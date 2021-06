Kunstliebhaber und Musikfans jubeln: Im Sommer ist Vieles wieder möglich. Umso wichtiger für Veranstalter, nun gleich die besten Werbemittel in Auftrag zu geben.

Auch wenn noch vorsichtiger Optimismus vorherrscht: Im Sommer und Herbst werden auf jeden Fall Veranstaltungen möglich sein. Wie groß diese sein dürfen und unter welchen Auflagen man teilnehmen wird dürfen, wird stark von der Entwicklung und den Regelungen in den einzelnen Ländern abhängen, doch Musik-, Kunst- und Festivalfans machen sich bereit – wie auch die Veranstalter.

Es könnte ein Sommer voller Magie werden, denn die Freude über Feste und Festivals war sicher noch nie so groß. Magische Werbemittel für Festivals und andere Events bietet der Experte für aufblasbare Werbung: Bei Skanbo gibt es alles, was das Herz begehrt, wenn es um Eventlogistik, Eventtrailer und Veranstaltungswerbung geht. Das Unternehmen mit Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz bietet Eventtrailer für kleine und große Veranstaltungen sowie aufblasbare Säulen, Zelte und Figuren, angefertigt nach individuellen Wünschen.

Egal ob er der Zieleinlauf der Sportveranstaltung ist, das Maskottchen in Großausführung oder aufblasbare Würfel, Quader oder Spielmodule – mit den Produkten von Skanbo schafft man nicht nur einen Hingucker, sondern sorgt für den sympathischen Wiedererkennungseffekt. Das eigene Unternehmen wird verknüpft mit der Magie der Sommerfestivals – was will man mehr!

Nun muss nur noch auch das Wetter mitspielen, doch die Langzeitprognosen sehen bereits jetzt sehr gut aus für die Ferien- und Festivalmonate. Skanbo, der Spezialist für aufblasbare Werbeträger, wünscht allen Festivalfans und den Veranstaltern einen magischen Sommer!

