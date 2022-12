Die stillste Zeit im Jahr ist angebrochen und jedes Unternehmen will nun möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wie das gelingt, weiß der Profi für aufblasbare Werbung.

Weihnachten steht vor der Tür und bis zum 23. Dezember wird nicht nur auf Besinnlichkeit und Menschenliebe plädiert, sondern auch auf Spendierfreudigkeit. Wer jetzt, im Lichtertrubel zwischen Weihnachtsklängen, noch auffallen will, darf sich etwas besonderes einfallen lassen. Warum also nicht aufblasbare Produkte wählen, die so richtig zum Hingucken animieren, vom schwebenden Weihnachtsmann bis zur Rentierherde mit eigenem Firmenlogo ist alles drin.

„Aufblasbare Werbeträger sind in jeder Sonderform möglich“, weiß man bei Skanbo, dem Experten für Inflatables, „und was immer die Idee unserer Kunden und Kundinnen ist, wir sorgen dafür, dass sie genauso umgesetzt wird. Egal, ob das aufblasbare Figuren sind oder das Firmenmaskottchen, die aufblasbaren Werbeprodukte sind sowohl draußen als auch drinnen einsetzbar und halten einiges aus“.

Die aufblasbaren Werbeträger von Skanbo sind optional beleuchtbar und können in den verschiedensten Größen angeboten werden. Wer möchte, kann also durchaus eine Kinderhüpfburg mit Weihnachtssujets direkt auf dem Firmengelände aufstellen

Das Team von Skanbo ist bemüht, alle Kundenwünsche umzusetzen und mit größter Sorgfalt Produkte zu entwickeln, die nicht nur richtig Werbung machen, sondern auch die härtesten Einsätze unbeschadet überstehen, von der Fußgängerzone bis zum Messeauftritt. Wer mehr zu den aufblasbaren Produkten wissen möchte, kommt am besten gleich bei Skanbo vorbei: www.skanbo.com.

Seit über 20 Jahren sind wir führender Anbieter von aufblasbaren Werbeträgern (Inflatables) und Displays. Unser Produktsortiment umfasst über 200 Produkte, unter denen sich Klassiker wie Plakatständer, Stehtische, Bodenplakatrahmen und aufblasbare Werbung (Werbesäulen) befinden.

Alle Produkte werden individuell gefertigt und nach Kundenwunsch gebrandet. Ständige Innovationen sind für uns ein Fixbestandteil, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Eventservice und Eventtrailer ergänzen das Kundenservice.

