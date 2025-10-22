Vertriebsmanagement neu denken: Wie HotelPartner mit innovativer IT & Expertise Hoteliers nachhaltig entlastet

Mit Hilfe einer modularen Plattform, KI-Unterstützung und digitalisiertem Onboarding will das Unternehmen die Zukunft des Revenue- und Distributionsmanagements in der Hotellerie aktiv mitgestalten.

HotelPartner Revenue & Profit Management setzt konsequent auf die Symbiose aus Mensch und Technik, um Hoteliers im Vertrieb nachhaltig zu entlasten. Neben der Entwicklung smarter Tools für Revenue Management und Distribution richtet sich der Fokus vermehrt auf Effizienz, Transparenz und Automatisierung: Vom neuen digitalen Onboarding über qualifizierte Marktanalysen bis hin zu modularen Integrationen – HotelPartner positioniert sich als Full-Service-Anbieter mit Blick in die Zukunft. Künstliche Intelligenz soll ausserdem künftig bei Echtzeit-Preisentscheidungen unterstützen, Nachfragebewegungen erkennen und Buchungsströme optimieren. Die technologische Entwicklung wird dabei nicht als Ersatz, sondern als Verstärkung menschlicher Expertise verstanden. Hoteliers werden somit entlastet, um sich stärker auf die Gästebetreuung konzertieren zu können.

HotelPartner implementierte im Laufe des Jahres erfolgreich eine neue Integrationsabteilung, die den Onboarding-Prozess für Hotels digitalisiert und standardisiert. Die Partner erhalten nun eine übersichtliche Landingpage, die Schritt für Schritt durch den Implementierungsprozess führt. Pilotbetriebe testen das neue Verfahren seit August 2025. Erste Rückmeldungen zeigen hier eine deutlich höhere Transparenz, weniger manuelle Abstimmungen und schnellere Abläufe.

„Wir sehen unsere Vision darin, dass Hoteliers in den nächsten Jahren eine nahtlose, modulare Plattform nutzen, mit der sie flexibel, effizient und datengetrieben operieren können“, so Melanie Wortmann, Chief Product Officer bei HotelPartner. „Darüber hinaus wird unsere Web Booking Engine nicht nur technisch führend sein, sondern auch emotional überzeugen: Jede Buchung soll sich für Gast wie Gastgeber vertrauensvoll, schnell und transparent anfühlen.“

Mit diesem Ansatz reagiert HotelPartner auf die langfristigen Veränderungen der Branche, die von Automatisierung, datenbasierter Steuerung und integrierten Systemlandschaften geprägt sein werden. Anstelle von Insellösungen entsteht eine zentrale Datenbasis, die personalisierte Vertriebsmassnahmen, reibungslose Gästereisen und schlanke interne Abläufe ermöglicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HotelPartner AG

Herr Alexander Fussi

Chaltenbodenstrasse 16

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041 44 5003340

web ..: http://www.hotelpartner.com

email : marketinghp@hotelpartner.com

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.