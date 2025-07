Verimedis startet in Deutschland: Digitale radiologische Zweitmeinungen – schnell, sicher, verständlich

Verimedis bietet digitale, verständliche und sichere radiologische Zweitmeinungen – für mehr Klarheit, Vertrauen und Selbstbestimmung bei wichtigen medizinischen Entscheidungen.

Wenn die Diagnose Fragen aufwirft, schafft eine fundierte Zweitmeinung Klarheit. Verimedis verbindet radiologische Expertise mit digitalem Zugang und verständlicher Aufbereitung – für bessere medizinische Versorgung und Entscheidungen, die Patient:innen selbstbestimmt treffen.

Neckargemünd, Juli 2025 – Verimedis (www.verimedis.de), ein digitales Gesundheitsunternehmen aus Neckargemünd, startet in Deutschland mit einem innovativen Online-Portal, das Patient:innen einfache und schnelle radiologische Zweitmeinungen ermöglicht. Bereits innerhalb von 48 Stunden erhalten Patient:innen eine fundierte Einschätzung ihrer MRT-, CT- oder Röntgenbilder – digital, bequem von zu Hause und mit höchsten Sicherheitsstandards.

Warum eine radiologische Zweitmeinung wichtig ist

Eine erste Diagnose wirft oft Fragen auf – besonders wenn es um schwerwiegende Entscheidungen geht. Studien zeigen, dass sich durch eine ärztliche Zweitmeinung in bis zu 81 % der Fälle die ursprüngliche Behandlungsempfehlung ändert. Rund 72 % der Patient:innen treffen ihre endgültige Therapieentscheidung basierend auf der Zweitmeinung. Dies verdeutlicht, wie entscheidend eine zusätzliche Expertenmeinung für die Patientensicherheit ist.

„Wir verbinden schnelle Ergebnisse mit fachlicher Exzellenz und höchsten Sicherheitsstandards“, betont Kilian Lamadé, Mitgründer und Geschäftsführer von Verimedis. „Unsere Patient:innen profitieren dabei nicht nur von in Deutschland approbierten spezialisierten Fachärzten mit langjähriger klinischer Erfahrung, sondern auch von maximaler Transparenz und Datensicherheit.“

Differenzierung durch Qualität, Geschwindigkeit und Sicherheit

Verimedis hebt sich von bestehenden Zweitmeinungs-Angeboten durch fünf entscheidende Vorteile ab:

– Qualifizierte Expertise: Alle Zweitmeinungen werden ausschließlich durch in Deutschland approbierte und spezialisierte Radiolog:innen erstellt.

– Schnelle Bearbeitung: Standardmäßige Einschätzungen innerhalb von maximal 48 Stunden – Express-Option sogar innerhalb von 24 Stunden verfügbar.

– Einfacher Ablauf: Komplett digitaler Prozess bequem von zu Hause aus, kein Praxisbesuch notwendig.

– Verständliche Einordnung: Neben der fachlichen Bewertung erhalten Patient:innen eine Erklärung in klarer, laienverständlicher Sprache – ohne Fachjargon, der verunsichert oder verwirrt.

– Maximale Datensicherheit: DSGVO-konforme Plattform, verschlüsselte Speicherung auf zertifizierten Servern in Deutschland, kompletter Verzicht auf Tracking – im Gegensatz zu vielen anderen Webseiten.

Der Ablauf in drei Schritten

1. Hochladen der radiologischen Bilddaten und relevanter Informationen auf dem gesicherten Portal.

2. Befundung durch spezialisierte Radiolog:innen innerhalb von maximal 48 Stunden.

3. Empfang der verständlichen und ausführlichen Zweitmeinung, inklusive konkreter Erläuterungen zu Krankheitsbild und empfohlenen nächsten Schritten.

Die Preise beginnen bei 84,99 EUR pro Zweitmeinung. Eine (teilweise) Kostenerstattung ist je nach Versicherungstarif durch private Krankenkassen möglich.

Ausblick und weitere Entwicklung

Verimedis plant, das Angebot künftig auch für internationale, englischsprachige Patient:innen zugänglich zu machen sowie Partnerschaften mit privaten Versicherungen und Fachkliniken einzugehen.

Weitere Informationen unter verimedis.de.

Wir stellen die vollständigen Presseunterlagen über folgenden Download-Link zur Verfügung: verimedis.de/files/presseunterlagen-juli25.zip

Enthalten sind:

– Unsere aktuelle Pressemitteilung (PDF)

– Ein Interview mit Geschäftsführer Kilian Lamadé (PDF)

– Eine grafische Übersicht des Ablaufs (JPG)

– Das Verimedis-Logo (JPG)

– Ein Foto der Geschäftsführer (JPG) – Dr. med. Daniel Schroth (links) und Kilian Lamadé (rechts)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verimedis UG (haftungsbeschränkt)

Herr Kilian Lamadé

Peter-Schnellbach-Straße 17

69151 Neckargemünd

Deutschland

fon ..: +49 (0) 157 570 508 58

web ..: https://verimedis.de

email : presse@verimedis.de

Die Verimedis UG (haftungsbeschränkt) aus Neckargemünd ist ein spezialisiertes digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf radiologische Zweitmeinungen fokussiert. Ziel ist es, Patient:innen bei wichtigen medizinischen Entscheidungen effektiv und sicher zu unterstützen – jederzeit und von überall.

