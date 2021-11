6. November 2021

Die stillste Zeit im Jahr ist mittlerweile zu einer der stressigsten geworden, auch wenn das keiner will. Wie weihnachtliches Entspannen geht, verrät der Profi.

Zu Weihnachten kommt die Familie zusammen, alles sollte friedlich sein und gegen den Konsumzwang wird seit Jahren gewettert. Dennoch ist die Advents- und Weihnachtszeit für viele Menschen die stressigste Zeit des Jahres. Dem Einhalt zu gebieten lohnt sich – denn mit den arbeitsfreien Feiertagen hätte man rein theoretisch beste Chancen, vor dem Jahreswechselt so richtig zu entspannen. Der Profi für Relaxliegen bietet einige Tipps in die richtige Richtung:

o Minimalistisch schenken. Wenn die Familie zum Fest zusammenkommt, kann man viel Druck herausnehmen, indem man einen „Wichtel“ zieht. So schenkt nicht jeder jedem etwas, sondern jeder nur dem Menschen, dessen Wichtel man ist. Wer trotzdem großzügig schenken möchte, sollte sich selbst einen Zeitpunkt zuteilen, einige Tage vor Weihnachten, an dem alles erledigt ist. Somit entstehen Freiräume in Richtung Weihnachtsfest.

o Verzicht auf den Weihnachtsputz. Wer die Idee mit dem Weihnachtsputz zu ernst nimmt, wird vor Weihnachten so richtig gefordert. Wie wäre es also, wenn man einfach so sauber macht wie immer und den Großputz auf den Frühling verschiebt?

o Die Feiertage entspannt verbringen. Ja, Familienbesuche sind eine wunderbare Sache. Wer aber drei Termine in einen Tag packt, wird von der weihnachtlichen Entspannung weit entfernt bleiben. Warum also nicht konsequent Tempo herausnehmen und den Liebsten erklären, dass die Welt sich auch nach dem 26. Dezember noch weiterdreht?

o Die gewonnene Zeit kann man ganz entspannt für sich nutzen: Ein Mittagsschläfchen halten, ein gutes Buch lesen, mal einfach nur aus dem Fenster schauen. Probieren – es lohnt sich.

Wer jetzt schon zu üben beginnt, wie Entspannen funktionieren kann, wird sich zu Weihnachten freuen! Und wer sich zum Fest mit einer Relaxliege überraschen möchte, der findet hier garantiert das passende Modell: www.first-class-holz.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First Class Holz GmbH

Herr Otto Hamminger

Kirchengasse 27

4923 Lohnsburg

Österreich

fon ..: +43 7754 4141-0

web ..: http://www.first-class-holz.at

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

