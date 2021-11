o Echte Anti COVID-19 Maske mit mehr als 99% Filtereffizienz

o Keine Chemie: Natürliches Filtermaterial aus Neuseeland

o Extrem leicht atembar

Die ursprünglich für den Arbeitsschutz entwickelten FFP2-Masken haben oftmals einen zu schlechten Sitz sowie einen zu hohen Atemwiderstand und entsprechen auch nicht dem alltäglichen Tragebedarf und Tragerhythmus im Rahmen der Corona-Pandemie. Zu dem Ergebnis kam auch die Stiftung Warentest bei ihrem großen FFP2-Maskentest: Nur 15% der Masken hatten einen sehr hohen Atemkomfort.

Hinzu kommt, dass herkömmliche FFP2-Masken nicht wirklich nachhaltig sind: Sie sind zwar der einfachste und wirksamste Schutz gegen ein Infektionsrisiko, jedoch besteht das Filtervlies aus Polypropylen – und damit aus Chemie. Dies belastet Mensch und Natur.

Dass es auch anders geht, zeigt das Berlin-/Brandenburger Start-up ubumask, das weltweit erste Fashion Label für filtrierende Gesichtsmasken.

ubumask hat sich dafür die exklusiven Vertriebsrechte seines Kooperationspartners Lanaco Ltd. gesichert. Lanaco ist ein ISO-zertifiziertes, innovatives und nachhaltig operierendes High-Tech Unternehmen aus Neuseeland, dem auch bereits das neuseeländische Olympia-Team in Tokio vertraut hat.

Zum Schutz vor COVID-19 bringt ubumask als Alternative zu herkömmlichen FFP2-Masken die einzige natürliche Anti COVID-19 Maske „Waire(TM) P2“ auf den Markt. Ihr ergonomisches Maskendesign ermöglicht einen sehr guten Dichtsitz – bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Das Filtermaterial aus Wolle stammt von eigens dafür gezüchteten ASTINO-Schafen. Die hochwertigen Wollfasern bieten eine hervorragende Filterleistung und zugleich einen extrem geringen Atemwiderstand.

Und Wolle ist von Natur aus antibakteriell, hautfreundlich, geruchshemmend, temperaturausgleichend, schmutzabweisend und umweltschonend.

Die beim Tragen von FFP2-Masken typischen Beschwerden, wie unangenehmer chemischer Geruch, schweres Atmen, Kopfschmerzen, Druck hinter den Ohren oder Müdigkeit werden damit vermieden.

Insbesondere in Alltags-Situationen, in welchen die Maske über einen längeren Zeitraum getragen werden muss, profitieren die TrägerInnen von den natürlichen Eigenschaften der Waire(TM) P2:

– auf Zug-, Bus- oder Flugreisen

– im Kino, Theater, Oper oder Konzerthaus

– im Alten- oder Pflegeheim

– im Gastgewerbe und der Hotellerie

– beim Friseur oder Nagelstudio

– in Einkaufsläden

– beim Indoorsport

– in diversen Arbeitssituationen

Der hohe Trage- und Atemkomfort kommt außerdem auch Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden wie Allergien, empfindlicher Haut oder Atemerkrankungen zugute.

Gesundheitsschutz kann auch gut aussehen! ubumask ist das weltweit erste Fashion-Label für filtrierende Gesichtsmasken.

Wir sind die erste Modemarke, die filtrierende Gesichtsmasken designt, entwickelt und als stylisches Health-Gadget vertreibt.

Mit der Anti COVID-19 Maske „Waire(TM) P2“ bieten wir die einzige natürliche und atmungsaktive Alternative zu herkömmlichen FFP2-Masken.

Wir nutzen dafür das einzigartige natürliche Filtermaterial von speziell gezüchteten Schafen aus Neuseeland.

Da wir eine „Green Company“ sind, legen wir sowohl bei unseren Materialien als auch bei den Produzenten großen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit. Unsere Lieferanten wie auch die Produzenten stammen überwiegend aus der D-A-CH Region bzw. aus der EU.

Wir sind Mitglied der Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) und registrierter Anbieter beim ecoFinder-Portal der IHK, dem Portal für Umwelt und Energie.

Wir sind BMWi-geprüft: Unsere Produkte finden Sie auch auf der Matching-Plattform Schutzausrüstung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

