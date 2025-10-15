Verein Erzengel unterstützt zwei Väter mit Geldleistungen

Der Verein Erzengel hilft in der Not unabhängig von Geschlecht oder Konfession.

Der Verein Erzengel hat zwei Väter mit Spenden in Höhe von 573,16 EUR und 216,00 EUR unterstützt. Beide stehen aufgrund staatlicher Untätigkeit oder Unfähigkeit erheblich unter Druck.

Die eine Spende geht nach Augsburg, wo sich ein Familiengericht weigert, trotz aufgeklärter Missbrauchsvorwürfe und trotz erwiesener Manipulation des Kindes durch ein Aussagenpsychologisches Gutachten einen Abänderungsbeschluss zu erlassen. Die Spende dient zur Deckung von Kosten in diesem Verfahren.

Die andere Spende geht an einen muslimischen Vater, der in Bremen nach falschen Gewaltvorwürfen, die inzwischen mit einem Freispruch aus tatsächlichen Gründen geendet haben, um Kontakt mit seinen Kindern kämpfen muss, um auch dort die Kosten zu decken.

Die beiden Väter zeigten sich hoch erfreut und versicherten, weiter verantwortungsvoll für das Kindeswohl einzutreten.

Auch wenn in der Öffentlichkeit oftmals ein Bild gezeichnet wird, dass nur Frauen unter einseitigen Gerichtsverfahren leiden oder nur männliche Gewalt gegen Mütter und Kinder thematisiert wird, zeigt die Realität, dass Falschbeschuldigungen, Gewalt oder fachliche Fehler kein Geschlecht und keine Religion kennen. Während religiöse Menschen oftmals negativ behandelt werde, kann diese Einseitigkeit Väter oder Mütter betreffen. Wir unterscheiden nicht nach Geschlecht oder Religion: Wir unterscheiden nach Art und Wirkweise des Unrechts. Das ist unsere Mission, wir stehen daher für alle Kinder und Eltern ein, wenn es unserer Hilfe und unseres Einstandes braucht.

Der Verein Erzengel setzt sich seit seiner Gründung 2022 unabhängig vom Geschlecht eines Elternteils dann ein, wenn Grund- und Menschenrechte einschließlich des Justizgrundrechtes in Frage stehen.

Wir helfen überparteilich und überkonfessionell.

Das ist unsere Mission.

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, werden Sie Mitglied oder Spenden an uns:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erzengel Verein

Herr Michael Langhans

Fuchstanzstr. 120

60489 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 015776572750

web ..: https://www.erzengel.help

email : michael.langhans@erzengel.help

Der Verein Erzengel ist ein stark engagierter Vertreter von Grund- und Menschenrechten, insbesondere in Kindschafts- und Sorgerechtsverfahren. Gegründet von Assessor Iur. Michael Langhans, ist der Verein ein treuer Begleiter und Unterstützer für betroffene Eltern und Kinder. Durch konsequente Arbeit und Engagement ist es gelungen, in mehr als 100 Fällen einen positiven Einfluss auf Eltern und Kinder auszuüben und ihre Rechte erfolgreich zu verteidigen. Der Verein hat das klare Ziel, seine wichtige Arbeit fortzusetzen und noch mehr Menschen zu unterstützen.

