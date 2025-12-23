Warum klassische IT-Sicherheit bei KI versagt – Neues Fachbuch zeigt reale Angriffsflächen moderner KI-Systeme

KI-Systeme sind manipulierbar, ohne gehackt zu werden. Ein neues Fachbuch zeigt, warum klassische IT-Sicherheit bei KI versagt und welche Angriffsflächen Unternehmen absichern müssen.

Saarbrücken, Dezember 2026 – Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie der digitalen Transformation. Doch während Unternehmen massiv in KI-Anwendungen investieren, bleibt ein zentrales Risiko oft unterschätzt: die Sicherheit dieser Systeme. Mit dem neuen Buch „KI-Sicherheit – Einstieg in die Praxis“ legt der IT-Sicherheitsexperte Holger Reibold eine fundierte und praxisnahe Analyse vor, warum klassische Sicherheitskonzepte bei KI-Systemen nicht mehr ausreichen – und was stattdessen erforderlich ist.

Reibold zeigt, dass Angriffe auf KI-Systeme häufig ohne klassische Exploits auskommen. Statt Software oder Infrastruktur zu kompromittieren, zielen Angreifer auf Daten, Modelle und Entscheidungsprozesse. Manipulierte Trainingsdaten, versteckte Backdoors, adversariale Eingaben oder Prompt-Injection können dazu führen, dass Systeme formal korrekt arbeiten – aber dennoch systematisch falsche oder gefährliche Entscheidungen treffen.

„Ein vollständig gepatchtes und gehärtetes System kann katastrophale Fehlentscheidungen treffen, wenn Wahrnehmung und Kontext der KI manipuliert werden“, so Reibold. „KI-Sicherheit bedeutet nicht mehr, Systeme zu schützen, sondern Entscheidungen.“

Das Buch analysiert den gesamten KI-Lebenszyklus aus Angreiferperspektive: von der Datensammlung über Training und Inferenz bis hin zu Betrieb, Monitoring und Incident Response. Dabei wird deutlich, warum Firewalls, Penetrationstests und Compliance-Frameworks allein keine ausreichende Sicherheit bieten. Stattdessen fordert der Autor ein Umdenken hin zu architekturbasierten Schutzkonzepten, kontinuierlichem Red-Teaming und einer realistischen Bewertung von Restrisiken.

„KI-Sicherheit – Einstieg in die Praxis“ richtet sich an Praktikerinnen und Praktiker aus IT-Sicherheit, Softwareentwicklung, Architektur, Compliance und Management, die KI-Systeme verantworten oder absichern müssen. Das Buch verzichtet bewusst auf theoretische Abhandlungen und ethische Grundsatzdebatten und konzentriert sich auf reale Angriffsformen, technische Zusammenhänge und umsetzbare Maßnahmen.

Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Key Account Manager eines IT-Dienstleisters hat er unmittelbare Einblick in die Entwicklung von KI-Systeme und kennt die sicherheitsspezifischen Herausforderungen aus der Praxis.

Das Buch erscheint am 02.01.2026 im bei Brain-Media.de und ist Anfang Januar im Fachbuchhandel erhältlich.

Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen.

