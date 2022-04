Wieder einmal war der März zu trocken und der April zwar wechselhaft, jedoch nicht allzu regnerisch. In ganz Deutschland warnt man bereits jetzt vor Dürre – und speichert Wasser.

Wenn es auf den Feldern zu trocken ist, bringt heftiger Regen nicht viel: Die ausgetrockneten Erdschichten können das Wasser nicht rasch genug aufnehmen und vor allem in Hanglagen läuft es ab, bevor noch der Boden gut durchfeuchtet ist. Der März 2022 war ein Monat, der genau dieses Szenario provoziert hat. Zu warm und kein Regen, hinzu kam austrocknender, stetiger Wind. Bereits der vergangene Winter war aus Sicht der Meteorologen katastrophal. Zu warm, zu trocken. Bereits im Januar wurde in einigen Landesteilen vor Waldbränden aufgrund der Trockenheit gewarnt. Für die kommenden Monate wird ebenfalls eher zu wenig als zu viel Niederschlag erwartet.

Was aber tun, wenn es dann plötzlich endlich regnet? Die Wassermassen, die die Erde nicht aufnehmen kann auf jeden Fall speichern, so lautet die Devise. Wassertanks, Regenwassertanks und Wassersilos werden immer beliebter, und das nicht nur in privaten Gärten, sondern auch in der Landwirtschaft. Das kostbare Nass zu speichern, so lange es zur Verfügung steht und dann einzusetzen, wenn die nächste Trockenperiode kommt, ist eine weise Entscheidung. Und keine neue! Bereits in der Stein- und Bronzezeit schützte man sich in Gegenden mit unregelmäßigen Niederschlägen mit Zisternen vor Trockenheit und Wassernot.

Heute ist die Speicherung von Regenwasser wesentlich einfacher und komfortabler geworden! Regenwassertanks sowohl für den oberirdischen wie auch unterirdischen Einsatz kann man heute ganz einfach online ansehen und bestellen: https://wassertanks.pro. Am besten jetzt gleich, damit der Sommer gesichert ist!

