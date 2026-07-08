Was ist GEO? Immer mehr Suchanfragen enden ohne Klick auf eine Website, viele Website-Inhaber merken es zu spät.

Nürnberg, 8. Juli 2026. Wer heute bei Google sucht, bekommt immer häufiger zuerst die Google AI Overview angezeigt, eine von künstlicher Intelligenz generierte Zusammenfassung direkt oberhalb der klassischen Suchergebnisse. Diese Übersicht enthält zwar weiterhin Links, doch viele Nutzer erhalten die gewünschte Antwort bereits dort und klicken sich gar nicht mehr bis zur eigentlichen Website durch.

Noch grundlegender verändert sich die Suche bei Diensten wie ChatGPT, Perplexity und Gemini, dort gibt es gar keine klassische Ergebnisliste mehr, sondern ausschließlich eine generierte Antwort, in der einzelne Quellen lediglich zitiert werden. Für Unternehmen bedeutet das, in der Google AI Overview mit einem Link vertreten zu sein reicht allein nicht mehr aus, entscheidend wird zusätzlich, in den Antworten von ChatGPT, Perplexity und Gemini überhaupt als Quelle genannt zu werden. Diese sogenannten Zero Click Suchen nehmen spürbar zu, klassische Suchmaschinenoptimierung allein reicht deshalb nicht mehr aus, um gefunden zu werden.

Genau hier setzt Generative Engine Optimization an, kurz GEO. Während SEO darauf abzielt, in den klassischen zehn blauen Links weit oben zu erscheinen, sorgt GEO dafür, dass Unternehmen direkt in den KI generierten Antworten selbst genannt werden, als vertrauenswürdige Quelle zitiert von Google AI Overview, ChatGPT und anderen KI Systemen.

„Viele Unternehmen investieren nach wie vor ausschließlich in klassisches SEO und merken gar nicht, dass ein wachsender Teil ihrer potenziellen Kunden die Antwort längst woanders bekommt, direkt von der KI, ohne einen einzigen Klick auf die eigene Website“, sagt Aleksandar Zeba, Gründer der Nürnberger Agentur Web Storys. „GEO ist deshalb kein Ersatz für SEO, sondern die notwendige Ergänzung, wer beides beherrscht, bleibt auch dann sichtbar, wenn sich die Suche komplett verändert.“

Web Storys aus Nürnberg hat sich auf genau diese Kombination spezialisiert, SEO als technisches und inhaltliches Fundament, GEO als Ergänzung für die Sichtbarkeit in KI Antworten. Für mehrere Kunden konnte die Agentur bereits eigene Sichtbarkeit in Google AI Overview, ChatGPT und Gemini nachweisen, über verschiedene Standorte und Branchen hinweg, von Seniorenbetreuung über Eventlogistik bis Handwerk.

Unternehmen, die verstehen wollen, was GEO konkret bedeutet und wie sie ihre eigene Sichtbarkeit in der KI Suche aufbauen können, finden weiterführende Informationen und Beispiele unter https://www.web-storys.de/leistungen/geo-agentur-nuernberg

Über Web Storys

Web Storys ist eine SEO, GEO und Webdesign Agentur mit Sitz in Nürnberg. Die Agentur unterstützt Unternehmen dabei, sowohl in klassischen Suchmaschinen als auch in KI gestützten Suchsystemen wie ChatGPT, Google AI Overview, Perplexity und Gemini gefunden zu werden, mit einem Fokus auf messbare Ergebnisse und nachvollziehbare Case Studies.

https://www.web-storys.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Web Storys

Herr Aleksandar Zeba

Albrecht-Dürer-Straße 35

90403 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 017641133647

web ..: https://www.web-storys.de/

email : Kontakt@web-storys.de

Web Storys ist eine SEO, GEO und Webdesign Agentur mit Sitz in Nürnberg. Wir unterstützen Unternehmen dabei, sowohl in klassischen Suchmaschinen als auch in KI gestützten Suchsystemen wie ChatGPT, Google AI Overview, Perplexity und Gemini gefunden zu werden, mit Fokus auf messbare Ergebnisse und nachvollziehbare Case Studies.

Pressekontakt:

Web Storys: GEO und SEO Agentur

Herr Aleksandar Zeba

Albrecht-Dürer-Straße 35

Nürnberg 90403

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