Wartungsmanagement Software als Kostensenker für Logistikunternehmen

In der dynamischen Welt der Logistik ist der reibungslose Betrieb aller technischen Anlagen und Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung. Stillstände aufgrund versäumter Prüfungen sind zu vermeiden.

Die Hoppe Unternehmensberatung hat mit dem digitalen Wartungsplaner eine praxisorientierte Lösung geschaffen, die Logistikunternehmen dabei unterstützt, ihre Prüf-, Wartungs- und Instandhaltungsprozesse gesetzeskonform, effizient und vollständig zu dokumentieren.

Zentrale Herausforderung: Komplexität und Verantwortung

In der Logistik kommen täglich zahlreiche technische Einrichtungen, Fahrzeuge und Arbeitsmittel zum Einsatz. Für alle gelten gesetzliche Prüffristen, Herstellerempfehlungen und Sicherheitsanforderungen. Ohne ein systematisches Wartungsmanagement ist es nahezu unmöglich, den Überblick zu behalten – insbesondere bei wachsendem Fuhrpark, neuen Lagereinrichtungen oder wechselndem Personal.

Der Wartungsplaner von Hoppe bringt hier Struktur, Transparenz und Rechtssicherheit – zentral dokumentiert, individuell anpassbar und jederzeit abrufbar.

Wartungsplaner im Einsatz: Praxisbeispiele aus der Logistik

1. Staplerprüfungen – Fokus auf Batterien und Reifen

Der Wartungsplaner unterstützt Unternehmen bei der Organisation der gesetzlich vorgeschriebenen UVV-Prüfung von Gabelstaplern. Dabei lassen sich Prüfungen individuell nach Bauteil gruppieren:

* Batterieprüfungen: Prüfintervalle für Ladezyklen, Sichtprüfung auf Korrosion, Wartung der Elektrolytstände

* Reifenkontrolle: Sichtprüfung auf Profiltiefe, Beschädigungen, Luftdruck und Verschleißmuster

Der Wartungsplaner erinnert automatisch an fällige Prüfungen und dokumentiert durchgeführte Maßnahmen revisionssicher.

2. Prüfung von Laderampen und Industrietoren

Sicherheitsrelevante Einrichtungen wie Laderampen oder Tore werden im Wartungsplaner als eigene Objekte erfasst:

* Rampen: Wartungszyklen für Hydraulik, Rutschsicherheit, Warneinrichtungen

* Tore: Funktionstest der Endabschaltung, Prüfung auf Dichtigkeit, Anfahrschutz

So behalten Unternehmen jederzeit den Überblick über den Status kritischer Anlagen – inklusive Prüfprotokollen und Wartungsnachweisen.

3. Regalprüfungen und Traglastkennzeichnung

Die jährliche Regalprüfung gemäß DIN EN 15635 wird durch den Wartungsplaner systematisch vorbereitet und dokumentiert:

* Automatische Terminüberwachung für alle Lagerbereiche

* Fotodokumentation von Schäden direkt im System

* Nachweisführung der Traglastkennzeichnungen pro Regal

Hoppe bietet zudem die Integration externer Prüfdienstleister in das System – für eine zentrale Dokumentation aller Regalsysteme.

4. Fluchtwege, Beschilderungen und PSA

Neben technischen Anlagen spielt auch der Arbeitsschutz eine zentrale Rolle. Der Wartungsplaner ermöglicht die systematische Erfassung von:

* Flucht- und Rettungswegen: Sichtprüfung auf freie Wege, funktionsfähige Beleuchtung, verständliche Beschilderung

* Kennzeichnungen nach ASR A1.3: regelmäßige Kontrolle auf Lesbarkeit und Aktualität

* Persönliche Schutzausrüstung (PSA): Überwachung von Austauschzyklen für Sicherheitsschuhe, Helme, Warnkleidung

Jeder Mitarbeiter kann über Rollenberechtigungen im Wartungsplaner gezielt auf für ihn relevante Prüfungen zugreifen.

5. Arbeitsschutz und Brandschutz – systematisch dokumentiert

Arbeitsschutzunterlagen, Gefährdungsbeurteilungen, Schulungen und Betriebsanweisungen lassen sich im Wartungsplaner zentral verwalten:

* Brandschutzmaßnahmen wie Wartung von Feuerlöschern, Prüfung von RWA-Anlagen, Evakuierungsübungen

* Unterweisungsnachweise für Gabelstaplerfahrer, Gefahrgutbeauftragte oder Lagerpersonal

* Zuordnung der Verantwortlichkeiten über ein übersichtliches Rollen- und Fristenmanagement

Durch die revisionssichere Dokumentation wird der Nachweis gegenüber Berufsgenossenschaften und Behörden durch den Wartungsplaner deutlich vereinfacht.

6. Fuhrparkmanagement: Prüfung von Fahrzeugen

Ob Transporter, Lkw oder Flurförderzeuge – alle Fahrzeuge im Fuhrpark können im Wartungsplaner einzeln erfasst und verwaltet werden:

* Übersicht über HU/AU-Termine

* Wartungsintervalle für Bremsanlagen, Ölwechsel, Reifen

* Digitale Checklisten für Fahrerkontrollen (z. B. Sichtprüfung vor Fahrtantritt)

Alle Prüfhistorien sind langfristig archiviert und jederzeit exportierbar – eine wichtige Grundlage für Versicherungen oder Audits.

Besonderheiten des Wartungsplaners der Hoppe Unternehmensberatung

* Modularer Aufbau: Der Wartungsplaner lässt sich individuell an Branchenanforderungen und Unternehmensgrößen anpassen.

* Erinnerungsfunktion: Automatische E-Mail-Benachrichtigungen bei anstehenden Prüfungen, inklusive Eskalationsstufen bei Fristüberschreitungen.

* Digitale Prüfprotokolle: Dokumentation mit Anhängen, Fotos und Unterschriften – alles digital und mobil möglich.

* Zentrale Datenhaltung: Alle Prüf- und Wartungsinformationen an einem Ort, DSGVO-konform und revisionssicher.

* Schnittstellenfähigkeit: Anbindung an bestehende ERP- oder CAFM-Systeme auf Wunsch möglich.

Fazit: Rechtssicherheit und Effizienz in einem System

Der Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung vereinfacht die Instandhaltung in der Logistik maßgeblich. Er sorgt für Transparenz, reduziert Haftungsrisiken und spart Zeit durch Automatisierung. Statt in Papierordnern oder Excel-Listen nach Fristen zu suchen, haben Verantwortliche alle Prüfobjekte, Termine und Maßnahmen in einem zentralen System im Blick.

Gerade in einer Branche, in der Sicherheit und Effizienz gleichermaßen zählen, ist ein digitales Wartungsmanagementsystem kein Luxus, sondern ein Muss. Hoppe zeigt mit seinem Wartungsplaner, wie Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen im Griff behalten und gleichzeitig Kosten senken und Prozesse optimieren können.

Kostenloses Infopaket und weitere Informationen zum Wartungsplaner:

Wartungsplaner in der Logistik

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

Deutschland

fon ..: +49(0)6104/65327

fax ..: +49(0)6104/67705

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@Wartungsplaner.de

Die Hoppe Unternehmensberatung unterstützt seit über 35 Jahren Unternehmen aus Logistik, Industrie und Handel sowie Gebäudemanagement bei der Digitalisierung und Optimierung von Wartungs-, Prüf- und Instandhaltungsprozessen. Mit dem Wartungsplaner stellt Hoppe ein leistungsstarkes und praxisbewährtes Tool zur Verfügung, das weit über die klassische Prüfverwaltung hinausgeht – ein echter Mehrwert für jede Organisation.

Pressekontakt:

Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

63150 Heusenstamm

fon ..: +49(0)6104/65327

email : info@hoppe-net.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.