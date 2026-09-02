Von der Sommererfrischung zur All-in-One-Lösung: Hydrofast rückt neue Trinkwasserbedürfnisse in den Fokus

Gefiltertes, gekühltes, heißes und sprudelndes Wasser aus einem Gerät

Die Inhalte zur Hydrofast-Sommeraktion „Heatwave Survival Station“ wurden bereits mehr als 529.000-mal aufgerufen und erhielten über 2.000 Kommentare. Dabei geht es längst nicht mehr nur um gekühltes Wasser und selbst gemachte Sprudelgetränke. Die Resonanz lenkt den Blick auch auf eine grundsätzliche Frage: Wie lassen sich der regelmäßige Einkauf und das Tragen von Flaschenwasser reduzieren und zugleich Filtern, Kühlen, Erhitzen und Aufsprudeln in einem einzigen Küchengerät vereinen?

Gerade im Sommer wird deutlich, wie viel Aufwand mit der Getränkeversorgung eines Haushalts verbunden sein kann. Wasser und Sprudel in Flaschen müssen regelmäßig gekauft, nach Hause getragen und in Vorratsräumen oder im Kühlschrank gelagert werden. Leere Flaschen werden anschließend gesammelt, recycelt oder zurückgebracht. Gleichzeitig beanspruchen Wasserfilter, Wasserkocher, Kühlkaraffen und Wassersprudler wertvollen Platz auf der Küchenarbeitsfläche.

Mit der derzeit in Europa laufenden Aktion „Heatwave Survival Station“ möchte Hydrofast Familien dabei unterstützen, an heißen Tagen einfacher gekühltes Wasser und individuelle Sprudelgetränke zuzubereiten. Zugleich stellt die Kampagne eine Frage, die über den Sommer hinausreicht:

Kann ein All-in-One-Gerät das Filtern, Kühlen, Erhitzen und Aufsprudeln von Wasser vereinfachen und über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen nachvollziehbaren wirtschaftlichen Mehrwert bieten?

Der Hydrofast C300 wurde genau für diesen Bedarf entwickelt. Der Auftisch-RO-Wasserfilter mit Sprudelfunktion vereint gefiltertes Wasser auf Zimmertemperatur, gekühltes Wasser, Heißwasser und Sprudelwasser in einem Gerät – ohne feste Installation.

Langfristig zählt die Haushaltsbilanz, nicht der Preis einer einzelnen Flasche

Eine einzelne Wasserflasche erscheint zunächst günstig. Wird derselbe Einkauf jedoch Woche für Woche und über mehrere Jahre wiederholt, ergibt sich ein anderes Bild.

Beim Vergleich von Flaschenwasser mit einem All-in-One-Trinkwassersystem sollten Haushalte neben dem jährlichen Wasserverbrauch und dem Literpreis auch laufende Kosten für Filter, CO?, Leitungswasser und Strom berücksichtigen. Ersetzt das Gerät weitere Küchengeräte, sollten auch deren Anschaffungs-, Wartungs- und Platzbedarf in die langfristige Betrachtung einfließen.

Als Beispiel dient ein deutscher Vierpersonenhaushalt mit einem angenommenen Sprudelwasserverbrauch von 7,2 Litern pro Tag. Das entspricht rund 2.628 Litern im Jahr. Bei einem Referenzpreis von 0,60 Euro pro Liter entstehen für die gleiche Menge Flaschensprudel jährliche Ausgaben von etwa 1.577 Euro.

Für den C300 geht das Berechnungsmodell bei derselben Trinkmenge von laufenden Kosten in Höhe von rund 246 Euro pro Jahr aus. Darin enthalten sind Referenzwerte für Filter, CO?, Leitungswasser und Strom. Im ersten Jahr werden etwa 146 Euro angesetzt, da das Gerät bereits mit einem Filter geliefert wird, der bis zu zwölf Monate genutzt werden kann.

Ausgehend vom regulären Gerätepreis von 699,99 Euro und einem Aktionspreis von 599,99 Euro ergibt das Modell folgende Schätzwerte:

– rund 1.331 Euro Unterschied bei den jährlichen laufenden Kosten;

– rund 6.150 Euro Gesamtdifferenz über fünf Jahre einschließlich des Gerätepreises von 599,99 Euro;

– bis zu 5.256 weniger benötigte 500-Milliliter-Flaschen pro Jahr;

– bis zu 26.280 weniger benötigte 500-Milliliter-Flaschen innerhalb von fünf Jahren.

Je größer ein Haushalt ist und je häufiger das Gerät genutzt wird, desto deutlicher kann sich der Wert pro Person zeigen. Nutzen mehrere Familienmitglieder den C300 täglich für Trinkwasser, Sprudel sowie für die Zubereitung von Kaffee und Tee, verteilt sich der Anschaffungspreis auf eine größere Wassermenge und mehr Anwendungssituationen.

Das Modell lässt sich nicht unverändert auf jeden Haushalt übertragen. Eine mehrköpfige Familie, die regelmäßig Wasser und Sprudel in Flaschen kauft, kommt zu einem anderen Ergebnis als ein Einpersonenhaushalt mit geringem Verbrauch.

Die Referenzwerte beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen und marktüblichen Annahmen. Regionale Preisunterschiede und Sonderangebote können das Ergebnis verändern. Maßgeblich sind die tatsächlichen Preise und der individuelle Verbrauch. Die Berechnung dient ausschließlich als Orientierung für die Haushaltsplanung und stellt kein allgemeines Sparversprechen dar.

Gefiltertes, gekühltes, heißes und sprudelndes Wasser aus einem Gerät

Der Hydrofast C300 kann Flaschenwasser und mehrere separate Küchengeräte ersetzen, weil er fünf Funktionen in einem Gerät zusammenführt:

1. RO-gefiltertes und remineralisiertes Trinkwasser;

2. gekühltes Wasser;

3. Wasser auf Zimmertemperatur;

4. warmes und heißes Wasser;

5. Sprudelwasser mit drei wählbaren Kohlensäurestufen.

Das sechsstufige Aufbereitungssystem umfasst eine RO-Membran mit einer Filterfeinheit von 0,0001 Mikrometern, eine Mineralstoffanreicherung und eine UV-Behandlung. Auf dem Display lassen sich die TDS-Werte des Leitungs- und Reinwassers sowie die verbleibende Filterlebensdauer ablesen.

Vier Temperaturstufen stehen direkt zur Auswahl. Heißwasser kann zusätzlich zwischen 40 und 100 °C eingestellt werden. Für die Ausgabemenge gibt es ebenfalls vier Voreinstellungen sowie einen frei wählbaren Bereich von 100 bis 999 Millilitern.

Damit eignet sich der C300 für Trinkwasser, Tee, Kaffee, Mahlzeiten und selbst gemachte Sprudelgetränke. Separate Lösungen zum Filtern, Erhitzen, Kühlen und Aufsprudeln werden in vielen Alltagssituationen überflüssig.

Das Gerät verfügt über einen 5-Liter-Rohwassertank und einen 1,5-Liter-Reinwassertank. Als Auftischgerät benötigt es keinen festen Wasseranschluss und keine dauerhaften Änderungen an den Leitungen. Für die Sprudelfunktion wird eine kompatible CO?-Schraubkartusche benötigt, die separat erhältlich ist.

Weniger Einkaufen, Tragen, Lagern und Leergut

Nicht jeder Vorteil lässt sich unmittelbar auf einem Kassenbon ablesen.

Der regelmäßige Kauf von Flaschenwasser bedeutet auch wiederkehrende Einkaufswege, körperlichen Aufwand und zusätzlichen Stauraum. Hinzu kommen das Sammeln, Recyceln oder Zurückbringen der leeren Flaschen. Mehrere Einzelgeräte benötigen außerdem Platz und machen zusätzliche Arbeitsschritte erforderlich.

Diese Zeit- und Arbeitskosten lassen sich kaum einheitlich in Euro ausdrücken. Ein integriertes Trinkwassersystem kann jedoch die Häufigkeit folgender Aufgaben reduzieren:

– Flaschenwasser und Sprudel kaufen und nach Hause tragen;

– Stauraum und Kühlschrankfläche für Getränke freihalten;

– leere Flaschen sammeln, recyceln oder zurückbringen;

– zwischen verschiedenen Geräten zum Filtern, Erhitzen, Kühlen und Aufsprudeln wechseln.

Für Haushalte, die sowohl ihre langfristigen Getränkekosten als auch den verfügbaren Platz in der Küche im Blick behalten, kann diese Entlastung ebenso relevant sein wie die finanzielle Rechnung.

Zwei Gewinnerhaushalte der Sparkling Challenge stehen fest

Die Hydrofast Sparkling Challenge stößt weiterhin auf große Resonanz. Nun hat Hydrofast die Instagram-Accounts @bettan77 und @valous070 als Gewinner der ersten Runde bekannt gegeben. Beide erhalten jeweils einen Hydrofast C300.

Die öffentlich geteilten Inhalte der beiden Gewinner vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Familienalltag: Kinder, Haustiere, Aktivitäten im Freien sowie gemeinsame Momente rund um Essen und Getränke. Genau zu solchen vielseitigen Haushalten passt der C300 – denn unterschiedliche Familienmitglieder benötigen zu verschiedenen Tageszeiten gefiltertes, gekühltes, heißes oder sprudelndes Wasser.

Hydrofast gratuliert den beiden Gewinnern und ihren Familien herzlich. Der C300 soll ihnen viele erfrischende und schöne gemeinsame Momente ermöglichen, die tägliche Getränkeversorgung erleichtern und zu einem bewussteren, hochwertigen Trinkerlebnis beitragen.

Die Hydrofast Sparkling Challenge geht weiter. Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa sind eingeladen, ihre sommerlichen Getränkekreationen zu teilen und an den kommenden Gewinnrunden teilzunehmen.

Aktuelle Angebote und Bezugsquellen für den C300

Der Hydrofast C300 ist über den europäischen Hydrofast-Onlineshop sowie über ausgewählte deutsche Händler erhältlich.

Exklusives Angebot bei OTTO

– Regulärer Preis: 699,99 Euro

– Aktionspreis: 599,99 Euro

– Aktionszeitraum für den Preisnachlass von 100 Euro: 2. bis 8. September und 16. bis 22. September 2026

– OTTO: Hydrofast C300 – https://golinkscope.cn/HydrofastOTTO

Maßgeblich sind die Aktionsbedingungen und der beim Abschluss der Bestellung angezeigte Endpreis.

Weitere Vertriebskanäle

– Hydrofast Europa-Onlineshop: Hydrofast C300 – https://golinkscope.cn/Hydrofastshopify

– MediaMarkt: Hydrofast C300

Preise, Verfügbarkeit, Angebote und Lieferbedingungen können je nach Händler variieren. Es gelten die Angaben, die zum Zeitpunkt der Bestellung auf der jeweiligen Verkaufsplattform angezeigt werden.

Von der Sommeraktion zur langfristigen Trinkwasserentscheidung

„Heatwave Survival Station“ ist aus dem Wunsch nach erfrischenden Getränken während der europäischen Sommerhitze entstanden. Das dahinterstehende Thema ist jedoch nicht auf eine Jahreszeit beschränkt.

Für Familien, die regelmäßig Flaschenwasser und Sprudel kaufen, mehrere Geräte verwenden und mit begrenztem Platz in der Küche auskommen müssen, steht der C300 für einen anderen Ansatz: An die Stelle wiederkehrender Flaschenkäufe und mehrerer Einzelgeräte tritt ein integriertes Trinkwassersystem für den Haushalt.

Das finanzielle Ergebnis fällt für jeden Haushalt unterschiedlich aus. Werden jedoch die Ausgaben für Flaschenwasser, die Geräteanschaffung und die laufenden Kosten über drei bis fünf Jahre gemeinsam betrachtet, wird aus einem saisonalen Kauf eine langfristig kalkulierbare Investition in die Trinkwasserversorgung des Haushalts.

Die Hydrofast Sparkling Challenge läuft noch bis zum 21. September 2026. Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa können weiterhin teilnehmen, ihre sommerlichen Getränkekreationen teilen und mit etwas Glück ein erfrischendes und praktisches Geschenk für die ganze Familie gewinnen.

Aktionsdetails: Hydrofast Instagram Activity – https://eu.hydrofast.com/pages/instagram-activity

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hydrofast

Frau Anna Jones

110 16th Street, Suite 1460

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Über Hydrofast:

Hydrofast entwickelt Trinkwasser- und Haushaltslösungen mit einem klaren Ziel: Sichere und gesunde Flüssigkeitsversorgung soll für die ganze Familie einfach und bequem zugänglich sein.

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