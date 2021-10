23. Oktober 2021

Menschen wollen feiern – und nach einer langen Pause der Unsicherheit boomen Veranstaltungen. Vor allem Outdoor Events werden wohl auch im Winter bestens besucht sein.

Durchgängige Sicherheit, welche Events stattfinden können und unter welchen Voraussetzungen, das wird auch dieser Winter nicht bringen. Sicher ist jedoch: Je flexibler man eine Veranstaltung plant, umso besser kann man mit anstehenden Änderungen umgehen. Der beste Partner dafür ist ein Eventtrailer!

Eventtrailer sind mobile Anhänger, die bequem an den Ort der Veranstaltung transportiert werden können und verschiedentlich nutzbar sind. Ob als mobile Bühne, als Kasperltheater für die Kleinen, als Präsentationstheke oder als Kaffeebar, der Eventtrailer wird genau das, was man braucht. Bei Skanbo, dem Experten für Eventtrailer und Bühnenanhänger, bekommt man Eventtrailer in vier verschiedenen Varianten. Alle Trailer sind mit einem Lichtsystem, einer Tonanlage, einem Mikrofonsystem sowie Wandschrank, Stromverteiler, Kühlschrank und Kaffeemaschine ausgestattet. Außerdem bieten die einzelnen Modelle folgende Vorteile:

o Der Kleine ist der voll ausgestattete kleinste Anhänger in der Truppe. Er ist nicht begehbar, bringt aber die komplette Anlage mit. Aufklappen, einstecken, und es kann losgehen! Ideal für kleine Veranstaltungen oder Beach Events.

o Der Schnelle garantiert raschen Aufbau und volle Flexibilität sowie die große Wirkung auch ohne Zusatzbühne.

o Der Allrounder bietet bereits eine überdachte Bühne mit Treppe. Größte Flexibilität bei bester Präsentation, so sieht der Trailer für Festivals aus!

o Das Flaggschiff mit über 5 Meter x 3,5 Meter Bühnenfläche ist prädestiniert als Konzertbühne, Schauraum oder Messestand.

Für alle Veranstalter und Veranstalterinnen, die sich etwas ganz Besonderes vorstellen, das noch nicht im Eventtrailer Programm zu finden ist, werden auch individuelle Anhänger angefertigt. Einfach auf die Website von Eventtrailer schauen und Kontakt aufnehmen unter www.eventtrailer.eu.

Skanbo GmbH

