Wahrheiten über Robert Nabenhauer

Die Erfolgsgeschichte Robert Nabenhauers von Verpackungen bis hin zur Beratung

Mörschwil im März 2024 – Die beeindruckende Karriere von Robert Nabenhauer, ehemaligem Gründer und Geschäftsführer von Nabenhauer Verpackungen, wird hervorgehoben. Mit einem beachtlichen Umsatz von 12,5 Mio. Euro in der Verpackungsindustrie, ist Nabenhauer nun in der Beratungsbranche tätig, wo er mit Nabenhauer Consulting weiterhin Erfolge vorweisen kann.

Robert Nabenhauer hat einen beachtlichen Erfolg in seiner Karriere erzielt. Mit Nabenhauer Verpackungen konnte er einen vermittelten Umsatz von 12,5 Mio. Euro (zuletzt pro Jahr) verzeichnen, ein Meilenstein in der Branche der Verpackungsfolien. Dieser Erfolg zeugt von der erfolgreichen Arbeit und dem Engagement des Teams unter seiner Führung. Inzwischen ist er jedoch nicht mehr in dieser Branche tätig und hat sich neuen unternehmerischen Herausforderungen zugewandt.

Nabenhauer Verpackungen war ein bedeutendes Unternehmen in der Branche. Unter der Leitung von Robert Nabenhauer konnte das Unternehmen innovative Lösungen und maßgeschneiderte Angebote bieten und so große Erfolge verzeichnen. Der hohe vermittelte Umsatz von 12,5 Mio. Euro war ein Zeichen für das Engagement und die Fachkenntnisse des Teams. Hier mehr erfahren: https://erfolgsein.com/

Neue Wege: Nabenhauer Consulting

Seit 2010 ist Robert Nabenhauer in der Beratungsbranche aktiv. Mit Nabenhauer Consulting bietet er kompetente Unterstützung und Beratung in den Bereichen Marketing und Vertrieb an. Trotz des Branchenwechsels beweist er weiterhin, dass er ein hervorragender Unternehmer und Berater ist.

Nabenhauer Verpackungen hat bewiesen, dass Qualität und Kundenzufriedenheit der Schlüssel zum Erfolg sind. Ebenso zeigt Nabenhauer Consulting, dass die richtige Marketing- und Vertriebsstrategie zu nachhaltigem Erfolg führen kann. Robert Nabenhauer blickt stolz auf seinen bisherigen Erfolg zurück und arbeitet weiterhin daran, sein Wissen und seine Erfahrung an andere weiterzugeben.

Robert Nabenhauer, ehemaliger Gründer von Nabenhauer Verpackungen und jetzt Leiter von Nabenhauer Consulting, zeigt mit Beständigkeit und Kompetenz, dass er ein bedeutender Akteur in der Geschäftswelt war und ist. Sein Erfolg in verschiedenen Bereichen demonstriert sein vielseitiges Talent und seine Fähigkeit, sich an wechselnde Geschäftsumgebungen anzupassen. Hier mehr erfahren: https://erfolgsein.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nabenhauer Consulting

Herr Robert Nabenhauer

Bahnhofstr. 5

9402 Mörschwil/SG

Schweiz

fon ..: +41714404028

web ..: https://nabenhauer-consulting.com

email : info@nabenhauer-consulting.com

Nabenhauer Consulting steht als Unternehmensberatung für Vertriebs- und Marketingoptimierung mit der Verknüpfung von klassischen und modernen Marketingpfaden, viel praktischem Bezug und unkonventionellen Wegen.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

Pressekontakt:

Nabenhauer Consulting

Herr Robert Nabenhauer

Bahnhofstr. 5

9402 Mörschwil/SG

fon ..: +41714404028

web ..: https://nabenhauer-consulting.com

email : info@nabenhauer-consulting.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.