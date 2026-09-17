Warum sich der Wechsel vor den Reformen 2027 lohnen kann – Private Krankenversicherung 2026:

Steigende GKV-Beiträge, höhere Wechselhürden und neue Reformen: Warum 2026 für viele Angestellte die entscheidende Gelegenheit für einen PKV-Wechsel sein könnte.

Private Krankenversicherung 2026: Letzte Chance vor höheren Wechselhürden und GKV-Beiträgen

Berlin, September 2026 – Die Frage, ob sich die private Krankenversicherung (PKV) lohnt, beschäftigt derzeit so viele Menschen wie lange nicht mehr. Hintergrund sind die steigenden Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die beschlossenen Reformen zur Stabilisierung der Krankenkassenfinanzen sowie die für 2027 vorgesehenen Änderungen bei den Einkommensgrenzen für Wechselberechtigte. Für viele Angestellte, Selbstständige und Freiberufler könnte das Jahr 2026 daher ein besonders wichtiger Zeitpunkt sein, um die eigene Krankenversicherung zu überprüfen. [tk.de]

Die gesetzliche Krankenversicherung wird deutlich teurer

Die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen bleibt angespannt. Mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz hat der Gesetzgeber umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung langfristig zu sichern. Dazu gehört unter anderem eine außerordentliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze sowie der Jahresarbeitsentgeltgrenze ab 2027.

Für Gutverdiener hat dies spürbare Auswirkungen. Bereits heute zahlen freiwillig gesetzlich Versicherte bei hohem Einkommen inklusive Pflegeversicherung teilweise mehr als 1.260 Euro monatlich. Für 2027 erwarten Experten einen weiteren deutlichen Anstieg. Je nach Krankenkasse, Zusatzbeitrag und Pflegeversicherungsbeitrag kann die monatliche Gesamtbelastung künftig in Richtung 1.400 Euro steigen.

Besonders betroffen sind Selbstständige, Freiberufler sowie Angestellte mit Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Sie tragen die steigenden Sozialabgaben unmittelbar mit.

Wechsel in die PKV wird ab 2027 schwieriger

Neben den steigenden Beiträgen erhöht sich auch die Hürde für den Zugang zur privaten Krankenversicherung.

Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG), häufig auch Versicherungspflichtgrenze genannt, liegt im Jahr 2026 bei 77.400 Euro Jahresbrutto. Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Einkommen diese Grenze überschreitet, können zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wählen.

Für das Jahr 2027 wird aufgrund der beschlossenen Sonderanhebung eine Erhöhung auf rund 84.000 bis 85.000 Euro erwartet. Dadurch wird der Zugang zur privaten Krankenversicherung für viele Arbeitnehmer deutlich erschwert.

Viele Beschäftigte, die heute noch wechselberechtigt sind, könnten bei zukünftigen Gehaltsentwicklungen diese Voraussetzung nicht mehr erfüllen und somit ihr Wahlrecht verlieren.

Warum das Jahr 2026 für viele Arbeitnehmer besonders interessant ist

Für Arbeitnehmer, die bereits heute oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze verdienen oder kurz vor einer entsprechenden Gehaltserhöhung stehen, könnte 2026 eine einmalige Gelegenheit sein.

Wer beispielsweise noch im Jahr 2026 versicherungsfrei wird und rechtzeitig eine private Krankenversicherung abschließt, kann von den aktuell geltenden Regelungen profitieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Versicherungspflichtgrenzen ab 2027 lohnt sich eine frühzeitige Prüfung der eigenen Möglichkeiten. Die individuelle Situation sollte hierbei immer fachlich bewertet werden. [aok.de]

Gerade Fach- und Führungskräfte, Akademiker und Gutverdiener beschäftigen sich deshalb aktuell intensiv mit der Frage, ob ein Wechsel sinnvoll sein kann.

Mehr Leistung statt Einheitsversorgung

Die Entscheidung für eine private Krankenversicherung wird jedoch nicht ausschließlich aus finanziellen Gründen getroffen.

Je nach Tarif profitieren privat Versicherte von umfangreichen Leistungsmerkmalen, darunter:

* Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer

* Chefarztbehandlung

* Hochwertige Zahnleistungen

* Umfangreiche Vorsorgeuntersuchungen

* Erstattungen für Sehhilfen

* Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden

* Teilweise kürzere Wartezeiten bei Fachärzten

* Individuell wählbare Leistungsbausteine

Im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung lässt sich der Versicherungsschutz an die persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Für wen kann die PKV besonders interessant sein?

Eine private Krankenversicherung kommt insbesondere für folgende Personengruppen infrage:

* Angestellte oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze

* Selbstständige und Freiberufler

* Beamte aufgrund der Beihilfe

* Geschäftsführer einer GmbH

* Ärzte, Ingenieure und Akademiker

* Personen mit langfristig stabilem Einkommen

Ob ein Wechsel tatsächlich sinnvoll ist, hängt immer von der persönlichen Situation ab. Faktoren wie Familienplanung, Gesundheitszustand, Einkommen und individuelle Leistungswünsche sollten dabei berücksichtigt werden.

Persönliche Prüfung eines PKV-Wechsels

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der gesetzlichen Krankenversicherung und der geplanten Änderungen für 2027 lohnt es sich für viele Angestellte, Selbstständige und Freiberufler, ihre persönliche Situation frühzeitig überprüfen zu lassen.

Die Allianz Generalvertretung Kutschera OHG unterstützt Interessenten bundesweit bei der Prüfung eines möglichen Wechsels in die private Krankenversicherung. Als TÜV-zertifizierte Fachagentur für Kranken- und Pflegeversicherung erstellen David Kutschera und Katja Kutschera individuelle Vergleichsberechnungen und prüfen, ob ein Wechsel unter Berücksichtigung der persönlichen Einkommens-, Familien- und Gesundheitssituation sinnvoll sein kann.

Interessierte können direkt online eine Anfrage stellen oder ein persönliches Angebot anfordern:

https://www.allianz-vor-ort.de/landingpage/zsm/managed/Fachagentur_private_Krankenversicherung?homepagekey=teamkutschera

Im Rahmen einer individuellen Beratung werden unter anderem die Auswirkungen der aktuellen Gesundheitsreformen, die steigenden GKV-Beiträge, die geplanten Änderungen der Jahresarbeitsentgeltgrenze ab 2027 sowie die langfristigen Vor- und Nachteile einer privaten Krankenversicherung analysiert. Die Beratung erfolgt persönlich in Berlin-Kreuzberg oder deutschlandweit per Videoberatung.

Fazit: 2026 könnte ein außergewöhnlich günstiges Wechseljahr sein

Die Rahmenbedingungen verändern sich aktuell stärker als in den vergangenen Jahren. Einerseits steigen die Höchstbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung kontinuierlich an und könnten im Jahr 2027 Belastungen von nahezu 1.400 Euro monatlich erreichen. Andererseits erhöht der Gesetzgeber die Zugangshürden zur privaten Krankenversicherung erheblich.

Für Angestellte, Selbstständige und Freiberufler, die schon heute die Voraussetzungen für einen Wechsel erfüllen oder diese in den kommenden Monaten erreichen werden, kann eine frühzeitige Prüfung sinnvoll sein. Wer aktuell noch die Wahl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung hat, sollte die Entscheidung nicht allein vom Beitrag abhängig machen, sondern auch die langfristigen Auswirkungen auf Gesundheitsversorgung, Leistungsumfang und persönliche finanzielle Planung berücksichtigen.

Die Allianz Generalvertretung Kutschera OHG in Berlin-Kreuzberg unterstützt Interessenten als TÜV-zertifizierte Fachagentur für Kranken- und Pflegeversicherung bei der individuellen Analyse ihrer Krankenversicherungssituation und der Erstellung eines persönlichen Angebots zur privaten Krankenversicherung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Allianz Generalvertretung Kutschera OHG

Herr David C. Kutschera

Gneisenaustr. 85

10961 Berlin

Deutschland

fon ..: 03034359901

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email : teamkutschera@allianz.de

Allianz Generalvertretung Kutschera OHG unterstützt Kundinnen und Kunden bei der Absicherung privater und beruflicher Risiken. Der Schwerpunkt liegt auf individueller Beratung zu Versicherungs- und Vorsorgethemen sowie auf der Begleitung von der Auswahl passender Lösungen bis zur laufenden Betreuung. Das Team ist Teil des Allianz Vertriebs und betreut Kundinnen und Kunden mit einem klaren Fokus auf verständliche, bedarfsorientierte Absicherung.

Pressekontakt:

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Herr David Kutschera

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