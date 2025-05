Wein trifft Wohlbefinden: Augsburg bekommt sein erstes Weinyoga

Augsburgs erstes Weinyoga am 06. Juni bei WEiNDOTCOM: Yoga, Wein, Lebensfreude – mit Sekt, Flow und ganz viel Spaß. Namaste & Cheers!

Augsburg, 05. Mai 2025 – Yoga trifft Lebensfreude, Bewegung trifft Genuss: Am 06. Juni 2025 findet im WEiNDOTCOM-Lager im Bärenkeller das erste Weinyoga-Event Augsburgs statt. In den großen Metropolen schon voll im Trend, kommt Weinyoga jetzt auch endlich nach Augsburg. Gastgeberin Katja Janek – Gründerin des Augsburger Weinhandels WEiNDOTCOM – und Personal Trainerin Desislava Yordanova-Ilic laden gemeinsam zu einer außergewöhnlichen Stunde voller Leichtigkeit, Achtsamkeit und gutem Wein ein.

„Namaste & Cheers“ – das ist das Motto dieser einzigartigen Kombination aus Yoga und Weinverkostung. Statt Leistungsdruck und Dogma gibt es bei Weinyoga fließende Bewegungen, lockere Atmosphäre – und ein gutes Glas Wein direkt auf der Matte. Für Yoga-Einsteiger:innen genauso geeignet wie für geübte Yogis.

Der Ablauf:

o Begrüßung mit einem Glas Sekt

o 60 Minuten Yoga mit Glas in der Hand – angeleitet von Personal Trainerin Desi

o Verkostung von drei ausgewählten Weinen aus dem Sortiment von WEiNDOTCOM

o Entspannter Ausklang mit einem letzten Schluck und netten Gesprächen

Der Ort:

WEiNDOTCOM Lager, Zaunkönigweg 7, 86156 Augsburg – mit guter ÖPNV-Anbindung und Parkplätzen vor Ort.

Zielgruppe:

Alle, die Lust auf Bewegung ohne Verbissenheit, ein bisschen Genuss und eine gute Zeit haben – ob allein, mit der besten Freundin oder als kreativer Team-Event.

Was ist Weinyoga?

Stell dir vor, dein liebstes Glas Wein trifft auf den herabschauenden Hund – und beide verstehen sich prächtig. Weinyoga ist genau das: eine charmant-chaotische Mischung aus Bewegung, Genuss und jeder Menge Spaß. Statt Leistungsdruck gibt’s lockere Flows, statt Trinkpause eine Weinpause. Das Glas wird zum Yoga-Partner, die Yogamatte zur Bühne für Lebensfreude – und selbst wer bei „Baumhaltung“ eher an Pinot Noir denkt, ist hier goldrichtig. Kurz gesagt: Ein bisschen Sport, ein bisschen Wein – und ganz viel gute Laune.

Die Gastgeberinnen:

Desislava Yordanova-Ilic ist ausgebildete Personal Trainerin, Ernährungsexpertin und dreifache Mutter mit ansteckender Energie.

Katja Janek betreibt den Weinhandel WEiNDOTCOM mit viel Leidenschaft – sportlich eher im Team „Winetasting“, aber immer offen für neue Ideen wie dieses Event.

„Wir glauben an die Kraft der Verbindung – zwischen Körper, Seele und einem richtig guten Glas Wein“, sagt Katja Janek. „Das Weinyoga bringt genau das zusammen – und das in lockerer, ungezwungener Atmosphäre. Wir sind für jeden Spaß zu haben. Den wird es geben.“

Über den Veranstalter

Hinter WEiNDOTCOM steht ein Online-Weinhandel mit Sitz in Augsburg, der sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 auf hochwertige Weine aus Deutschland, Österreich und Italien spezialisiert hat. Neben dem sorgfältig kuratierten Weinsortiment engagiert sich das Team zunehmend auch für kreative Veranstaltungsformate in der Region. So organisiert WEiNDOTCOM regelmäßig Events für Weinliebhaber in Augsburg. Darunter auch die große Frühjahrsweinprobe an diesem Samstag, den 10. Mai von 13-19 Uhr, bei der das firmeneigene Lager in eine offene Verkostungszone mit zahlreichen Probierstationen verwandelt wird. Auch die beliebten ART & WINE Events, die Weinverkostungen mit einem geführten Malkurs kombinieren, zeigen den unkonventionellen Ansatz des Unternehmens. Ziel ist es, Wein auf entspannte und zugängliche Weise erlebbar zu machen – sowohl online als auch vor Ort in Augsburg.

Tickets gibt es hier: https://www.weindotcom.de/weinyoga-augsburg

Über WEiNDOTCOM:

Das Augsburger Unternehmen WEiNDOTCOM bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Wein Probierpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Auch im Bereich Veranstaltungen sind die Augsburger ein echter Geheimtipp. Rund um Weingeschenke bietet das Team einen umfangreichen Service. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch ausgefallene Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch ein beliebter Treffpunkt für Genießer und Weinliebhaber. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.