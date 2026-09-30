Wachstum braucht Verstärkung: TFA Fernmeldebau Kron GmbH sucht Fachkräfte

Das Essener Sicherheitstechnik-Unternehmen besetzt drei Stellen in Technik und Vertrieb

Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH aus Essen wächst und sucht engagierte Fachkräfte, die diesen Weg mitgehen. Das mittelständische Unternehmen, das seit über 50 Jahren Lösungen in der Kommunikations- und Sicherheitstechnik realisiert, besetzt aktuell drei Positionen: einen Facharbeiter Sicherheitstechnik, einen Servicetechniker sowie einen Vertriebsmitarbeiter im Außendienst – jeweils an den Standorten Essen oder Hilden.

„Wir sind ein wachsendes Unternehmen und suchen Menschen, die mit uns gestalten wollen – nicht nur mitlaufen. Bei TFA bekommt jeder Mitarbeiter echte Verantwortung, kurze Entscheidungswege und ein Team, das zusammenhält“, erklärt Tim Rolef, Geschäftsführer der TFA Fernmeldebau Kron GmbH.

Als Facharbeiter Sicherheitstechnik übernehmen Bewerber den Aufbau und die Erweiterung sicherheitstechnischer Anlagen – von Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen über Videoüberwachungssysteme bis hin zu Notruf- und Lichtrufsystemen. Gesucht werden Elektroniker oder IT-Systemelektroniker mit handwerklichem Geschick und zuverlässiger Arbeitsweise. Erfahrung mit Fabrikaten wie Honeywell, Esser oder Hertek ist ein Plus, aber kein Muss.

Der Servicetechniker verantwortet Inbetriebnahme, Service und Wartung der gleichen Anlagentypen und ist dabei eine wichtige Schnittstelle zwischen Vertrieb und Kunden. Neben der technischen Qualifikation ist hier besonders die Kommunikationsstärke gefragt – denn wer das Unternehmen beim Kunden vor Ort repräsentiert, prägt maßgeblich dessen Eindruck von TFA Kron.

Für den Vertriebsaußendienst sucht das Unternehmen jemanden, der Freude an der Beratung hat und eigenverantwortlich Kundenbeziehungen aufbaut. Aufgaben sind die fachliche Beratung von Neu- und Bestandskunden, die Ansprache von Neukunden im Vertriebsgebiet NRW sowie die Betreuung laufender Projekte bis zur Fertigstellung. Erfahrung im Vertrieb von Kommunikations- oder Sicherheitssystemen ist ideal – engagierte Quereinsteiger erhalten jedoch ausdrücklich eine Chance.

Allen drei Positionen gemein ist ein attraktives Gesamtpaket: Firmenwagen auch zur privaten Nutzung, betriebliche Altersvorsorge, moderne Arbeitsausstattung, umfassende Einarbeitung sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die freie Wahl des Einsatzstandorts zwischen Essen und Hilden macht die Stellen zusätzlich flexibel.

Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen – bevorzugt per E-Mail als vollständige PDF-Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen sowie Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittsdatum an bewerbung@tfa-kron.de oder per Post an Tim Rolef, TFA Fernmeldebau Kron GmbH, Frielingsdorfweg 5, 45239 Essen.

Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zur Karriere bei TFA Kron gibt es auf https://www.tfa-kron.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TFA Fernmeldebau Kron GmbH

Herr Tim Rolef

Frielingsdorfweg 5

45239 Essen

Deutschland

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fax ..: 0201 / 84008 88

web ..: http://www.tfa-kron.de

email : info@tfa-kron.de

Die TFA Fernmeldebau Kron GmbH beschäftigt sich seit dem Jahr 1974 als mittelständisches Unternehmen mit dem Vertrieb, der Montage/Inbetriebnahme und dem Service von Systemen der Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Das Spektrum umfasst die Installation und Inbetriebnahme von Telekommunikationssystemen und von Einbruch-, Brandmelde-, Videoüberwachungsanlagen, sowie Notrufsystemen.

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