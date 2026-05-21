Weinreisen durch Argentinien und Chile: Südamerikas Genussregionen entdecken

Zwischen Anden, Pazifik und spektakulären Landschaften entdecken immer mehr Reisende Argentinien und Chile als außergewöhnliche Ziele für Wein- und Genussreisen.

Während viele Weinliebhaber bei Genussreisen zuerst an die Toskana, Bordeaux oder die Rioja denken, rücken zunehmend auch die Weinregionen Südamerikas in den Fokus anspruchsvoller Reisender. Vor allem Argentinien und Chile begeistern mit außergewöhnlichen Kombinationen aus Wein, Landschaft und Roadtrip, oft fernab der üblichen Touristenrouten.

„Viele Reisende suchen heute nicht mehr nur klassische Weinverkostungen, sondern intensive Erlebnisse in besonderer Umgebung“, erklärt Christof Sauer vom Südamerika Reiseportal. „Genau das bieten die Weinregionen Argentiniens und Chiles in beeindruckender Weise.“

Weinbau zwischen Anden, Wüste und Pazifik

Die Weinregionen Südamerikas unterscheiden sich deutlich von den bekannten europäischen Weinlandschaften. In Argentinien liegen viele Weinberge auf über 1.000 Metern Höhe – mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel der Anden. Besonders die Region Mendoza gilt als Zentrum des argentinischen Weinbaus und ist weltweit für ihren Malbec bekannt.

Doch auch Nordargentinien entwickelt sich zunehmend zum Geheimtipp. Rund um Cafayate in den Valles Calchaquíes entstehen einige der höchstgelegenen Weine der Welt. Die Landschaft aus roten Felsformationen, Kakteen und spektakulären Tälern macht die Region nicht nur für Weinliebhaber attraktiv.

Chile hingegen begeistert durch den Einfluss des Pazifiks. Regionen wie das Colchagua-Tal oder das Casablanca Valley verbinden elegante Weingüter mit kolonialen Haciendas, mediterranem Klima und der Nähe zur Küste. Besonders Weißweine wie Sauvignon Blanc profitieren vom kühlen Pazifiknebel.

Genussreisen werden entschleunigter

Nach Beobachtung des Reiseveranstalters verändert sich auch die Art des Reisens. Genussreisen werden individueller und stärker mit Kultur- und Naturerlebnissen kombiniert.

So verbinden viele Reisende Weinregionen heute mit Roadtrips entlang der legendären Ruta 40, Aufenthalten in Boutiquehotels oder Besuchen historischer Städte wie Valparaíso oder Salta. Auch kleine familiengeführte Bodegas gewinnen an Bedeutung.

„Gerade erfahrene Reisende schätzen die Mischung aus Komfort, spektakulärer Landschaft und authentischen Begegnungen“, so Christof Sauer. „Eine Weinreise durch Südamerika ist mehr als eine Aneinanderreihung von Weinverkostungen.“

Besonders beliebt seien individuell gestaltete Mietwagenreisen, bei denen sich Weinregionen mit anderen Höhepunkten Südamerikas kombinieren lassen – etwa mit der Atacama-Wüste oder den Iguazú-Wasserfällen.

Südamerika als Alternative zu klassischen Weinregionen

Hinzu kommt, dass viele bekannte Weinregionen Europas in der Hauptsaison zunehmend stark frequentiert sind. Südamerika bietet dagegen noch ein entspannteres und ursprünglicheres Reiseerlebnis.

Viele Weingüter empfangen Besucher in kleinen Gruppen oder persönlich geführt. Lange Mittagessen auf Weingütern, Radtouren zwischen den Reben und Fahrten durch nahezu menschenleere Landschaften prägen das Reiseerlebnis ebenso wie die Weine selbst.

Argentinien und Chile gehören deshalb längst nicht mehr nur für Weinliebhaber zu den spannendsten Genussdestinationen weltweit, sondern auch für Reisende, die Kultur, Natur und Kulinarik miteinander verbinden möchten.

Weitere Informationen zu individuellen Weinreisen durch Argentinien und Chile finden Interessierte unter:

Weinreise Argentinien

Weinreise Argentinien und Chile

Große Wasserfälle und die Weinstraße

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