Von Strategie bis Umsetzung: MONOBLOC® wird neuer +Pluswerk Standort Heidelberg

Mit der MONOBLOC® GmbH erweitert die +Pluswerk AG, ein führender Anbieter digitaler Lösungen, ihr Netzwerk um erfahrene Spezialisten für strategische Unternehmensentwicklung und Markenführung.

(München/Heidelberg, September 2026) Die Zusammenarbeit der beiden Anbieter verfolgt ein klares strategisches Ziel: Bei komplexen Projekten sollen Unternehmen und Organisationen noch mehr Leistungen aus einer Hand erhalten. Das Spektrum reicht dabei von strategischer Positionierung und Markenentwicklung über Kreation und Konzeption bis hin zur technologischen Umsetzung und langfristigen Betreuung.

Bei größeren Projekten greifen diese Disziplinen immer stärker ineinander. Unternehmen suchen Partner, die Geschäftsmodelle und Märkte verstehen, Marken klar positionieren und auf dieser Grundlage passende digitale Lösungen entwickeln und umsetzen können. Mit MONOBLOC® stärkt das +Pluswerk seine strategischen Kompetenzen und kann Kunden so jetzt auch in der der Unternehmens- und Markenentwicklung unterstützen.

Marken strategisch entwickeln und erfolgreich positionieren

Das Leistungsspektrum von MONOBLOC® umfasst Markt- und Wettbewerbsanalysen, die Entwicklung von Unternehmenswerten und Corporate Identity sowie Markenstrategie, Design und Kommunikation. Dabei beziehen die Experten aus Heidelberg auch interne Strukturen und Prozesse in die Beratung ein. So entstehen Positionierungen, die nach außen überzeugen und im Unternehmen gelebt werden können.

Die entwickelten Strategien setzen das +Pluswerk und MONOBLOC® gemeinsam mit ihren Kunden in konkrete Maßnahmen um. Dazu gehören Corporate Design, Content-Marketing und digitale Lösungen ebenso wie die Entwicklung und Betreuung von Websites. Durch die Zusammenarbeit im +Pluswerk können diese Kompetenzen mit einer großen Zahl von Spezialisten und zusätzlichen technologischen Möglichkeiten verbunden werden.

Gemeinsame Überzeugungen für Open Source und Datensouveräntiät

Auch technologisch eint MONOBLOC® und +Pluswerk eine gemeinsame Haltung. Bei anspruchsvollen Webprojekten setzen beide auf Open-Source-Technologien und insbesondere auf TYPO3. MONOBLOC® nutzt das Content-Management-System sowohl für Kundenprojekte als auch für den eigenen Webauftritt.

Die Entscheidung für Open Source ist für beide Unternehmen mehr als eine Frage der Technologie. Unternehmen sollten die Kontrolle über ihre digitale Infrastruktur behalten und diese langfristig nach ihren eigenen Anforderungen weiterentwickeln können. Digitale Souveränität, Erweiterbarkeit und langfristige Investitionssicherheit sind deshalb zentrale Kriterien bei der Konzeption digitaler Lösungen.

MONOBLOC® bleibt als eigenständiges Unternehmen mit eigener Marke in Heidelberg aktiv. Als Standort des +Pluswerks kann das Unternehmen jetzt auf die Kompetenzen und Ressourcen des gesamten Netzwerks zurückgreifen. Gleichzeitig steht die Expertise von MONOBLOC® den anderen +Pluswerk-Standorten für gemeinsame Projekte zur Verfügung.

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„MONOBLOC® bringt die Kompetenzen mit, die bei uns bisher noch ausbaufähig waren. Gleichzeitig eröffnen sich für MONOBLOC® durch die Zusammenarbeit mit +Pluswerk ganz neue Möglichkeiten. Genau diese Gegenseitigkeit macht unser Netzwerk stark.“

Jens Krumm, CEO +Pluswerk AG

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„Unsere Kunden vertrauen uns häufig weit über einzelne Projekte hinaus. Im +Pluswerk können wir auf ein großes Netzwerk spezialisierter Kollegen zurückgreifen. Dadurch sind wir in der Lage, auch Anforderungen zu erfüllen, für die wir bisher zusätzliche Partner gebraucht hätten.“

Sebastian Lulay, Geschäftsführer von MONOBLOC®

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+Pluswerk AG

Herr Hermann Assmann

Konrad-Zuse-Platz 8

81829 München

Deutschland

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+Pluswerk AG

Das +Pluswerk ist einer der führenden europäischen Anbieter digitaler Lösungen mit über 100 Experten an neun Standorten in Deutschland, Österreich und Rumänien. Seit mehr als 20 Jahren bietet das +Pluswerk seinen Kunden umfassende Leistungen in den Bereichen Beratung, Kreation, technische Umsetzung und langfristiger Service. Der technologische Fokus des Anbieters liegt auf etablierten und erfolgreichen Open-Source-Softwarelösungen. Durch eine agile Arbeitsweise mit modernen Methoden wie Scrum und Kanban entwickeln die digitalen Spezialisten maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden, die Kreativität und Technologie verbinden. Zahlreiche Auszeichnungen wie German Design Awards, TYPO3 Awards und viele mehr unterstreichen die Leistungen von +Pluswerk.

MONOBLOC GmbH®

Die MONOBLOC® GmbH mit Sitz in Heidelberg unterstützt Unternehmen bei ihrer strategischen Entwicklung und Markenführung. Das Leistungsspektrum reicht von Analyse und Positionierung über Corporate Identity und Markenstrategie bis hin zu Design, Content Marketing und digitalen Lösungen. Dabei verbindet MONOBLOC® strategische Beratung mit konkreter Umsetzung und berücksichtigt sowohl die Außenwirkung einer Marke als auch interne Strukturen und Prozesse. Im Bereich „Digital & Web“ setzt das Unternehmen unter anderem auf das Open-Source-Content-Management-System TYPO3. Die Geschäftsführer von MONOBLOC® sind Sebastian Lulay und Frank Deutschmann.



Pressekontakt:

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