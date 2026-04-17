Wachstum bei Hyperscalern treibt globale Nachfrage nach IT-Services

Hyperscaler treiben die globale Nachfrage nach IT-Services auf ein neues Niveau. Hemmersbach ist weltweit aufgestellt, um komplexe Hyperscale-Infrastrukturen zuverlässig zu unterstützen.

Ausbau globaler Cloud-Infrastrukturen verstärkt Bedarf an IT-Dienstleistungen

Der rasante Ausbau von Hyperscale-Rechenzentren weltweit führt zu einer bislang beispiellosen Nachfrage nach IT-Services für Bereitstellung, Betrieb und Wartung. Laut Omdia stiegen die weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur im vierten Quartal 2025 um 29 % gegenüber dem Vorjahr auf 110,9 Milliarden US-Dollar, wobei Hyperscaler rund 65 % dieser Investitionen ausmachen. Ergänzend berichtet Synergy Research Group, dass Amazon, Microsoft und Google im Dezember 2025 gemeinsam etwa 58 % der globalen Hyperscale-Rechenzentrumskapazitäten auf sich vereinen.

Marktprognosen und Wachstum im Hyperscale-Segment

Marktprognosen von Research and Markets zufolge soll der Hyperscale-Rechenzentrumsmarkt von 58,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 591 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen – entsprechend einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 26 %.

McKinsey & Company geht zudem davon aus, dass sich die globale Rechenzentrumskapazität in den nächsten fünf Jahren verdreifachen wird und bis 2030 mehr als 90 Gigawatt erreicht. Treiber dieses Wachstums sind insbesondere steigende KI-Workloads sowie die anhaltende Verlagerung in Cloud-Umgebungen. Synergy Research Group berichtet außerdem, dass es bis Ende 2025 weltweit über 1.297 Hyperscale-Rechenzentren gab – nahezu dreimal so viele wie noch 2018.

Operative Komplexität in modernen Hyperscale-Umgebungen

Mit dem Wachstum der Hyperscale-Infrastruktur steigt auch die operative Komplexität deutlich. Moderne Rechenzentren erfordern hochentwickelte Deployments, hochverdichtete IT-Racks, GPU-Cluster sowie fortschrittliche Kühlsysteme – bei gleichzeitig durchgängig hoher Verfügbarkeit.

Hemmersbach unterstützt diese Umgebungen mit umfassenden IT-Services, darunter Deployment, Netzwerk- und strukturierte Verkabelung, Rack & Stack, IMAC-D, Smart Hands, 24/7-Monitoring, Break/Fix, präventive Wartung sowie Projektmanagement. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, globaler Präsenz in über 190 Ländern und hochqualifizierten, OEM-zertifizierten Technikern stellt Hemmersbach die Betriebskontinuität in komplexen Hyperscale-Infrastrukturen sicher. Weitere Informationen zu diesen Leistungen

Hemmersbach Perspektive: Erfahrung und globale Präsenz

Im Zeitalter von Hyperscale-Computing und KI-getriebenem Wachstum betont Hemmersbach die Bedeutung von globaler Reichweite, spezialisierten IT-Service-Teams und standardisierten Prozessen. Hyperscale-Umgebungen stellen zudem besonders hohe Anforderungen an das technische Know-how vor Ort: Gefragt sind Techniker mit fundierter Praxiserfahrung in hochverdichteten IT-Infrastrukturen, Stromversorgung und strukturierter Verkabelung. Ebenso entscheidend sind eine konsequente Einhaltung standardisierter Prozesse sowie die Fähigkeit, Aufgaben auch im großen Maßstab zuverlässig umzusetzen – denn selbst kleinste Fehler können hier weitreichende Auswirkungen haben.

Dienstleister mit diesen Kompetenzen werden zunehmend zu unverzichtbaren Partnern. Sie unterstützen Unternehmen und Cloud-Anbieter dabei, komplexe Betriebsabläufe effizient zu steuern und eine durchgängige Verfügbarkeit sicherzustellen – insbesondere vor dem Hintergrund stetig wachsender Anforderungen an die IT-Infrastruktur.

Mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden, operativer Präsenz in über 190 Ländern, regional verteilten Konfigurationszentren und nachgewiesener Delivery-Exzellenz für führende OEMs ist Hemmersbach hervorragend aufgestellt, um IT-Services auch in Hyperscale-Umgebungen zuverlässig zu erbringen.

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Über Hemmersbach

Hemmersbach erbringt Service Delivery für die IT-Branche weltweit. In über 190 Ländern sind wir im Auftrag von Hardwareherstellern und globalen Systemintegratoren mit Technikern im Außendienst oder fest vor Ort am Kundenstandort im Bereich IT Field Service tätig. Darüber hinaus bieten wir globale Device Lifecycle Services an und ermöglichen so Device-as-a-Service (DaaS)-Anbietern weltweit, Hardware und dazugehörige Services in einem modernen Abonnement-Modell bereitzustellen.

Wir sind The Social Purpose IT Company und gehen über unser Kerngeschäft hinaus: mit unseren Direct Actions Hemmersbach Rhino Force und Hemmersbach Kids‘ Family setzen wir uns dort aktiv ein, wo Behörden versagen und ermöglichen Bedürftigen eine bessere Zukunft.

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