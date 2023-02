Der bekannte Life Coach Marcell Engel bietet am 12. Februar einen Online-Workshop „Clean up your life“ an. Im Mittelpunkt stehen alle Bereiche rund um Veränderungen für ein zufriedeneres Leben.

Online-Workshop mit Tatortreiniger Marcell Engel

Frankfurt/Bad Soden, 08. Februar 2023. „Wann bietest du einen Workshop zu den Lebensthemen an, die sich durch deine Bühnenshow, deine Podcasts und Postings in Social Media ziehen?“ – solche Fragen bekam Tatortreiniger Marcell Engel in den vergangenen Monaten ständig zu hören. Hierauf gibt der bekannte Frankfurter Life Coach nun eine klare Antwort: Sein Online-Workshop „Clean up your life“ findet am kommenden Sonntag, 12. Februar, ab 18:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

„Es geht vor allem um positive Veränderungen“, verrät Marcell Engel. Im Fokus stehen Methoden, die die Selbstmotivation steigern, eigene Ziele klar definieren lassen, Selbstzweifel überwinden und Selbstvertrauen stärken. „Ich gebe schnell umzusetzende Techniken an die Hand, die zielgerichtet eingesetzt zu einem zufriedeneren, glücklicheren und auch erfolgreicheren Leben führen“, verspricht Marcell Engel. Alles, was er in diesem einzigartigen Workshop teilt, hat sich aus seinen Erfahrungen und seinem eigenen Erleben entwickelt. „Ich habe für mich festgestellt, dass die lehrreichsten Learnings meistens aus schwierigen Situationen und schmerzhaften Prozessen entstanden sind“, sagt er. „Das sind aber auch die, die am nachhaltigsten eine Veränderung herbeigeführt haben“, fügt er hinzu.

Die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, ist für ihn der wichtige Schritt, um neue Wege zu beschreiten. „Jeder hat die Chance die beste Version seiner selbst zu werden“, ist die überzeugte Haltung des Life Coachs Engel. Motivation, positives Denken, konstruktive Selbstreflexion, individuelle Zielsetzungen und effektives Zeitmanagement sind Hauptthemen seines Workshops. Es bedeutet ihm viel, Menschen dabei zu unterstützen und Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihr Leben, ihre Beziehung, ihren Job und ihren Alltag verbessern können. „Es liegt mir am Herzen, mein Wissen und Können zu teilen. Und die positiven Rückmeldungen aus vielen Gesprächen geben mir den Antrieb für diesen Online-Workshop“, erläutert er. Wer nun neugierig geworden ist, sollte sich schnell zu dem in wenigen Tagen stattfindenden Online-Workshop „Clean up your life“ anmelden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Life Coach Marcell Engel

Herr Marcell Engel

Friedrich-Uhde-Str. 7

65812 Bad Soden

Deutschland

fon ..: +49 69 995 860 893

web ..: https://www.marcellengel.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Marcell Engel

Der bekannte Tatortreiniger und Life Coach bietet mit dem Workshop „Clean up your Life“ die Chance, das eigene Leben aktiv zu verändern. Dabei unterstützt er Menschen mit gezielten Techniken in den Bereichen Zieldefinition, Selbstmotivation, positives Denken, effektives Zeitmanagement und viele mehr.

Seit 2022 ist er mit seinem Programm „Tatort Leben – Was wir von den Toten lernen können“ bundesweit live auf der Bühne zu sehen. In 2023 ist er in vielen deutschen Spielstätten anzutreffen. Fans kennen ihn überdies aus den Podcasts „Todesursache“ und den Videos „Tatort Leben“. Zudem ist der Frankfurter unter anderem Autor des Buches „Die sieben Prinzipien des Tatortreinigers“ und gibt das Magazin „Tatort Leben“ heraus.

Pressekontakt:

Gesekus.Communication

Frau Marion Döbber

Hintergasse 24

99998 Mühlhausen

fon ..: +49 69 95860885

web ..: https://www.marcellengel.com/presse

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.