Versuchen Sie einfach einmal die naturliebende Computer Entsorgung

Falls Sie nicht wissen, worauf es bei der IT und EDV Abfallentsorgung ankommt, können Sie sich selbstverständlich an unseren Dienst wenden. Unser Service ist umweltfreundlich und umsonst

Sie müssen sich derzeit von alten PCs in Ihrem Betrieb loslösen und wissen mitnichten, welcher Weg der richtige ist? Somit können Sie sich für unsere kostenlose Computer Entsorgung in Mühlheim an der Ruhr entscheiden und mehrere Vorzüge genießen. Wir bieten Ihnen auf keinen Fall ausschließlich die gebührenlose Abholung aller Geräte in Ihrem Unternehmen, sondern auch die Entsorgung dieser und logischerweise auch die Datenzerstörung der Festplatten nach dem neuen DSGVO. Wir zerstören die Daten nach Din Norm 66399 und darüber bekommen sie nicht zuletzt ein Zertifikat. Sie brauchen in keiner Weise viel dafür zu tun. Teilen Sie uns per E-Mail oder Kontaktformular nur mit, wie viele Altgeräte wir einsammeln sollen, wie viele Festplatten wir noch schrotten sollen und wo wir die Geräte abholen sollen. Gerne können Sie uns auch Gerätebilder senden, damit wir uns ein besseres Bild machen können.

Unsere PC und Computer Entsorgung in Mühlheim an der Ruhr recycelt und denkt an die Wiederaufbereitung, was ganz und gar umweltfreundlich ist und uns noch Geld bringt. Das ist auch der Grund, weshalb wir Ihnen unseren Entsorgungsdienst gratis bieten können. Wir sind übrigens in ganz Deutschland unterwegs, um Rechner, Server, PCs, Kabel, Printer und mehr, abzuholen. Sie werden sehen, dass es jedoch noch besser geht, denn wir pflanzen für jedes 100. Gerät, welches wir abtransportieren, einen Baum. Besser gesagt, wir lassen ihn pflanzen. Einmal im Jahr werden die Bäume gepflanzt, mehr zu diesem Thema finden Sie auf unserer Website. Nun würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Entsorgungsservice für sich anwenden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/kostenlose-computer-entsorgung-in-muelheim-an-der-ruhr

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/kostenlose-computer-entsorgung-in-muelheim-an-der-ruhr

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.