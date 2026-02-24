Vodafone und LOXXESS denken langfristig – 13 Jahre Zusammenarbeit gehen in die nächste Runde

– Servicequalität, positive Kundenerlebnisse, Nachhaltigkeitsinitiativen sollen erhalten/ausgebaut werden.

– LOXXESS kümmert sich in eigenen Hallen um das komplette Refurbishment von Modems und Co.

LOXXESS bleibt Kontraktlogistiker für Vodafone Deutschland und kümmert sich weiterhin um Effizienz und Zuverlässigkeit in der Logistik rund um die Cable-Services, zu denen beispielsweise Modems und Set-Top-Boxen gehören. „Nach 13 Jahren Zusammenarbeit setzen wir weiterhin auf unsere Partnerschaft mit LOXXESS, um nachhaltigere Nutzung und verantwortungsvolle Lieferketten umzusetzen. Logistik-Services wie Retouren und Refurbishment tragen dazu bei, Produkte länger im Einsatz zu halten und Ressourcen zu schonen“, sagt Wolfgang Fettes, Director Products and Services Vodafone.

Refurbishment unter einem Dach

Gerade Nachhaltigkeit ist für Vodafone ein zentrales Anliegen: Das seit Jahren etablierte Refurbishment der Modems und Set-Top-Boxen in den LOXXESS-Hallen verlängert den Lebenszyklus der Geräte; Funktions- und Qualitätstests sind dabei ein fester Teilprozess. Zusätzlich sinkt die Zahl der notwendigen Transporte. „Wir sind darauf spezialisiert, maßgeschneiderte 360-Grad-Logistiklösungen für unsere Kunden zu erarbeiten. Für Vodafone bündeln wir künftig das gesamte Refurbishment unter unserem Dach und werden somit auch Deckeltausch und Vendor Management übernehmen“, berichtet Michael Zeidler, Head of Sales Omni-Channel / E-Commerce bei LOXXESS.

Die Partner führen eine seit 13 Jahren bestehende Partnerschaft fort, die sie kontinuierlich weiterentwickeln. Die geforderte Effizienz erreicht der Kontraktlogistiker LOXXESS, indem der gesamte Warenfluss von der Anlieferung bis zum Versand durch smarte Logistiktechnologien unterstützt wird. Für Vodafone ist das besonders wichtig, denn so kann sich das Team auf Kernaufgaben konzentrieren und vertraut bei Logistikfragen auf die Expertise von LOXXESS. „Vom Wareneingang über Lagerung bis hin zu Retouren und Refurbishment haben wir mit LOXXESS einen verlässlichen Partner, der stabile und reibungslose Abläufe sicherstellt“, berichtet Oliver Hobes, Head of Supply Chain Management Consumer Devices Vodafone.

Über Vodafone Deutschland:

Vodafone ist einer der führenden Kommunikationskonzerne Deutschlands. Die Vodafone-Netze verbinden: Menschen und Maschinen, Familien und Freunde sowie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Millionen Menschen sind Vodafone-Kunden – ob sie surfen, telefonieren oder fernsehen; ob sie ihr Büro, ihr Zuhause oder ihre Fabrik mit Vodafone-Technologie vernetzen.

Die Düsseldorfer liefern Internet, Mobilfunk, Festnetz und Fernsehen aus einer Hand. Als Digitalisierungsexperte der deutschen Wirtschaft ist Vodafone vertrauensvoller Partner für Start-ups, Mittelständler genau wie DAX-Konzerne. Mit fast 30 Millionen Mobilfunk-, über 10 Millionen Breitband- und rund 9 Millionen TV-Kunden sowie zahlreichen digitalen Lösungen erwirtschaftet Vodafone Deutschland mit rund 14.000 Mitarbeitenden einen jährlichen Gesamtumsatz von etwa 13 Milliarden Euro. Vodafone treibt den Infrastruktur-Ausbau in Deutschland voran und erreicht in seinem bundesweiten Kabel-Glasfasernetz zwei Drittel aller deutschen Haushalte mit Gigabit-Geschwindigkeit. Gemeinsam mit seinem Partner OXG bauen die Düsseldorfer in den kommenden Jahren bis zu sieben Millionen neue FTTH Glasfaser-Anschlüsse. Mit seinem 5G-Netz erreicht Vodafone mehr als 93 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Vodafones Maschinen-Netz (Narrowband IoT) für Industrie und Wirtschaft funkt auf mehr als 97% der deutschen Fläche.

Vodafone Deutschland ist mit einem Anteil von rund 33 Prozent am Gesamtumsatz die größte Landesgesellschaft der Vodafone Gruppe, einem der größten Telekommunikationskonzerne der Welt. Vodafone hat weltweit über 340 Millionen Mobilfunk- und Festnetz-Kunden und eine der größten IoT-Plattformen.

Vodafone schafft eine bessere Zukunft für alle. Denn: Technologie ebnet den Weg für ein digitales und nachhaltigeres Morgen von Menschen und Unternehmen. Dabei verpflichtet sich der Konzern, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das Ziel: bis 2040 Netto-Null-Emissionen.

Diversität ist in der Unternehmenskultur von Vodafone fest verankert und wird durch zahlreiche Maßnahmen gefördert. Dazu zählen Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso wie Netzwerke für Frauen, Väter oder LGBT+. Vodafone respektiert und wertschätzt alle Menschen: unabhängig von ethnischer Herkunft, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Glauben, Kultur oder Religion.

Weitere Informationen: www.vodafone-deutschland.de oder www.vodafone.com.

Über LOXXESS:

Die LOXXESS Group ist ein europaweit tätiger Kontraktlogistiker mit Schwerpunkt auf Pharma, E-Commerce und Speziallösungen. Die Kunden aus Industrie und Handel erhalten maßgeschneiderte Logistik- und Fulfillmentlösungen für komplexe, individuelle Anforderungen. Als Logistikspezialist optimiert LOXXESS für seine Kunden nicht nur Beschaffung und Warenverteilung, sondern bietet Mehrwerte in den Bereichen Customer Service, Produktveredelung, Debitorenservice und E-Business. Die Kunden sind Start-ups, mittelständische Unternehmen und Konzerne.

Die LOXXESS Group hat ihren Hauptsitz in Tegernsee, beschäftigt über 3.200 Mitarbeitende, verfügt über 24 Standorte in Deutschland, Tschechien sowie Polen und bewirtschaftet 380.000 qm Lagerfläche. Sie wurde mehrfach für innovative Logistiklösungen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Europäischen Logistik-Preis der European Logistics Association (ELA).

Weitere Informationen unter: www.loxxess.com

