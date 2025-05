Wärme im Sommer? Wie Kamin und Kachelofen auch in der warmen Jahreszeit ihren Platz behaupten

Ein Kamin oder Kachelofen ist somit längst kein saisonaler Luxus mehr. Vielmehr entwickelt er sich zum ganzjährigen Begleiter – funktional, gestalterisch und atmosphärisch.

Kamine und Kachelöfen sind untrennbar mit dem Bild gemütlicher Winterabende verbunden. Wenn draußen der Wind pfeift und drinnen das Feuer knistert, erfüllt sich das Ideal von Wärme und Geborgenheit. Doch was passiert, wenn der Frühling kommt und der Sommer das Leben nach draußen verlagert? Werden Kamin und Ofen dann zum rein dekorativen Beiwerk, das ein halbes Jahr lang funktionslos im Raum steht? Mitnichten. Wer moderne Ofensysteme ganzheitlich denkt und den Wohnraum flexibel plant, erkennt schnell, dass Kamine und Kachelöfen weit mehr sind als saisonale Heizquellen.

„Tatsächlich gewinnen Ofenanlagen gerade in der warmen Jahreszeit an gestalterischem Wert. Sie sind architektonische Fixpunkte, definieren Raumachsen und bilden mit ihrer hochwertigen Materialität einen ruhenden Pol im offenen Wohnkonzept. In der Innenarchitektur sind sie damit ein Ausdruck von Kontinuität – selbst dann, wenn sie nicht befeuert werden. Die sorgfältig ausgewählten Oberflächen und das Zusammenspiel mit natürlichen Materialien wie Holz, Lehm oder Sichtbeton geben dem Raum Charakter. Vor allem helle, moderne Anlagen mit reduzierter Linienführung wirken selbst im Hochsommer nicht fehl am Platz, sondern setzen ästhetische Akzente. Wer seinen Ofen zudem mit einer integrierten Sitzbank oder einem Holzlager gestaltet, schafft zusätzliche Funktionalität“, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de).

Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Düsseldorf, Krefeld, Neuss, Meerbusch, Viersen und im Kreis Heinsberg bei allen Fragen rund um Kamine und Kachelöfen. Ebenso ist das Unternehmen mit seinen Kaminen und Kachelöfen in der Nordeifel mit einem Fokus auf Städte und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren tätig.

Neben dem gestalterischen Aspekt bieten moderne Kachelöfen und Speicheröfen auch energetisch clevere Lösungen. Dank ihrer Fähigkeit, Wärme über viele Stunden hinweg zu speichern und dosiert abzugeben, lassen sich in Übergangszeiten kühle Abende oder feuchte Tage im Frühjahr und Spätsommer ganz ohne Zentralheizung überbrücken. Ein kurzer Abbrand genügt, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen – ohne aufwändige Heizsysteme zu aktivieren oder Energie zu verschwenden. Gerade im Frühjahr, wenn die Tage bereits warm, die Nächte aber noch kühl sind, erweist sich der Ofen als idealer Partner für punktuelle Wärmezufuhr. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage und einem stromsparenden Anheizsystem lässt sich dies sogar besonders effizient gestalten.

„Auch die emotionale Komponente spielt eine Rolle. Denn Feuer hat zu jeder Jahreszeit seine eigene Magie. Ein kleines Abendfeuer im Kamin, während draußen ein Sommergewitter niedergeht, schafft eine Atmosphäre, die sich mit künstlichem Licht kaum ersetzen lässt. Für viele wird der Kamin damit zum verbindenden Element zwischen den Jahreszeiten – mal aktiv genutzt, mal als stiller Begleiter. Und nicht zuletzt entwickelt sich das Bewusstsein für nachhaltige Wärmeversorgung zunehmend in Richtung Ganzjahreskonzept. Wer über moderne Steuerungstechnik verfügt, kann auch im Sommer gezielt für Warmwassererzeugung sorgen oder einzelne Räume temperieren, ohne Energie zu verschwenden“, erklärt Marcus Breuer.

Ein Kamin oder Kachelofen ist somit längst kein saisonaler Luxus mehr. Vielmehr entwickelt er sich zum ganzjährigen Begleiter – funktional, gestalterisch und atmosphärisch. Die Kunst liegt darin, ihn nicht nur als Wärmespender zu denken, sondern als integralen Bestandteil des Wohnens. Durch die bewusste Berücksichtigung von Designaspekten – von der Auswahl des Modells über die Platzierung bis hin zur Integration in das Raumkonzept – kann er zu einem wahren Herzstück des Wohnraumdesigns avancieren. In der warmen Jahreszeit zeigt sich besonders deutlich, wie vielseitig dieser Klassiker sein kann – wenn er von Anfang an ganzheitlich geplant wurde.

