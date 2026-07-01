Warum der Immunstatus vor einer Immuntherapie entscheidend sein kann – neue Erkenntnisse aus der Forschung

Aktuelle Studien zeigen, dass auch der individuelle Immunstatus für die Bewertung und Weiterentwicklung personalisierter Therapiekonzepte zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die moderne Onkologie befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Während sich die Krebsbehandlung über viele Jahrzehnte hauptsächlich auf Operation, Bestrahlung und Chemotherapie konzentrierte, gehören heute verschiedene Formen der Immuntherapie zu den wichtigsten Entwicklungen der personalisierten Krebsmedizin.

Dennoch stellt sich eine entscheidende Frage:

Wie leistungsfähig ist das Immunsystem des einzelnen Patienten überhaupt?

Diese Frage gewinnt weltweit zunehmend an Bedeutung. Denn Immuntherapien setzen grundsätzlich voraus, dass das körpereigene Immunsystem auf Tumorzellen reagieren kann. Deshalb beschäftigen sich internationale Forschungsgruppen intensiv mit der Rolle des individuellen Immunstatus.

Das Immunsystem ist so individuell wie jeder Mensch

Kein Immunsystem gleicht dem anderen.

Alter, Begleiterkrankungen, frühere Therapien, chronische Entzündungen oder der Tumor selbst können die Zusammensetzung und Funktion der Immunzellen beeinflussen.

Besonders untersucht werden unter anderem:

* CD3-positive T-Zellen

* CD4-Helferzellen

* CD8-Killerzellen

* Natürliche Killerzellen (NK-Zellen)

* B-Lymphozyten

* Monozyten

* NKT-Zellen

Diese Zellpopulationen übernehmen unterschiedliche Aufgaben bei der Immunabwehr und stehen deshalb zunehmend im Fokus der Forschung.

Warum der Immunstatus an Bedeutung gewinnt

Internationale Studien zeigen, dass die Zusammensetzung des Immunsystems wertvolle Informationen über die Immunantwort liefern kann. Daher werden Immunprofile und Biomarker zunehmend untersucht, um besser zu verstehen, wie individuelle Unterschiede die Behandlung beeinflussen könnten.

Der Immunstatus ersetzt keine Leitlinien oder Therapieentscheidungen. Er kann jedoch zusätzliche Informationen liefern, die im Rahmen einer ärztlichen Gesamtbewertung berücksichtigt werden können.

Personalisierte Medizin bedeutet mehr als die Tumordiagnose

Die moderne Präzisionsmedizin betrachtet heute nicht mehr ausschließlich den Tumor.

Ebenso wichtig werden:

* molekulare Veränderungen

* Biomarker

* Tumormikromilieu

* Immunstatus

* Tumoraktivität

* Tumordynamik

Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren ermöglicht ein umfassenderes Bild der Erkrankung.

Moderne Diagnostik entwickelt sich weiter

Parallel zur Forschung gewinnen ergänzende diagnostische Verfahren an Bedeutung.

Hierzu gehören beispielsweise:

Immunstatusanalysen

Untersuchungen zirkulierender Tumorzellen (CTC)

Verlaufskontrollen der Tumordynamik

Molekulare Biomarker

Diese Untersuchungen liefern zusätzliche Informationen, die Ärztinnen und Ärzte bei der individuellen Beurteilung eines Krankheitsverlaufs unterstützen können.

Forschung mit Blick in die Zukunft

Internationale Forschungsgruppen arbeiten intensiv daran, die Immunantwort gegen Krebs besser zu verstehen.

Dabei spielen nicht nur Immuncheckpoint-Inhibitoren eine Rolle, sondern auch dendritische Zellen, natürliche Killerzellen und personalisierte Immuntherapien.

Je besser das Zusammenspiel zwischen Tumor und Immunsystem verstanden wird, desto gezielter könnten zukünftige Therapiekonzepte entwickelt werden.

Die Zukunft der Onkologie liegt zunehmend in einer Medizin, die den Tumor und das Immunsystem gemeinsam betrachtet.

Aktuelle wissenschaftliche Quellen

1. Nature Reviews Clinical Oncology (2025)

Cancer immunotherapy: opportunities and challenges

2. Frontiers in Immunology (2024)

Immune profiling in precision oncology

3. National Cancer Institute (NCI)

Immunotherapy to Treat Cancer

Weitere Informationen

www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com

www.medical-evidence.com

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Herr Andreas Rach

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Unternehmensbeschreibung – Dendritische Zelltherapie Deutschland

Dendritische Zelltherapie Deutschland ist ein internationales Kompetenznetzwerk für immunologische Therapieansätze, ergänzende Diagnostik und strukturierte Orientierung im Bereich Krebs & Immunologie.

Ein besonderer Fokus liegt auf Brustkrebs (Mammakarzinom), da sich zunehmend mehr Patientinnen und Angehörige für die Rolle des Immunsystems, immunologische Diagnostik sowie ergänzende Therapieansätze interessieren.

Das Netzwerk informiert über:

o dendritische Zelltherapie

o Immunstatus-Analysen

o Tumorzählung & Tumordynamik

o immunologische Begleitdiagnostik

o aktuelle Entwicklungen im Bereich Immunonkologie

Dabei arbeitet das Netzwerk mit Ärzten, Praxen, Kliniken und immunologischen Speziallaboren in Deutschland und Europa zusammen.

Ziel ist die strukturierte Information und Orientierung von Patientinnen, Angehörigen sowie medizinischen Fachkreisen zu ergänzenden immunologischen Möglichkeiten bei Brustkrebs und anderen onkologischen Erkrankungen.

Im Rahmen der erweiterten Diagnostik können unter anderem Immunzellpopulationen sowie zirkulierende Tumorzellen (CTC) analysiert werden. Viele Betroffene möchten besser verstehen, welche Rolle das Immunsystem beim individuellen Krankheitsverlauf und Therapieansprechen spielen kann.

Neben der Aufklärung über immunologische Therapieansätze bietet die Plattform Informationen zu wissenschaftlichen Entwicklungen, diagnostischen Möglichkeiten sowie strukturierter Fallorientierung.

Weitere Informationen:

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