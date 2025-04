Was versteht man unter geführter Implantation und für wen ist diese Methode geeignet?

Entdecken Sie die Vorteile der geführten Implantation in der modernen Implantologie. Die ZahnklinikSaarland.de nutzt das innovative Verfahren der Guided Surgery zum Nutzen und Vorteil ihrer Patienten.

Dillingen, 10.02.2025 – Die Methode Guided Surgery findet in der modernen Implantologie Anwendung

Die Implantologie hat sich in der Zahnmedizin längst als eigener Fachbereich fest etabliert, und auch in diesem Bereich gibt es eine ganze Reihe von Innovationen, die für noch mehr Sicherheit sowie bessere Behandlungsergebnisse sorgen. Eine dieser Neuerungen ist unter dem Namen Guided Surgery (Geführte Implantation) bekannt. Die Zahnklinik Saarland unter der Leitung von Dr. Lamest hat sich unter anderem auf diese Methode spezialisiert.

Was genau ist Guided Surgery und wie funktioniert die Methode?

Wenn in Deutschland Implantationen durchgeführt werden, handelt es sich fast immer um die sogenannte freihändige Methode. Dabei werden mithilfe von Röntgenaufnahmen wichtige Eckpunkte definiert, die dafür sorgen sollen, dass das Implantat in der exakt richtigen Position und im korrekten Winkel in den Kieferknochen eingelassen werden kann. Ganz frei von Risiken ist diese Methode jedoch nicht, denn menschliche Mess- oder auch Verfahrensfehler lassen sich nicht ausschließen.

Zu den möglichen Konsequenzen gehören Verletzungen von Nervenbahnen, ein falscher Winkel oder auch eine schlechte Positionierung des Implantats. Bei der Guided Surgery ist das anders, denn hier übernimmt ein hochmoderner Computer die Planung und Vorbereitung des Eingriffs. Dafür werden zunächst ein dreidimensionales Röntgenbild und ein Abdruck des Kiefers benötigt. Anhand dieser Daten berechnet eine intelligente Software die Knochentiefe und -höhe. Im Anschluss erfolgt eine Simulation der Implantation am Computer.

Die Implantat Schablone als wichtige Unterstützung beim Bohren

Nach der Simulation wird mit einem 3D-Drucker eine vom Computer erstellte Implantat Schablone gedruckt. Mit deren Hilfe lässt sich die intelligente Planung direkt in die Mundhöhle der Patienten übertragen. Die Zahnärzte in der Zahnklinik Saarland können nun jede Bohrung exakt anhand der Implantat Schablone durchführen: für eine maximale Präzision und Sicherheit, da die Schablone zusätzlich ein Abrutschen des Bohrers verhindert.

Guided Surgery minimiert aber nicht nur das Risiko für eventuelle Verletzungen und Nebenwirkungen, in der Regel ist die Geführte Implantation auch weniger invasiv, was bedeutet, dass die anschließenden Erholungszeiten kürzer sind. Guided Surgery richtet sich somit nicht nur an Patienten, die Wert auf ein höchstmögliches Behandlungsergebnis legen, sondern auch an jene, die dem Eingriff normalerweise mit einem mulmigen Gefühl oder gar Zahnarztangst entgegenblicken.

Guided Surgery in der Zahnklinik Saarland

Derzeit bietet längst nicht jeder Zahnarzt die Geführte Implantation an, denn dafür müssen die technischen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Interessenten können sich jedoch jederzeit an die Praxis Dr. Lamest (ZahnklinikSaarland.de) wenden.

Das erfahrene und kompetente Team rund um Dr. Lamest und Kollegen verfügt nicht nur über eine hochmoderne technische Ausstattung, die den Eingriff mit der Implantat Schablone problemlos möglich macht, sondern auch über eine hervorragende fachliche Expertise. Zudem wird in der Zahnklinik viel Wert auf eine entspannte, einfühlsame und herzliche Atmosphäre gelegt. Auch bei allen anderen zahnmedizinischen Fragen ist die Zahnklinik Saarland der richtige Ansprechpartner.

