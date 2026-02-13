Volue stellt alle Weichen auf Wachstum

Mit einer neuen Führungsspitze und den Übernahmen der britischen Quorum sowie der österreichischen HAKOM hat Volue jetzt den nächsten Wachstumsschub eingeleitet.

Als neuer CEO hat Stephan Sieber zum Jahreswechsel die Führung der Anbieterin von Technologien und Dienstleistungen für eine erfolgreiche Energiewende übernommen. Zudem komplettieren nun Natasha Adams als Chief Marketing Officer und Eduardo Lazzarotto als Chief Product Officer das Volue-Führungsteam. Gleichzeitig wurde das Unternehmen umstrukturiert und konzentriert sich künftig auf drei Geschäftsbereiche: Commercial Operations ( Handel, Optimierung und Planung), Technical Operations (Vertrieb und Anlagenbetrieb) und Operations Intelligence (Daten und Prognosen).

Zentrales Ziel von Stephan Sieber ist es, die Stellung von Volue auf dem europäischen Markt weiter auszubauen. „Die Elektrifizierung nimmt in allen europäischen Staaten rasant an Tempo auf. Damit werden auch die Anforderungen an die Systeme immer komplexer. Unsere Aufgabe ist es, die digitale Werkzeuge zu liefern, die unsere Kunden in die Lage versetzen, die Komplexität nicht nur zu meistern, sondern als Chance zu nutzen“, beschreibt er seinen Anspruch.

Schon heute deckt Volue ein breites Spektrum ab. So werden rund 30 Prozent des Volumens im europäischen Intraday-Markt über Lösungen von Volue abgewickelt. Ein weiteres Feld ist die KI-gesteuerte Optimierung, die mittlerweile Entscheidungen über eine jährliche Stromerzeugung von insgesamt 500 TWh beeinflusst – was etwa 20 Prozent der gesamten Stromproduktion Europas entspricht. Zudem ist Volue ein bevorzugter Partner für 40 Prozent der unabhängigen Stromerzeuger in Europa im Bereich der Integration erneuerbarer Energien.

In diese Strategie passen auch die jüngsten Übernahmen von Volue:

Quorum Development ist ein britischer Anbieter von Software, Infrastruktur und Beratung für Energiemärkte – insbesondere zur Unterstützung zentraler Prozesse wie Trading, Scheduling/Dispatch und Settlement. Die Produkte sind als modulare Plattform aufgebaut und zielen u. a. auf das Management von Stromerzeugungs- und Speicheranlagen sowie die sichere Anbindung an Markt- und Datenschnittstellen. Damit hilft Quorum Energieunternehmen, ihre operativen und marktseitigen Abläufe zu automatisieren, regulatorisch sauber abzuwickeln und Flexibilität (z.B. aus BESS) effizient in Märkte wie den GB Balancing Mechanism zu bringen.

Mit HAKOM integriert Volue einen ausgesprochenen Spezialisten für die Verarbeitung von Zeitreihen in sein Portfolio. Das österreichische Unternehmen gehört hier seit 35 Jahren zu den weltweit führenden Anbietern und ist in 15 Ländern aktiv. Zeitreihen sind ein zentrales Element für zahlreiche Prozesse in der Energiewirtschaft. HAKOM liefert die Basistechnologien für die Validierung, das Monitoring und die Analyse von Big Data, unabhängig von Quelle, Systemumfeld, Formatierung oder Rasterung des Datenmaterials.

Stephan Sieber bringt fundierte Erfahrungen aus wachstumsstarken IT-Unternehmen mit. Nach Stationen als schweizerischer Geschäftsführer von SAP und CEO des ERP-Herstellers Unit4 zeichnete er als CEO auch für die dynamische Entwicklung von Transporeon, heute einer der führenden Anbieter von Lösungen für das Transportwesen, verantwortlich. Zuletzt bekleidete er den CEO-Posten bei Chaos, einem ebenfalls führenden Anbieter von Design- und Visualisierungslösungen für Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, Produktdesign, Fertigung sowie Medien und Unterhaltung.

Pete Daffern, Vorsitzender von Volue, ist überzeugt, dass Stephan Sieber Volue in die nächste Entwicklungsphase führen kann: „Im Laufe seiner Karriere hat Stephan Sieber stets außergewöhnliche Ergebnisse erzielt, das Wachstum vorangetrieben, komplexe strategische und operative Transformationen geleitet und leistungsstarke Teams in einigen der wettbewerbsintensivsten Märkte aufgebaut. Er verfügt über die außergewöhnliche Fähigkeit, Kundenbedürfnisse zu verstehen, Markttrends zu antizipieren und Chancen in greifbare, nachhaltige Ergebnisse umzusetzen, was ihm den Ruf einer markterprobten Führungskraft eingebracht hat. Der Vorstand ist fest davon überzeugt, dass er mit seiner unübertroffenen Erfahrung und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz der ideale Leiter ist, um das nächste Kapitel des Unternehmens voranzutreiben, seinen beispiellosen Wachstumskurs fortzusetzen und unsere Position als Marktführer für die kommenden Jahre zu festigen.“

Auch die neuen Mitglieder des Führungsteams bringen zahlreiche Erfahrungen aus wachstumsorientierten Märkten mit:

Chief Marketing Officer Natasha Adams verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als globale CMO, CRO, Gründerin und Wachstumsexpertin aus unterschiedlichen Branchen, darunter Supply Chain Technologien, Öl und Gas, Deep-Tech-KI oder Marketing-Technologien.

Eduardo Lazzarotto, der neue Chief Product Officer, hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Leitung zielorientierter Teams in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Logistik, Finanzen sowie umfangreiches globales Know-how im Produktmanagement und in der Technik im Energiesektor. Er wird die Produktstrategie von Volue leiten und Innovationen für eine KI-gesteuerte Zukunft vorantreiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Volue ASA

Herr Blair Grant

Karl Johans gate 41b

0162 Oslo

Norwegen

fon ..: +47 920 83 191

web ..: https://www.volue.com

email : blair.cameron.grant@volue.com

Basierend auf 50 Jahren Erfahrung ist Volue ein Marktführer für innovative Technologien und Dienstleistungen, welche die Energiewende vorantreiben. Über 800 Mitarbeiter arbeiten mit mehr als 2.500 Kunden, die eine nachhaltige, flexible und zuverlässige Zukunft sichern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und ist in mehr als 40 Ländern aktiv.

Pressekontakt:

Press’n’Relations GmbH

Herr Uwe Pagel

Magirus-Deutz-Straße 14

89077 Ulm

fon ..: +49 731 146 156 89

email : upa@press-n-relations.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.