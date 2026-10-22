Wenn der Herbst in Kubikmetern kommt: Garten winterfest machen und Brennstoffvorräte auffüllen

Rindenmulch für den Frostschutz ab Herbst. Praktisch und Containerweise bei der RELOGA im Container für Grünschnitt-Entsorgung zu bestellen.

Wenn das Laub fällt und die Temperaturen sinken, beginnt für Gartenbesitzer und Profis die letzte große Arbeitsphase des Jahres. Jetzt werden Grünflächen winterfest gemacht, Grünschnitt entsorgt und Böden geschützt. Gleichzeitig startet die Heizsaison. RELOGA bietet für beides Lösungen aus der Region – und richtet sich mit größeren Mengen ausdrücklich auch an Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Unternehmen und Betreiber größerer Anlagen.

Der Herbst zeigt sich wieder von seiner arbeitsreichen Seite. Eben noch sorgten die Bäume mit roten, gelben und goldenen Blättern für Indian-Summer-Stimmung, wenig später liegt die Farbenpracht auf Rasenflächen, Wegen und Einfahrten. Dazu kommen die letzten Schnittarbeiten an Bäumen, Sträuchern und Hecken. Garten und Grünanlage wollen schließlich auf den Winter vorbereitet werden.

Im privaten Garten kommen dabei schnell einige Säcke zusammen. Wer beruflich Grünflächen pflegt oder größere Grundstücke betreut, rechnet dagegen in anderen Dimensionen. Für Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Hausmeisterdienste, Wohnungsunternehmen oder Betreiber größerer Gewerbeimmobilien bedeutet der Herbst nicht selten: Es geht um Kubikmeter.

Was im Herbst weg muss – und was jetzt hin soll

Grünschnitt, Äste, Zweige und andere pflanzliche Gartenabfälle müssen nach den Herbstarbeiten zunächst von der Fläche. Über den Containerdienst von RELOGA lassen sich entsprechende Mengen sammeln und einer geeigneten Verwertung zuführen. Aus dem vermeintlichen Abfall entsteht dabei wieder etwas Neues: Pflanzliche Rohstoffe werden unter anderem zu Kompostprodukten verarbeitet und gelangen so zurück in den natürlichen Stoffkreislauf.

Denn Garten winterfest machen heißt nicht nur aufräumen. Auch der Boden kann jetzt auf die kommenden Monate und die nächste Gartensaison vorbereitet werden.

RELOGA bietet dafür unter anderem Bergischen Kompost, Bergischen Aktivboden sowie Rindenmulch in unterschiedlichen Körnungen an. Während Kompost der Bodenverbesserung und Nährstoffversorgung dient, lässt sich mit einer Mulchschicht der Boden abdecken und schützen. Gleichzeitig kann Rindenmulch das Wachstum unerwünschter Pflanzen unterdrücken.

Wenn ein paar Säcke Rindenmulch nicht mehr reichen

Für den Vorgarten mögen Sackware und der Kofferraum genügen. Bei mehreren hundert oder gar tausend Quadratmetern sieht die Sache anders aus. Genau hier wird das Angebot auch für professionelle Anwender interessant.

Die Kompostprodukte von RELOGA können nicht nur in kleineren Mengen an den jeweiligen Verkaufsstellen abgeholt, sondern auch direkt angeliefert werden. Über den Containerdienst lässt sich die tatsächlich benötigte Menge in Kubikmetern bestellen – bis hin zu 7 m³ in einem Absetzcontainer.

Das ist insbesondere für den Garten- und Landschaftsbau interessant. Statt zahlreiche einzelne Säcke zu beschaffen, zu verladen und zur Baustelle zu transportieren, kommt das Material in der benötigten Menge direkt zum Einsatzort. Auch Wohnungswirtschaft, Facility Management, Kommunen, Unternehmen oder Eigentümer größerer Grundstücke können so ihren Materialbedarf für umfangreichere Pflege- und Gartenarbeiten organisieren.

Und der Container kann im Herbst gewissermaßen in beide Richtungen gedacht werden: Gartenabfälle und Grünschnitt müssen von der Fläche herunter – Kompost, Aktivboden oder Rindenmulch werden für die weitere Arbeit auf der Fläche benötigt.

Nachwachsender Brennstoff für die kalte Jahreszeit

Während draußen die letzten Arbeiten erledigt werden, beginnt drinnen die Heizsaison. Wer eine Holzheizung betreibt, sollte deshalb nicht erst an Brennstoff denken, wenn das Lager beinahe leer ist.

Auch hier lohnt sich der Blick auf regionale Kreisläufe. RELOGA bietet verschiedene Holzprodukte und nachwachsende Brennstoffe an. Zum Sortiment gehören Bergische Hackschnitzel, Bergisches Scheitholz sowie Premium-Pellets.

Die Hackschnitzel werden aus holzigen Rohstoffen wie Stammholz, Baumkronen, Ästen und Schwachholz hergestellt, konfektioniert und getrocknet. Sie eignen sich für automatische Feuerungsanlagen und können auf die technischen Anforderungen der jeweiligen Anlage abgestimmt werden.

Für klassische Holzfeuerungen steht darüber hinaus Bergisches Scheitholz als Hart- und Weichholz zur Verfügung. Wer eine Pelletheizung betreibt, findet mit Premium-Pellets aus Sägespänen eine weitere Möglichkeit, mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz zu heizen.

Nicht nur an den Kaminofen denken

Gerade bei Holzprodukten lohnt es sich, nicht ausschließlich den privaten Haushalt mit Kaminofen im Blick zu haben. Automatische Hackschnitzel- und Pelletheizungen versorgen schließlich auch größere Gebäude und Anlagen. Entsprechend anders fällt der Brennstoffbedarf aus.

Für gewerbliche Abnehmer, Betreiber größerer Heizungsanlagen, Wohnungswirtschaft oder andere Großverbraucher ist deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt, den Bedarf für die kommenden Monate zu kalkulieren und größere Mengen rechtzeitig zu organisieren.

Dabei zählt neben Qualität und Eignung des Brennstoffs vor allem eines: eine verlässliche Mengenplanung. Was beim gelegentlich genutzten Kamin noch mit einigen Netzen Scheitholz funktioniert, wird bei einer automatischen Feuerungsanlage schnell zur logistischen Aufgabe.

Regional denken – Kreisläufe schließen

Grünschnitt hinaus, Kompost und Mulch hinein, Holz als nachwachsender Energieträger nutzen: Hinter den unterschiedlichen Angeboten steckt ein gemeinsamer Gedanke. Rohstoffe aus der Region werden aufbereitet und sinnvoll weitergenutzt.

Gerade im Herbst wird dieser Kreislauf besonders sichtbar. Das Material, das bei der Pflege von Gärten, Parks und Grünanlagen anfällt, ist nicht zwangsläufig Abfall im klassischen Sinne. Richtig erfasst und verarbeitet kann daraus wieder ein wertvoller Rohstoff entstehen.

Für Privatkunden ist das praktisch. Für Garten- und Landschaftsbau, Wohnungswirtschaft, Facility Management und andere gewerbliche Abnehmer kommt ein weiterer Faktor hinzu: RELOGA kann auch Menge.

Wer jetzt Außenanlagen winterfest macht, größere Mengen Kompostprodukte benötigt oder seinen Vorrat an nachwachsenden Brennstoffen für die Heizsaison plant, sollte deshalb nicht nur in Säcken und Netzen rechnen. Manchmal ist der Kubikmeter schlicht die passendere Maßeinheit.

Weitere Infos für Selbstabholer: https://www.avea.de/files/content/downloads/ausgabestellen_kompost_2024_NEU.pdf

Über die Reloga GmbH

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen (Sperrmüll, Baumischabfall, Bauschutt, Gartenabfälle & Grünschnitt, Elektroschrott sowie Haushaltsauflösungen) von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die RELOGA wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Leverkusen: Alkenrath, Bergisch Neukirchen, Bürrig, Hitdorf, Küppersteg, Lützenkirchen, Manfort, Opladen, Quettingen, Rheindorf, Schlebusch, Steinbüchel, Wiesdorf, Köln:, Innenstadt, Chorweiler, Ehrenfeld, Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz, Rodenkirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis:, Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath, Wermelskirchen, Kreis Mettmann:, Monheim, Langenfeld, Oberbergischer Kreis:, Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Radevormwald, Reichshof, Waldbröl, Wiehl, Wipperfürth,) bedient und mehrere Wertstoffhöfe. Da gibt es den Wertstoffhof Leichlingen (Bremsen), die Wertstoffhöfe Burscheid (Hilgen und Heiligeneiche) den Wertstoffhof in Rhein-Berg, den Wertstoffhof Odenthal, den Wertstoffhof Wermelskirchen, den Wertstoffhof Oberberg-Nord sowie den Wertstoffhof Oberberg-Süd .

Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Beim Containerdienst der RELOGA kann man sich beim Container Mieten und gleich bei der Container-Bestellung auch Mutterboden kaufen oder sich Rindenmulch liefern lassen.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Dies ist besonders wichtig für die Industrieentsorgung sowie Bausstellenentsorgung. Gewerbekunden aus der Industrie steht RELOGA als kompetenter Entsorgungsdienstleister zur Seite. Von Umleerbehältern über Presscontainer bis hin zu Behältern für die professionelle Aktenvernichtung. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Entsorgung der Abfälle ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.

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Telefon: 0800 600 2003

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email : info@reloga.de

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die Reloga wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Overath, Lindlar, Engelskirchen, Wipperfürth) bedient und mehrere Wertstoffhöfe in Leichlingen, Rhein-Berg, den Wertstoffhof in Oberberg-Nord sowie in Oberberg-Süd . Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Abfallentsorgung und dem Containerdienst ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.



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