittland. „Schreiner können wir selbst, Zimmerer können wir selbst, Dachdecker auch, und damit ist das Gebäude geschlossen. Für alles, was mit der technischen Gebäudeausrüstung zu tun hat, haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.“

Durch Zukäufe und Erweiterungen gehören ein Metallbau- und ein Dachdeckerbetrieb, ein Architekturbüro sowie Niederlassungen in Berlin und im niederländischen Hengelo zur Terhalle-Gruppe. „Ich bin jetzt seit zehn Jahren im Unternehmen, und jedes Jahr haben wir eine neue Halle gebaut“, sagt Ludger Wittland. Ein Unternehmen, das wächst und heute mehr als 620 Mitarbeiter beschäftigt, die stolz sind auf ihren erfolgreichen Betrieb.

Mitarbeiter im Blick

„Wir sind stolz darauf, dass wir eine sehr geringe Fluktuation und ein hochmotiviertes Team haben, was auch an den guten Rahmenbedingungen liegt“. Dazu gehören etwa Home-Office für werdende Mütter und Frauen mit kleinen Kindern und ein großer Gestaltungsspielraum für jeden Mitarbeiter. Wittland erklärt: „Jeder kann sich hier weiterentwickeln, jeder ist für seinen Bereich verantwortlich. Das Schönste ist, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen, dann sagen sie das natürlich auch gerne weiter, auch in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis und überall, wo sie sind. Dadurch, dass wir ein gutes Verbesserungsvorschlagswesen haben, kann auch jeder Mitarbeiter dazu beitragen, die Dinge voranzutreiben. Jeder Vorschlag wird bewertet und wenn er umgesetzt wird, wird er auch belohnt.“

Wann und wie ist Terhalle auf das Problem „Holzstaub / Feinstaub in der Luft“ aufmerksam geworden?

Auf der LIGNA entdeckt

Auf die Luftreinigungslösungen von Euromate ist Josef Terhalle im Mai 2023 in Hannover auf der LIGNA, der Weltleitmesse für die holzbe- und verarbeitende Industrie, aufmerksam geworden. Dort war Euromate mit einem Messestand vertreten, ein DFI -Luftreiniger konnte vor Ort angeschaut werden. Josef Terhalle hat dann sieben Luftreiniger bestellt – „mit Messerabatt“, wie Clemens Gesenhues ergänzt.

Mit der Beratung durch Senol Göktas von Euromate während der Messe und seitdem ist man bei Terhalle sehr zufrieden. „Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass wir mit diesen Luftreinigern das Problem Feinstaub lösen können“, erklärt Clemens Gesenhues.

Auch ein Grund für die schnelle Entscheidung, in diese Lösung zu investieren, war laut Gesenhues die „einfache Art und Weise der Installation ohne große Baumaßnahmen.“

Wie haben sich die Geräte bewährt?

Mittlerweile hängen sieben Luftreiniger vom Typ DFI bei Terhalle in Ahaus. Wie haben sich die Geräte bewährt?

„Sehr gut“, erklärt Clemens Gesenhues. „Das ist auch dadurch messbar, dass das Rauchansaugsystem der Brandmeldeanlage in den Filterbereichen nicht mehr so verstaubt ist wie vor der Installation der Entstauber von Euromate.“

Da Euromate seine Produkte kontinuierlich weiterentwickelt, haben die sieben DFI 8500-Industrieluftreiniger kürzlich ein Update erhalten. Sie sind jetzt mit modernster Online-Steuerung ausgestattet und können von überall über einen Browser angesteuert werden.

Die Mitarbeiter sind sehr zufrieden, so Clemens Gesenhues – und das ist bei Terhalle sehr wichtig.

„Andere Unternehmen aus der Holzbranche sollten sich auf jeden Fall auch damit beschäftigen“, sagt Clemens Gesenhues.

„Denn was sagt Josef Terhalle immer? Wenn die Leute lange bei mir arbeiten, dann sollen sie auch gesund in Rente gehen!“

Mit 50 Jahren Erfahrung ist Euromate Experte auf dem Gebiet der Luftfiltration und Luftreinigung. Vom Hauptsitz im niederländischen Breda aus werden täglich zahlreiche Unternehmen und Organisationen mit gesunder und sicherer Raumluft versorgt. Euromate bietet Lösungen für alle Arten von Verschmutzungen in Industriehallen wie Lager, Logistik, Holzverarbeitung, Produktion und Metallverarbeitung.

