Wassertanks werden in den verschiedensten Bereichen des Lebens benötigt – vom Regenwasser Bunkern bis zur Wasserversorgung auf Baustellen. Hier einige Fakten vom Profi.

Wasser bereitstellen ist ein großes Thema, und das sowohl in der Landwirtschaft als auch auf Baustellen, auf Veranstaltungen und im privaten Bereich. Wenn Wassertanks dringend notwendig sind – zum Beispiel zum Bewässern in trockenen Sommern – sollte man sie bereits zu Hause haben. Warum also nicht gleich jetzt den richtigen Tank wählen?

Bei wassertanks.pro wissen die Profis, warum solch eine Investition besonders klug ist: „Unsere hochwertigen Kunststofftanks sind extrem langlebig, mit der Investition in einen Wassertank investiert man also nicht in ein Produkt, das ein Ablaufdatum hat. Man kann sich also jetzt schon umsehen, welcher Tank in Frage kommt, die passende Ausführung und Größe wählen und sofort bestellen. Damit hat man im Sommer, wo Wassertanks besonders gefragt sind, bereits alles vor Ort. Und außerdem: Wir bieten jetzt Spezialpreise bis zum 31. Jänner!“

Wassertanks gibt es ab kleinen Füllmengen von 300 Litern bis hin zu sehr großen Füllmengen bis über 30.000 Liter. Je nach Ausführung werden die Tanks oberirdisch oder unterirdisch angebracht, fix verbaut oder flexibel auf Anhängern, und mit dem passenden Zubehör ganz nach Wahl ausgerüstet. Dazu gehören Sprühbalken zur Staubbindung, Hochdruckreiniger, Motorpumpen und vieles mehr. Bei wassertanks.pro bietet man außerdem den Service der Wartung für alle Tanks, bei denen dies vorgeschrieben ist. Dazu müssen sich Kunden und Kundinnen keine Gedanken machen, einmal pro Jahr erfolgt die Erinnerung per Post.

Geht es noch besser? Wohl kaum!

Das Team von wassertanks.pro wünscht allen Interessierten ein Frohes Fest und einen guten Jahreswechsel: wassertanks.pro.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

