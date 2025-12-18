Weltneuheit: BYON verbindet Kollagen, Schönheit und Gewichtsmanagement zu einem studienbasierten Drink

Mit BYON präsentiert das Salzburger Unternehmen Pharmatrends einen weltweit neuartigen Kollagen Drink, der erstmals auch einen Abnehm Effekt hat und das alles Studienbassierend. .

Mit BYON bringt das Salzburger Unternehmen Pharmatrends einen weltweit neuartigen Kollagendrink auf den Markt, der wissenschaftliche Expertise, medizinisches Know-how und einen außergewöhnlichen Markenauftritt vereint. Der internationale Launch erfolgte im Oktober auf der Anuga-Messe in Köln – begleitet von einem bewusst unkonventionellen Marketing, das sofort für Aufmerksamkeit sorgte.

Im Unterschied zu herkömmlichen funktionellen Getränken oder Energydrinks verfolgt Pharmatrends mit BYON einen klar wissenschaftlichen Ansatz. Die Entwicklung basiert auf der langjährigen medizinischen Erfahrung der Unternehmenseigentümer sowie auf hochwertigen, klinisch untersuchten Inhaltsstoffen. Das Ergebnis: ein Kollagendrink, der neue Maßstäbe im Bereich Beauty, Regeneration und metabolischer Balance setzt.

10.000 mg Premium-Kollagen – wissenschaftlich fundiert

BYON enthält 10.000 Milligramm hochreines Kollagen aus Rind, darunter die Markenrohstoffe Peptan® und Nextida®, die für ihre hohe Bioverfügbarkeit und Qualität bekannt sind. Studien zeigen, dass Kollagenpeptide aus Rind im Körper unter anderem:

* zur Reduktion sichtbarer Falten beitragen können (laut Studien bis zu 14 % nach rund vier Wochen),

* die Elastizität der Haut unterstützen,

* Haare und Nägel kräftigen,

* die Regeneration von Gelenken, Knorpel und Bindegewebe fördern,

* sowie eine wichtige Rolle im Muskel- und Knochenstoffwechsel spielen.

Durch die spezielle Peptidstruktur werden die Kollagene besonders effizient aufgenommen und im Körper gezielt verwertet.

Der erste Kollagendrink mit Abnahmeeffekt

Eine weitere Innovation: BYON ist laut Hersteller der erste Kollagendrink weltweit, der zusätzlich einen metabolischen Effekt entfalten kann. Durch die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels kann das Hungergefühl reduziert werden – ein Mechanismus, der in Studien mit bestimmten Kollagenpeptiden beobachtet wurde. Dadurch kann BYON einen unterstützenden Abnahmeeffekt einleiten, ohne bekannte Nebenwirkungen pharmakologischer Abnehmpräparate.

Der Drink ist dabei zuckerfrei und fügt sich problemlos in moderne Ernährungs- und Lifestyle-Konzepte ein.

Genuss ohne Kompromisse – sogar mit Alkohol

Auch geschmacklich geht Pharmatrends neue Wege: Für die Entwicklung der Aromen arbeitete das Unternehmen mit einem Weltmeister im Barmixen zusammen. So entstanden außergewöhnliche Geschmacksprofile wie BYON Passionsfrucht Nr. 6 und BYON Roseberry Nr. 1, die sich klar vom Markt abheben.

Eine weitere Weltneuheit: BYON ist laut Hersteller der erste Kollagendrink, der mit Alkohol gemischt werden kann, ohne seine Wirkung zu verlieren. Zudem sollen die enthaltenen Kollagenpeptide und Aminosäuren dazu beitragen können, die negativen Effekte von Alkohol auf den Körper abzumildern – ein Aspekt, der BYON auch für die gehobene Gastronomie und den Lifestyle-Bereich interessant macht.

Internationale Expansion geplant

Pharmatrends steht mit BYON erst am Anfang. Das Unternehmen arbeitet aktuell an der

internationalen Expansion

und positioniert den Drink als Premium-Produkt an der Schnittstelle von

Beauty, Health und Genuss https://www.byondrink.com

