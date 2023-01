Landwirte, die im vergangenen Sommer von den Dürreperioden betroffen waren, wissen, dass nun Vorsorge angebracht ist. Mit einem Wassersilo zum Beispiel, der hunderttausende Liter Wasser speichert.

Für viele Landwirte und Landwirtinnen ist ein Wassersilo von wassertank.de bereits selbstverständlich. Der Wassertank in Leichtbauweise ist extrem kostengünstig, einfach aufzustellen und fasst mehrere hunderttausend Liter Wasser. Ein Wassertank in dieser Größe ist die beste Vorsorge für lang anhaltende Trockenperioden.

Somit wird der Wassersilo zu einem unverzichtbaren Gerät für jeden Landwirt, der effizient und nachhaltig arbeiten möchte. Die Vorteile eines Wassersilos liegen auf der Hand:

1. Verfügbarkeit: Ein Wassersilo stellt immer ausreichend Wasser bereit, auch während längerer Trockenperioden. Der Silo kann aufgestellt werden, wo das Wasser benötigt wird, egal, ob am Hof, auf Feldern, die weit entfernt vom nächsten Wasseranschluss sind oder als Löschwasserreserve am Waldrand.

2. Effizienz: Das Befüllen und Entleeren des Silos geht einfach und rasch von der Hand.

3. Nachhaltigkeit: Im Wassersilo kann Regenwasser gesammelt werden, wenn es reichlich zur Verfügung steht und für den späteren Einsatz gespeichert werden. So werden wertvolle Ressourcen gespart.

4. Schutz: Im Silo ist das Wasser perfekt vor Verschmutzung und Verunreinigung geschützt. Entsprechende Planen können auch die Algenbildung eindämmen und verhindern.

5. Kosteneinsparung: Durch den Einsatz eines Wassersilos können Kosten für den Kauf von Wasser gespart werden, genauso wie Energie für den Transport.

Wer jetzt in einen Wassersilo investiert, profitiert bereits wenige Monate später davon. Auf wassertank.de gibt es verschiedenste Größen, die passenden Planen und Abdeckungen sowie die genauen Anleitungen für den Aufbau: wassertank.de.

Worauf also noch warten? Jetzt gleich den passenden Wassertank für den nächsten Sommer sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zieglmeier Tankstellen GmbH

Herr Nico Zieglmeier

Gerolsbacher Straße 9

86529 Schrobenhausen

Deutschland

fon ..: 08252-90962-0

fax ..: 08252-90962-29

web ..: https://wassertanks.pro

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir haben uns auf das zukunftsweisende Thema Wassertanks spezialisiert und bieten intensive Beratung und geballtes Know How für den professionellen Einsatz an.

Vom Löschwassertank für die Feuerwehr, über Wassersilos zur Speicherung von großen Wassermengen bis hin zu Transporttanks für den mobilen Einsatz von Wasser auf Baustellen oder in der Landwirtschaft: Mit unserem hauseigenen Lieferservice und Montageteam bringen wir Ihr Projekt sicher an den Start!

Viele Wassertanks aus unserem Angebot haben wir auf Lager und können sie auch entsprechend Ihren Spezifikationen kurzfristig ausrüsten.

