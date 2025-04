Weltgesundheitstag: Die Kraft des Lichts für Körper und Geist

Ob natürliches Sonnenlicht oder gezielt eingesetztes künstliches Licht:

Die heilende Wirkung und der Einfluss von Licht ist ein zentraler Bestandteil unseres täglichen Lebens und ein wertvolles Instrument für Gesundheit und Therapie.

Die Bedeutung von Sonnenlicht geht weit über das einfache Bedürfnis nach Helligkeit hinaus. Sonnenlicht regt die Produktion von Serotonin an, dem sogenannten „Glückshormon“, und trägt so maßgeblich zu einer besseren Stimmung, höherer Energie und allgemeinem Wohlbefinden bei. Während der dunkleren Monate leiden viele Menschen unter Lichtmangel, was zu einem gesunkenen Energielevel und einer erhöhten Anfälligkeit für Winterdepressionen führen kann. Hier bietet sich die Möglichkeit, durch gezielte Lichttherapie eine wertvolle Unterstützung für Körper und Geist zu erhalten.

Lichttherapie: Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Körper und Geist

Ein besonders interessantes Thema im Bereich der Lichttherapie ist der Einsatz von speziellen LED-Leuchten. Diese Technik wird bei psychischen und physischen Beschwerden eingesetzt. Verschiedene Lichtfarben wirken dabei auf unterschiedliche Weise:

– Rote Lichtfarbe: Es stimuliert die körperlichen Prozesse, und die Leistung lässt sich durch rotes Licht verbessern. Allerdings kann eine zu hohe Menge an rotem Licht Nervosität hervorrufen und Unruhe verstärken.

– Blaue Lichtfarbe: Blaues Licht hat eine entspannende, kühlende Wirkung und unterstützt die Konzentration. Es wird häufig in Arbeitsbereichen eingesetzt, um die Effizienz zu erhöhen. Außerdem kann es die Produktion von Melatonin verringern, was den Schlaf beeinflussen kann.

– Grüne Lichtfarbe: Grünes Licht wirkt ausgleichend, erholsam und harmonisierend. Es ist ideal für Erholungsbereiche sowie Arbeitsumgebungen, um Stress abzubauen und die Kreativität zu steigern.

– Gelbe Lichtfarbe: Es kann dazu führen, dass sich Menschen wacher und vitaler fühlen. Gelbes Licht wird häufig als warm und einladend wahrgenommen, was dazu beitragen kann, dass sich Menschen in ihrer Umgebung entspannter und angenehmer fühlen.

Licht-Recycling: Ein Beitrag für die Umwelt

Während uns Licht zahlreiche Vorteile für unsere Gesundheit bietet, ist es ebenso wichtig, verantwortungsbewusst mit den verwendeten Leuchtmitteln umzugehen. Besonders LED-Lampen sind nachhaltige Optionen zur Verbesserung unserer Energieeffizienz – allerdings müssen diese Lampen korrekt entsorgt werden, sobald sie nicht mehr funktionieren. Durch das Recycling von LED-Lampen können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden, und gleichzeitig wird die Umwelt geschützt. In Deutschland sorgt Lightcycle mit einem flächendeckenden Netzwerk von Sammelstellen dafür, dass alte Leuchtmittel fachgerecht entsorgt werden können. An mehreren tausend Sammelstellen in Supermärkten, Bauhäusern und Elektrogeschäften können Verbraucher ihre alten Lampen kostenlos abgeben.

Eine Übersicht der nächstgelegenen Sammelstellen ist unter www.sammelstellensuche.de zu finden.

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



