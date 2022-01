Benötigt man einen Wassertank zum Bunkern von Regenwasser oder Bereitstellen von Brauchwasser, stellt sich zuerst die Frage: Kaufen oder Mieten. Warum Mieten sinnvoll sein kann.

Wassertanks werden in unterschiedlichsten Situationen benötigt. Im privaten Bereich kann ein Wassertank zum Bunkern von Regenwasser gebraucht werden, in der Landwirtschaft zum Transport von Wasser auf Weiden oder Anbauflächen, auf Baustellen zum Binden von Staub oder Reinigen von Maschinen und auf Veranstaltungen zum Bereitstellen von Brauchwasser oder Sammeln von Abwasser. Die Einsatzgebiete sind genauso vielfältig wie die Formen, Größen und Ausführungen der Tanks.

Bei wassertanks.pro, dem Profi für Wassertanks, weiß man um die wichtigsten Fragen zum Thema Miettank – und die Antworten darauf.

o Warum sollte man einen Tank mieten? Das Anmieten eines Wassertanks ist vor allem dann eine kluge Entscheidung, wenn man den Tank nur vorübergehend, wie zum Beispiel für Veranstaltungen braucht.

o Was kann man in einen Tank füllen? Je nach Material kann man sowohl Brauchwasser, Abwasser, kontaminiertes Abwasser, Chemikalien, Heizöl, Diesel oder andere Flüssigkeiten in einen Tank füllen. Nach den Flüssigkeiten, für die der Tank verwendet wird, richten sich dann auch die Dichtungen und Anschlüsse. Dazu wird man beim Kauf oder Mieten ausführlich beraten.

o Muss ich meinen Tank selbst montieren? Bei wassertanks.pro bietet man alles aus einer Hand, vom Transport des Tanks zum Einsatzort, der Montage und dem Anschluss. Bei Miettanks gehören selbstverständlich auch die Demontage und der Abtransport mit zum Programm.

o Welches Zubehör benötigt man für einen Wassertank? Je nach geplantem Inhalt werden die passenden Dichtungen und Anschlüsse geliefert und zusätzlich kann man seinen Tank auch noch mit verschiedenstem Zubehör ausstatten, wie zum Beispiel einem Hochdruckreiniger.

Bei wassertanks.pro informiert man gerne zu allen offenen Fragen! Einfach Kontakt aufnehmen über wassertanks.pro.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

Pressekontakt:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

fon ..: 08252-90962-0

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.