Wachstum fürs KI-Zeitalter: Amagno stellt neue Führungsebene auf

Amagno wächst weiter: Die neue Führungsstruktur des Software-Anbieters ist Ausdruck der Neuausrichtung auf die Chancen und Herausforderungen des KI-Zeitalters.

_Oldenburg, 15. Oktober 2025. _Das vielfach ausgezeichnete Oldenburger Unternehmen Amagno, Spezialist für Dokumentenmanagement Systeme und Enterprise Content Management (DMS / ECM), stellt sich für die Zukunft neu auf. Das Unternehmen, gerade als Focus „Wachstumschampion 2026“ gerankt, hat eine neue Führungsebene etabliert. Ab sofort verantworten bei Amagno fünf spezialisierte Leads die Bereiche Development, Customer Service, Marketing und Sales. Damit will der Software-Anbieter dem dynamischen Wachstum und der steigenden Komplexität des Marktes gerecht werden.

„Wir investieren bewusst in unsere Führungsstruktur – auch als Ausdruck unserer Neuausrichtung auf die Chancen und Herausforderungen des KI-Zeitalters“, erklärt Jens Büscher, CEO von Amagno, diesen Schritt. Das wirtschaftliche Klima in Deutschland sei gerade von Skepsis geprägt – dafür stehen unter anderem die rückläufigen Zahlen des Datev Mittelstandsindex und ifo Geschäftsklimaindexes, aber auch steigende Arbeitslosigkeitszahlen.

„Diesem Trend zur investiven Zurückhaltung wollen wir bewusst nicht folgen, sondern die Chancen des Wandels frühzeitig nutzen. Besonders, da Künstliche Intelligenz Unternehmen die große Chance bietet, mit geringer Investition die Kapazitäten deutlich zu erhöhen und dem Fachkräftemangel zu begegnen, gerade bei repetitiven Tätigkeiten“, so Jens Büscher.

Mehr Umsatz, mehr Mitarbeitende – und schnellere Innovation

Durch organisches Wachstum hat Amagno seinen Umsatz in den letzten drei Jahren jährlich durchschnittlich um neun Prozent gesteigert. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg allein zwischen 2021 und 2024 um ein Drittel. Mit der strategischen Neuausrichtung der Führungsstruktur stellt Amagno die Weichen für weiteres dynamisches Wachstum und setzt auf gesteigerte Innovationsgeschwindigkeit in einer sich technologisch rasant wandelnden Welt.

Die aktuellen KI-Funktionen des Unternehmens, Amagno.AI, bieten Nutzern einen großen Vorsprung an Produktivität. Als erstes Conversational ECM erlaubt die Chat-Funktion von Amagno.AI, die eigenen Datenbestände direkt durch KI zu befragen – und damit zum Sprechen zu bringen.

Mitarbeitende gewinnen so wertvolle Zeit. An die Stelle des Abtippens tritt die automatische Erkennung. Statt Informationen suchen, lesen und sich erarbeiten zu müssen, bekommt das Team von der KI in Sekundenschnelle die Antwort geliefert. „Selbst hochkomplexe, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedliche Anforderungen lassen sich mit Amagno.AI erfolgreich automatisieren“, erklärt Jens Büscher.

Focus Wachstumschampion 2026

Den dynamischen Wachstumskurs des Spezialisten für Dokumentenmanagement Systeme und Enterprise Content Management (DMS / ECM) belegt auch eine aktuelle Auszeichnung des Unternehmens: Amagno gehört zu den Focus „Wachstumschampions 2026“ und damit zu den 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands, gemessen am organischen Umsatzwachstum von 2021 bis 2024. „Die Aufnahme in das Ranking – schon zum dritten Mal nach 2021 und 2023 – ist eine Bestätigung für die hohe Innovationskraft und das enorme Engagement unseres Teams“, sagt Jens Büscher.

Die Mitglieder der erweiterten Führungsmannschaft von Amagno haben zwischen Januar und August 2025 ihre neuen Positionen angetreten. Die beiden Team Leads Development Gerrit Edzards und Tony Tönjes sind langjährige Mitarbeiter von Amagno und entsprechend tief mit der Software vertraut. Mit Lara Peschel, Team Lead Marketing, Harald Greiner, Team Lead Sales, und Jan-Joost Baks, Team Lead Customer Success, hat das Unternehmen erfahrene Experten von außen geholt, die neue Perspektiven und Methoden einbringen.

Über Amagno

Mit einer einzigen leistungsstarken Lösung hilft Amagno Unternehmen, leicht mit Dokumenten und Informationen umzugehen und effiziente Workflows zu entwickeln. Amagno stellt dafür ein mitarbeiterfreundliches Dokumentenmanagement System und Enterprise Content Management (DMS / ECM) bereit – aus einer Hand und aus einem Guss. Mehr als 30.000 Anwender nutzen die lizenzbasierte, nach ISO / IEC 27001 zertifizierte Lösung von Amagno. Sie ist auf eine hohe Unabhängigkeit ausgerichtet, so dass die Kunden nach sehr kurzer Einführungszeit selbstständig damit arbeiten.

Amagno wurde 2010 in Oldenburg gegründet und mehrfach ausgezeichnet, unter anderem von Deloitte, Financial Times und Focus. Das Ziel von Amagno ist es, es seinen Kunden leicht zu machen, alle Vorteile der Digitalisierung zu nutzen – aktuell durch die Gestaltung des Übergangs von Dokumenten zu KI-gelesenen Daten.

