Was ist Salutogenese?

Warum ist sie ein wesentlicher Faktor für unsere Gesundheit?

Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die beide denselben Stress erleben – etwa durch eine Kündigung. Die eine Person wird krank, fühlt sich ausgeliefert. Die andere bleibt stabil, findet neue Perspektiven und wächst vielleicht sogar daran.

Warum ist das so?

Genau hier setzt das Konzept der Salutogenese an. Anders als die klassische Medizin, die fragt _“Was macht uns krank?“_, stellt die Salutogenese die entscheidende Gegenfrage: _“Was hält uns gesund?“_

Entwickelt wurde dieser Ansatz von dem Medizinsoziologen Aaron Antonovsky. Im Zentrum steht das sogenannte Kohärenzgefühl. Dies besitzt der Mensch, der darauf vertraut, dass das Leben verstehbar, handhabbar und sinnvoll ist.

Menschen mit einem hohen Kohärenzgefühl können Herausforderungen besser einordnen, fühlen sich ihnen gewachsen und sehen in ihnen eine Bedeutung. Dieses innere Gefühl stärkt die seelische Widerstandskraft und wirkt sich direkt positiv auf die körperliche Gesundheit aus.

Für uns Präventolog:innen ist die Salutogenese ein zentrales Denkmodell. Sie hilft uns, Menschen nicht nur vor Krankheit zu schützen, sondern echte Gesundheitskompetenz zu fördern – in Bildung, Arbeitswelt, Familie und Gesellschaft.

Sie möchten Gesundheit aus einer neuen Perspektive verstehen?

Sie möchten Menschen stärken, bevor sie krank werden?

Dann sind Sie beim Berufsverband der Präventologen e.V. genau richtig. Ob als interessierter Laie oder als medizinische Fachkraft – bei uns können Sie ein berufsbegleitendes Studium mit Abschluss als Präventologe® oder unsere beliebte Ausbildung zum / zur Trainer:in für Gesundheit und Lebenskompetenz (GLK) ® absolvieren.

Beide Ausbildungen befähigen Sie mit anderen Menschen ressourcenorientiert zu arbeiten und die Gesundheit in den verschiedenen Lebenswelten unseres Alltages zur stärken, sei es in einer Einrichtung, einem Betrieb oder ganz Privat mit Menschen, die sich kompetente Unterstützung auf ihrem Weg in Richtung mehr Gesundheit wünschen. In unseren lebendigen und praxisnahen Seminaren lernen sie mit viel Lebensfreude das erlernte für sich und andere anzuwenden.

Eine persönliche Frage an Sie: „Kennen Sie mögliche Risikofaktoren in Ihrem Leben, Ihrem persönlichen Umfeld? Wissen Sie, wie Sie diese minimieren können bzw. wie Sie schützende Faktoren aufbauen und Ihre persönlichen Ressourcen stärken können?“

Was hält uns wirklich gesund?

Mehr erfahren können Sie unter www.praeventologe.de

