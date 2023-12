Warum Online-Marketing und PR in Krisenzeiten besonders wichtig sind

Gefühlt gibt es seit einiger Zeit nur noch Krisenzeiten – Finanzkrise, Energiekrise, Wirtschaftskrise, Inflationskrise – es hört gar nicht mehr auf. Warum ist gute Online-PR jetzt noch wichtiger?

Forst, 14.12.2023 – Wie Unternehmen durch angepasste Online-PR auch Krisenzeiten nutzen können

Eine Krise jagt die nächste. Wirtschaft, Energie und Finanzen – fast alle wichtigen Bereiche sind betroffen. Viele Firmen scheinen ihre Marketing-Projekte deswegen zurückzufahren oder ganz einzustellen. Werbung scheint jetzt entbehrlich zu sein. Doch für viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wäre das genaue Gegenteil besser. Was Marketing in Krisenzeiten für sie bedeutet und warum es gerade in dieser Zeit auf geschicktes Online-PR ankommt, verrät dieser Beitrag.

Speziell für KMU: Online-Marketing und PR in Krisenzeiten nicht vergessen

Die Situation ist zurzeit für viele Verbraucher und auch vor allem für kleinere Unternehmen schwierig. Das hat diverse Veränderungen und Umstellungen zur Folge, zum Beispiel in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Doch anstatt dem Marketing in Krisenzeiten weniger Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ist es sinnvoller, die Strategie zu ändern. Krisen können eine bemerkenswerte Gelegenheit darstellen, sich besser aufzustellen. Krisen-PR nutzt Vorteile aus und sorgt für mehr Aufmerksamkeit.

Wichtig ist, nun auf flexible Maßnahmen zu setzen und sich nicht an langfristige Pläne zu binden. Das Internet bietet dazu ideale Möglichkeiten, daher sollte man jetzt auf Online-PR umstellen. Wichtige Plattformen finden sich im Social-Media-Bereich, doch auch die eigene Website kann nun optimiert werden. Hinzu kommt, dass Preise für Online-Anzeigen (etwa bei Google) gerade niedrig sind, vielleicht sogar noch sinken.

Gutes Marketing in Krisenzeiten folgt anderen Regeln

Darüber hinaus ist die Zeit günstig, um mit gezieltem SEO an besseren Platzierungen in den Ergebnissen der Suchmaschinen zu arbeiten. Unternehmen, die sich jetzt damit befassen, werden wahrscheinlich auch nach der Krise noch von einer erhöhten Sichtbarkeit im Netz profitieren. Wer dies geschickt umsetzt, kann vielleicht sogar Nischen besetzen, die von der zurückhaltenden Konkurrenz vorübergehend verlassen wurden. Krisen PR macht den Nachteil der anderen zu Ihrem Vorteil.

Wer das Marketing in Krisenzeiten einstellt, verzichtet übrigens nicht nur auf positive Auswirkungen in Gegenwart und Zukunft, sondern gefährdet auch vergangene Erfolge. Das liegt daran, dass nicht werbende Unternehmen schnell in Vergessenheit geraten. Möglicherweise gehen sogar Stammkunden verloren, denn ausgerechnet jetzt ist die Markentreue sehr gering ausgeprägt. Mit einem gelungenen Krisen-PR bleibt Ihr Unternehmen hingegen im Kopf.

Krisen-PR als Erfolgsfaktor – smarte Unternehmen sichern sich Unterstützung

Krisen-PR als Marketing in Krisenzeiten sollte also keinesfalls unterschätzt werden. Kleinen und mittleren Unternehmen stehen zahlreiche Wege offen, die Krise zu ihrem Vorteil zu nutzen, etwa indem sie die ganze Kraft des Online-PR beginnen. Krisen-Marketing sollte immer genau an die Situation angepasst werden. Doch jede Krise ist anders, außerdem werden in Zukunft voraussichtlich noch weitere auf uns zukommen.

Lagern Sie diese Aufgaben daher an einen kompetenten und erfahrenen Dienstleister aus, um den richtigen Ton zu treffen und mehr Zeit für Ihr eigentliches Kerngeschäft zu haben. Die Online-PR-Agentur Pressemann.com weiß, wie man KMU sicher durch die Krise bringt und stark für die Zukunft macht. Nehmen Sie gleich Kontakt auf!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com Agentur für Online-PR

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-5056460

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

Pressekontakt:

Pressemann.com Agentur für Online-PR

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

fon ..: 07251-5056460

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.