Web Services: Unterstützung für cab Drucksysteme mit SOAP

Ein Web Service ist eine standardisierte Methode, mit der zwei Programme über ein Netzwerk miteinander kommunizieren können …

… unabhängig von der Plattform, der Programmiersprache oder dem Standort auf beiden Seiten. Anstatt dass eine Person eine Benutzeroberfläche bedient, sendet eine Anwendung eine Anfrage und eine andere gibt eine Antwort zurück, beides in einem genau definierten, maschinenlesbaren Format.

Dieser Dienst nutzt SOAP, das Simple Object Access Protocol. SOAP tauscht Nachrichten als XML-Dokumente aus und überträgt sie über gewöhnliches HTTP(S), sodass er über eine Standard-Netzwerkinfrastruktur funktioniert. Die verfügbaren Operationen, ihre Parameter und ihre Rückgabewerte sind in einer WSDL-Datei beschrieben – einem maschinenlesbaren Vertrag, den Entwicklungstools auswerten, um automatisch einsatzbereiten Client-Code zu generieren. Für den Anwender bedeutet dies:

* Unabhängig von Betriebssystem, Programmiersprache und Standort

* Basierend auf offenen, etablierten Standards, die von allen wichtigen Plattformen unterstützt werden (zum Beispiel Microsoft, SAP, Oracle)

* Kein Druckertreiber oder spezielle Software erforderlich; Etiketten können direkt aus einem ERP-System gedruckt werden

* Unicode-Unterstützung für mehrsprachige Inhalte

Eingefügt in Netzwerke, lassen sich mit cab Equipment Daten auf Etiketten produktions- oder verbraucherspezifisch identifizieren, zuordnen, verknüpfen und erfassen, kritische Zustände, Leistungsstatus und Druckzyklen fortlaufend analysieren. Mit Blick auf die Produktion und Logistik eines Unternehmens bedeutet das konkret beschleunigte Kommunikationsprozesse, verbesserte Produktivität und Qualität und die Senkung der Kosten für den Endverbraucher. Alle aktuellen cab Drucksysteme basieren auf der gleichen Elektronik und Firmware. Sie verfügen über eine identische Druckersprache, dieselben Schnittstellen und Speicher. Jede Weiterentwicklung des Betriebssystems oder der Treiber ist sofort in jedem Gerät verfügbar.

www.cab.de/web-services

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cab Produkttechnik GmbH & Co KG

Guntram Stadelmann

Wilhelm-Schickard-Straße 14

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email : g.stadelmann@cab.de

cab ist Europas größter Hersteller von Etikettendrucksystemen. Das Geräteportfolio umfasst Lösungen für die Kennzeichnung von Einzelteilen, Baugruppen, Produkten und Verpackungen. Gesundes weltweites Wachstum, zukunftsweisende Technologien, auf den Bedarf der Anwender ausgerichtete Produkte sowie die kompetente Betreuung aller Kunden sind die obersten Ziele des Unternehmens. Dafür setzen sich Mitarbeiter an Standorten in acht Ländern und mehr als 500 Vertriebs- und Servicepartner rund um den Globus ein.

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