WAVEPIRATE – Handgefertigter Schmuck aus Leder, Segeltau und Edelstahl

Accessoires „Made in Hamburg“ – Design und perfekte Handwerkskunst aus einer Hand!

WAVEPIRATE ist ein junges Hamburger Unternehmen, das eine breite Auswahl modischer Accessoires aus hochwertigem Leder, Segeltau und Edelstahl für Damen und Herren entwirft und herstellt. Die Produkte sind Ausdruck maritimer Inspiration und urbanen Lebensstils – sie verbinden Tradition, modernes Design und nachhaltige Produktion. Jeder Artikel wird Stück für Stück in der eigenen Hamburger Werkstatt gefertigt. Vom Einkauf des Rohmaterials bis zur finalen Qualitätskontrolle unterliegt jeder Schritt den hohen, selbst gesetzten Ansprüchen. Angeboten werden die Accessoires ausschließlich im Online-Shop von WAVEPIRATE.

Ein Shop mit Persönlichkeit

Der Onlineshop kombiniert stilvolles E-Commerce mit einer ausgeprägten Markenidentität, die maritime Elemente mit urbanem Lifestyle verbindet. Der Name steht dabei nicht nur für Schmuck, sondern für einen Lebensstil: frei, authentisch und stets ein Stück persönlichen Ausdrucks.

Breite Kollektion für sie & ihn

Das im eigenen Haus entworfene und stetig wachsende Sortiment umfasst mit bald 800 Artikeln eine Vielzahl von Styles für Damen und Herren – darunter klassische wie modisch ausgefallene Lederarmbänder, Segeltauarmbänder im sportlichen Look, elegante Edelstahlkreationen sowie passende Halsketten und Schlüsselanhänger. Die Produkte werden jeweils in einer edlen Metall-Präsentbox verschickt und eignen sich damit ebenso perfekt als Geschenk.

Hochwertig, persönlich, nachhaltig

Kunden schätzen bei WAVEPIRATE besonders die hohe Materialqualität, die handwerklich präzise Verarbeitung und das ansprechende Design der Accessoires. Die große Auswahl und die Möglichkeit, Armbänder und Ketten genau nach Wunsch zu wählen, sorgen für ein einzigartiges Shopping-Erlebnis. Viele Käufer loben zudem die schnelle Lieferung, unkomplizierte Umtauschprozesse sowie den freundlichen Kundenservice.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WAVEPIRATE Norbert Fischer

Norbert Fischer

Randstraße 1

22525 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 1520 2484574

web ..: http://www.wavepirate.com

email : info@wavepirate.com

Pressekontakt:

WAVEPIRATE Norbert Fischer

Norbert Fischer

Randstraße 1

22525 Hamburg

fon ..: +49 (0) 1520 2484574

web ..: http://www.wavepirate.com

email : info@wavepirate.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.