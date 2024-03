Verpassen Sie nicht die Frühlingsaktion der intelligenten Katzentoilette Pawbby P1 Ultra, nur 499 Euro

Sicherheitsbedenken bereiten Katzenhaltern bei intelligenten Katzenklos am meisten Sorgen, wie zum Beispiel, dass ihre Katzen eingeklemmt werden.

Pawbby P1 Ultra ist das weltweit einzige intelligente Katzenklo, das die Rheinische Sicherheitszertifizierung bestanden hat und durch seinen 10-fachen Sicherheitsschutzmechanismus eine verbindliche Garantie für die Sicherheit Ihrer Katze bietet. Pawbby P1 Ultra wird vom 20. bis 25. März bei Amazon stark reduziert erhältlich sein und statt des ursprünglichen Preises von 675 Euro nur noch 499 Euro kosten. Kaufen Sie jetzt und sparen Sie 176 Euro.

Pawbby P1 Ultra kann Katzen durch installierte Biosensoren, pyroelektrische Sensoren und Infrarotröhren am Eingang intelligent erkennen. Sobald Katzen sich der Katzentoilette nähern oder in sie hineingehen, hören diese Sensoren sofort auf zu arbeiten, damit die Tiere nicht eingeklemmt werden. Der vordere Teil des Gehäuses verfügt über einen Kippschutz mit vorstehenden horizontalen Stäben, sodass die Katzentoilette zu 100 % gegen Herunterfallen gefeit ist und keine Verletzungs- oder Erstickungsgefahr für Ihre Katze besteht. Die integrierte Kippalarmfunktion informiert Sie zudem rechtzeitig, um jegliche Gefahren zu vermeiden. Durch den Infrarotsensor, den internen Wiegesensor, den Motorüberlastungsschutz, die 9 Selbstinspektionspunkte und die intelligenten Fernalarmfunktionen an der Katzentoilette wird außerdem ein 10-facher Sicherheitsschutzmechanismus gebildet, der die Sicherheit Ihrer Katze in alle Richtungen gewährleistet. Pawbby P1 Ultra erfüllt die Sicherheitsstandards und -tests von Rheinland, Deutschland, und schneidet in Bezug auf Sicherheitsfunktion und Design gut ab, was es zur einzigen intelligenten Katzentoilette macht, die von Rheinland zertifiziert worden ist.

https://www.youtube.com/watch?v=5D2n7GLZruo

Pawbby P1 Ultra hat eine Selbstreinigungsfunktion und nutzt die japanische ARS-Desodorierungstechnologie. Nachdem Ihre Katze auf die Toilette verwendet hat, brauchen Sie sich demnach nicht selbst um die Reinigung zu kümmern – Pawbby P1 Ultra entfernt Kot automatisch und deckt ihn mit natürlichen Pflanzen ab, sodass die Luft desodorisiert ist und lange Frisch bleibt. So werden Geruchsprobleme, die durch unregelmäßige Reinigungen von Katzenklos entstehen, effektiv gelöst und das Wachstum von Bakterien verhindert.

Sie können auch den Gesundheitszustand Ihrer Katze in Echtzeit überwachen, indem Sie eine Verbindung zur mobilen App herstellen und so Gesundheitsproblemen wie Harninkontinenz und Verstopfung wirksam vorbeugen. Pawbby P1 Ultra bietet zudem eine Funktion zur Verwaltung mehrerer Katzen, wodurch Sie den Zustand jeder einzelnen Katze leichter erkennen können

Je nach Situation können Sie mit Pawbby P1 Ultra den sogenannten SpecialCatsCare-Modus wählen, der für die speziellen Bedürfnisse junger, trächtiger oder älterer Katzen entwickelt wurde.

Die intelligente Katzentoilette Pawbby P1 Ultra wird Ihrer Katze ein gesundes, sauberes und komfortables Erlebnis bieten. Verpassen Sie dieses Angebot also nicht, nur 499 Euro.

