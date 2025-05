Wachstum braucht Struktur

Ihre Expansionsstrategie mit der com.in Application Suite digitalisieren

Schwerin, Mai 2025 – In einer Zeit, in der Unternehmen unter enormem Wachstumsdruck stehen, wird strategisches Expansionsmanagement zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Ob Einzelhandel, Systemgastronomie oder Dienstleistungsbranche: Wer neue Standorte eröffnen will, braucht nicht nur Tempo, sondern vor allem Struktur.

Doch laut aktueller JLL-Studie scheitern über 60 % der Expansionsprojekte an fehlerhaften Standortentscheidungen. Zudem bleiben bis zu 30 % potenzieller Flächen ungenutzt, weil relevante Daten in Silos verborgen liegen und Abläufe unkoordiniert sind.

Die Lösung? Eine zentrale, integrierte Expansionsmanagement Software: Die com.in Application Suite. Hier mehr erfahren: https://www.comin.de/de/

Der ganzheitliche Ansatz für modernes Standortmanagement

Die Com In GmbH & Co. KG bietet mit der neuen com.in Application Suite eine integrierte Lösung, die alle Phasen des Immobilienlebenszyklus abdeckt – von der Standortsuche über Bau und Betrieb bis zur Verwertung. Das ermöglicht nicht nur konsistente Datenführung, sondern auch eine zukunftssichere Digitalisierungsstrategie im Bereich Corporate Real Estate Management.

Besonders hervorzuheben ist das Modul Expansion – entwickelt für Unternehmen, die ihre Standortstrategie aktiv gestalten möchten: sei es durch Wachstum, Standortkonsolidierung oder gezielte Repositionierung – ob als Expansionsmanager, Projektleiter in der Filialentwicklung oder Geschäftsführer mit Blick auf digitales Standortmanagement.

Ihre Vorteile mit der com.in Application Suite für Standortsuche & Filialnetzplanung

Mit dem Modul Expansion innerhalb der com.in Application Suite bietet die Com In GmbH & Co. KG eine speziell entwickelte Lösung zur Digitalisierung und Optimierung Ihrer Standortstrategie.

o Zentrale Plattform für Expansionsmanagement: Alle relevanten Daten, Prozesse und Entscheidungen in einer Software – ganz ohne Medienbrüche oder Excel-Chaos.

o Geodatenbasierte Standortanalyse: Visualisierung von Standorten, Wettbewerbern, Einzugsgebiete und potenzielle Flächen auf skalierbaren Karten.

o Effizientes Expansionsmanagement: Von der Erfassung von Standortangeboten über die Analyse bis zur Vertragsverhandlung und internen Freigabe – alles transparent und effizient gesteuert.

o 30 Jahre CREM-Expertise: Bewährte Branchenerfahrung im Corporate Real Estate Management, insbesondere für Non-Property-Unternehmen mit großem Standortportfolio.

Mehr als 125 Unternehmen, darunter Rossmann, Würth und Ernsting’s family, setzen bereits auf die Lösungen der Com In GmbH & Co. KG – mit messbarem Erfolg im Expansionsprozess.

Nutzen Sie die Gelegenheit und bringen Sie Ihre Expansionsstrategie auf das nächste Level. Vereinbaren Sie noch heute eine Demo und erleben Sie, wie die com.in Application Suite Ihr Unternehmen voranbringt. Demo vereinbaren: https://www.comin.de/de/

Mit der Com In GmbH & Co. KG setzen die Kunden auf einen Partner, der nicht nur Software liefert, sondern sie mit tiefgreifendem Branchenwissen und persönlicher Betreuung unterstützt – von der Implementierung bis zum langfristigen Betrieb.

Ob Expansion, Portfolioumbau oder Standortoptimierung – wer heute Standorte strategisch steuern will, braucht strukturierte Prozesse und transparente Daten. Die com.in Application Suite liefert dafür die nötige Grundlage.

Com In positioniert sich als der Anbieter für CREM-Software in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mit einer zukunftsweisenden Lösung für Unternehmen jeder Größe.

Die Einführung einer Immobilienmanagementsoftware erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch tiefgehendes Branchenwissen. Hier hebt sich Com In GmbH & Co. KG deutlich vom Wettbewerb ab. Neben der leistungsstarken Software profitieren Kunden von persönlicher Beratung, professioneller Implementierung und langfristiger Unterstützung durch ein erfahrenes Expertenteam.

