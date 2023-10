Wasi Displays über aktuelle Trends bei Verkaufsdisplays 2023

Kräftige Farben oder Natürlichkeit lagen beim Digital-Druck für PoS-Displays 2023 im Trend. Besonders gefragt war in diesem Jahr auch das Thema Nachhaltigkeit oder Holz-Displays in Leichtbauweise.

Displays sorgen im Laden dafür, dass Kunden stehen bleiben. Sie sich am Point of Sale für ein bestimmtes Getränk, Shampoo oder Kinderbuch entscheiden. Dies funktioniert als Bodendisplay oder Thekendisplay. Vor dem Regal, im Eingangs- oder Kassenbereich. Displays beeinflussen Kaufentscheidungen positiv. Welche Verkaufsdisplays 2023 angesagt waren, beleuchtet dieser Beitrag.

Displaytrend 1: Nachhaltige Stecksysteme aus MDF mit einem auffälligen Druck.

Sie sind filigran gebaut und können dennoch viel Gewicht tragen: Die nachhaltigen Holz-Displays in Leichtbauweise ausgeführt als Bodendisplay oder als Warenträger für Regale und Theken. Wasi-Displays fertigt sie unter anderem für Getränkehersteller. Besonders Destillerien, Brennereien oder Weingüter zählen derzeit zu Kunden. „Doch diese Displays lassen sich in allen Branchen einsetzen, und zwar immer dann, wenn sie ein großes Gewicht tragen müssen“, erklärt Johannes Wasikowski. Bei der Entwicklung dieses Warenpräsentationssystems hat das Team von Wasi Displays besonders auf ein niedriges Eigengewicht wert gelegt. Dafür ist Holz als Werkstoff ideal, wie für alle Anwendungen, in denen Langzeitdisplays und keine Wegwerfdisplays zum Einsatz kommen sollen.

Displaytrend 2: Kräftige Farben oder Natürlichkeit waren beim Digital-Druck für PoS-Displays 2023 gefragt.

Der moderne Digital-Druck, auf den Wasi Displays seit vielen Jahren spezialisiert ist, ist ein wichtiger Teil der Displayproduktion. 2023 konnte er genau zwei Schwerpunkte erkennen. „Wir haben viele Displays mit kräftigen Farben produziert“, sagt Wasikowski. Ein weiterer Schwerpunkt gerade bei Holz-Displays war die Natürlichkeit. Durch den Druck kommt vor allem der Werkstoff Holz zur Geltung. Die Displays zeigten Motive rund um das Thema Nachhaltigkeit der angebotenen Produkte. Dies konnte auch durch die Farbwahl unterstrichen werden: „Auch die ökologisch nachhaltigen Farben können mittlerweile am Point of Sale hervorstechen und eine höhere Aufmerksamkeit für das präsentierte Produkt erzielen.“

Displaytrend 3: Nachhaltigkeit bei Verkaufsdisplays aus Holz.

Nachhaltigkeit in jedem Bereich war auch 2023 ein wesentliches Thema. Das fängt bei der Materialauswahl an, geht über den Herstellungsprozess bis hin zur Weiterverarbeitung und Logistik. „Alle Hölzer und Farben, die wir verwenden, sind zertifiziert. Die Hölzer sind FSC-zertifiziert, die Farben FAS und PESC zertifiziert“, berichtet der Verantwortliche für die Produktentwicklung. „Beim Druck äußert sich das so, dass wir die Folienschicht einsparen und direkt auf das Produkt drucken können.“ Dieses Verfahren erhöhe die Langlebigkeit und verbessere den Recyclingprozess.

Wasi Displays produziert komplett am Standort in Oberfranken. Das minimiert die Transportwege. Durch die Leichtbauweise und das ausgeklügelte Stecksystem der Warenpräsentationsträger ist auch der CO2-Fußabdruck durch die Logistik vergleichsweise gering. „Als wir vor Jahren damit angefangen haben, waren wir in der Branche allein auf weiter Flur, mittlerweile wird dies von den Kundinnen und Kunden auch stärker nachgefragt,“ sagt er.

Displaytrend 4: Mehr Service, bitte!

Fertig montiert im Karton, voll bestückt oder vorkommissioniert: Praktische Lösungen wussten die Kunden auch 2023 zu schätzen. „Alles, was die Prozesse und Arbeitsabläufe optimiert hat, war sehr gefragt“, sagt Johannes Wasikowski. Besonders das Vorkommissionieren werde gerne ausgelagert. Denn das biete viele Vorteile für den Kunden: „Sie müssen das Paket mit den fertig bestückten Verkaufsdisplays nur noch öffnen und können es direkt im Laden platzieren.“

Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Leistungen wie Produkten: www.wasi-displays.de.

Weitere Unternehmensmeldungen im Blog: www.blog-wasi-displays.de.

