Cordula John ist unsere neue Lebenshelferin in Leipzig. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Leipzig, 16.11.2021. Senioren den Alltag bis ins hohe Alter hinein so angenehm wie möglich zu gestalten – das ist das Anliegen der SeniorenLebenshilfe. Dafür hat sich der von Berlin aus agierende Dienstleister ein bundesweit tätiges Netzwerk aus kompetenten Lebenshelfern aufgebaut. Die Lebenshelfer sind im vorpflegerischen Bereich tätig und sichern durch ihre Arbeit die Lebensqualität von Senioren. In Leipzig ist fortan Cordula John als weitere Lebenshelferin im Auftrag älterer Menschen tätig.

Damit Senioren im eigenen Zuhause alt werden können

Die SeniorenLebenshilfe leistet mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag für mehr Zufriedenheit im Alter. Um dies zu erreichen, werden die angebotenen Leistungen der Lebenshelfer individuell auf den Bedarf der Senioren abgestimmt. Geschäftsführerin Carola Braun möchte es den Senioren auf diese Weise ermöglichen, in ihrem gewohnten Umfeld alt werden zu können. Gleichzeitig soll die Freizeit der älteren Menschen durch interessante Gespräche und gemeinsam unternommene Aktivitäten bereichert werden. Carola Braun hat das Familienunternehmen im Jahr 2012 gegründet und unterstützt die Lebenshelfer von der Berliner Zentrale aus mit speziellen Schulungen und Fortbildungen.

Individuell angepasste Leistungen für ein angenehmes Leben im Alter

Die Lebenshelfer agieren als Haushaltshilfe, begleiten ihre Senioren in Alltagssituationen und helfen Ihnen dabei, ihre freie Zeit abwechslungsreich zu gestalten. Die Lebenshelfer putzen die Wohnung, gehen einkaufen, waschen die Wäsche, bringen aber auch die von ihnen betreuten Senioren zu Arztterminen oder unternehmen mit ihnen Spaziergänge. Müssen dafür Wege zurückgelegt werden, kann dies bequem im Pkw erfolgen, der jedem Lebenshelfer zur Verfügung steht. Welche Leistungen von den Lebenshelfern im Einzelnen übernommen werden, hängt vom individuellen Bedarf und den persönlichen Wünschen der Senioren ab und kann jederzeit angepasst werden.

Cordula John ist das neueste Mitglied der SeniorenLebenshilfe in Leipzig

Die SeniorenLebenshilfe ist bereits mit mehreren Lebenshelfern in Leipzig vertreten und erhält dank der 1972 in Dessau geborenen Cordula John in Zukunft weitere Unterstützung. Die gelernte Industriekauffrau hat lange Zeit als kaufmännische Buchhalterin und kaufmännische Sachbearbeiterin gearbeitet, bevor sie Lebenshelferin wurde. Sie möchte für ihre Senioren eine zuverlässige Unterstützung sein und ihr Leben mit erfüllenden Gesprächen sowie einem herzlichen Miteinander bereichern. Cordula John ist seit 2008 glücklich verheiratet und zählt eine Labradorhündin zu ihrer Familie. Sie liebt es zu Singen und begeistert sich außerdem für das Reisen sowie für klassische und geistliche Musik.

Weitere Lebenshelfer für ganz Deutschland gesucht

Senioren in Leipzig können sich zukünftig auf die kompetenten Leistungen von Cordula John verlassen. Auch in vielen weiteren Städten und Gemeinden in ganz Deutschland sind Lebenshelfer auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig, um das Leben für Senioren angenehmer zu gestalten. Dabei werden sie vom Hauptsitz der SeniorenLebenshilfe aus in allen Bereichen tatkräftig unterstützt. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ist beständig auf der Suche nach zusätzlichen Lebenshelfern. Weitere Informationen über Cordula John und die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Leipzig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.