Weihnachten ist nicht mehr weit und 2022 scheint ein schneereiches Jahr zu werden. Grund genug also, die Sauna einzuschalten und den Winter schwitzend zu genießen.

Saunieren ist gesund, entspannend und macht Freude. Gibt es Schöneres, als nach einem Skitag oder nach dem Rodeln oder einem langen Winterspaziergang in die wohlige Wärme einzutauchen und beim Aufguss die Lieblingsdüfte zu genießen? Saunabegeisterte wissen, das ist Wohlfühlen pur! Die besonders beliebten Düfte um die Weihnachtszeit sind übrigens Orange und Blutorange, Weißtanne, Fichtennadel und Weihrauch.

Wer das Saunavergnügen perfekt machen möchte, läuft zum Abkühlen in den glitzernden Schnee und nutzt danach das Badefass mit eiskaltem Wasser. Diese in Finnland seit vielen Jahrhunderten praktizierten Saunarituale boomen zurzeit wieder besonders, denn auch bei uns hat man erkannt, dass kalt duschen und Eisbaden nicht nur der Gesundheit zugutekommen, sondern auch Stress reduzieren und Winterdepressionen vorbeugen.

Neu in Mode gebracht hat das Eisbaden der so genannte „Iceman“ Wim Hof, ein Extremsportler, Coach und Lehrer in Sachen Atemtechniken und Baden im eisigen Wasser. Wer mehr über den Mann und seine Methode erfahren möchte, lädt sich am besten die „Wim Hof App“ auf sein Telefon. Und wer noch kein Badefass hat, der sollte das umfangreiche Sortiment von Achleitner Holzwaren KG besuchen. Hier gibt es nicht nur Holzbadewannen und Badefässer, sondern auch alles, was man in Sachen Saunazubehör erwartet. Vom Saunakübel bis zum Duftöl – einfach vorbeikommen: www.holzprodukte-achleitner.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Achleitner Holzwaren KG

Frau Petra Achleitner

Stauf 4

4890 Frankenmarkt

Österreich

fon ..: +43 (0)7684-6372

web ..: http://www.holzprodukte-achleitner.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

In unserem Betrieb legen wir wert auf altes Handwerk und neues Wissen. Wir bieten eine bunte Palette an Erzeugnissen aus Holz, deren Qualität und Ausführung unsere Kunden seit Jahren überzeugen.

Die Firma Holzprodukte Achleitner ist spezialisiert auf sämtliche Faßbinderarbeiten und bietet Saunakübel, Tauchbecken, Holzbadewannen, Weinregale, Blumenkübel, und viele weitere Holzprodukte aus eigener Produktion. Mit hochwertiger Handwerksarbeit für Wellness, Sauna und Spa ergänzen wir eine große Auswahl an Geschenksideen aus Holz.

Achleitner – Ihr Spezialist für Holzprodukte!

Pressekontakt:

Achleitner Holzwaren KG

Frau Petra Achleitner

Stauf 4

4890 Frankenmarkt

fon ..: +43 (0)7684-6372

web ..: http://www.holzprodukte-achleitner.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.