Vajo Parkett die Nummer 1 bei Parkettboden – Neuverlegung – Reparaturen und Veredelung

Wenn es darum geht, Bodenbeläge zu erneuern, zu reparieren oder neu zu verlegen, sind wir von VAJO PARKETT Ihre zuverlässigen Partner. Ob Sie einen neuen Parkettboden kaufen, Ihren alten Boden durch Schleifen und Versiegeln auffrischen oder mittels Einfärbung neugestalten, oder sich ganz für eine hochwertige Neuverlegung von Holzböden entscheiden – unser Team bietet Ihnen professionelle Lösungen mit höchsten Qualitätsstandards.

Warum ein Parkettboden?

Ein Parkettboden ist nicht nur ein zeitlos eleganter Klassiker, sondern auch eine langfristige Investition in Ihr Zuhause. Dank seiner Langlebigkeit, Vielseitigkeit und natürlichen Optik erfreut sich Parkett immer großer Beliebtheit. Egal, ob für Wohnungen, Büros oder Gewerberäume – ein gut gepflegter Parkettboden verleiht jedem Raum Wärme und Stil.

Ihr Spezialist für Parkettboden in Wien, Niederösterreich, Burgenland und dem Rest von Österreich.

Wir verstehen, dass jede Immobilie und jeder Kunde individuelle Bedürfnisse und Wünsche hat, deshalb bieten wir maßgeschneiderte Dienstleistungen rund um das Thema Parkettböden an, darunter:

Parkettboden verlegen: Von der Planung bis zur perfekten Ausführung.

Parkettboden reparieren: Kleine Schäden, wie Kratzer oder Dellen, werden professionell ausgebessert.

Parkettboden schleifen und versiegeln: Für eine komplett erneuerte und glänzende Oberfläche.

Parkettboden kaufen: Hochwertige Parkettvarianten in unterschiedlichen Designs – zu attraktiven Preisen.

15% AKTION Für unsere Kunden gibt es jetzt 15% Rabatt beim Kauf eines Qualitätsparkettbodens bei einem unserer Partner „BAUWERK WIen“ und „INKU“.

Parkettboden neu einfärben und veredeln: Für einen komplett erneuerten Look färben wir ihren alten Parkett und veredeln so ihren Boden.

boden färben

Unser Serviceangebot deckt alle Aspekte der Holzbodenpflege und -Verlegung ab. Von kleinen Reparaturen bis zur vollständigen Renovierung – bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Holzböden verlegen

Ein neuer Holzboden ist nicht nur eine optische Aufwertung, sondern auch ein funktionales Element in Ihrem Zuhause. Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an hochwertigen Materialien und sorgen für eine präzise Verlegung, damit Ihr Boden langlebig und belastbar bleibt.

Aktion: Parkettboden Neuverlegung

Profitieren Sie von unseren aktuellen Angeboten für die Neuverlegung von Parkettböden! Unsere Experten beraten Sie gerne, welches Material und welche Verlegeart am besten zu Ihren Räumen passen.

Haben sie sich schon einen neuen Boden ausgesucht und brauche Hilfe bei der Verlegung oder möchten die gesamte Arbeiten von Profis erledigen lassen? Dann vertrauen sie uns, wir gestalten ihren Boden nach ihren Wünschen.

Aktion: Parkettboden Renovierung

Lassen Sie Ihren alten Boden wieder wie neu erscheinen! Unsere Sonderaktion bietet Ihnen das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis für das Schleifen, Versiegeln und Veredeln Ihres Holzbodens.

Holzböden Renovierung, schleifen und versiegeln von Kratzern, ausgleichen von Dellen oder Austausch und Festigung lockere Bretter? Unser Renovierungsservice sorgt dafür, dass kleinere Schäden schnell und kostengünstig behoben werden.

Aktion: Parkettboden Reparatur

Einzelne Dielen tauschen Wasserschaden reparieren

Jetzt von unseren reduzierten Preisen für Reparaturen profitieren – Ihr Holzboden ist es wert!

Sollte ihr Parkettboden gröbere Schäden aufweisen reparieren wir die schadhaften Stellen oder auch den ganzen Boden. Je nach Beschaffenheit werden kaputte Stellen ausgetauscht oder der bestand gerettet.

Aktion: Parkettboden veredeln

Sie wollen Veränderung oder haben neue Möbel und der Boden passt nicht mehr dazu ? Auch da können wir helfen, belassen sie ihren alten Boden und ändern sie nur den Look. PARKETT VEREDELUNG BODEN FÄRBEN.

Wir färben ihren bestehenden Parkettboden in den gewünschten Farbton. Das erreichen wir durch speziell angepasste Öl- und Beizverfahren.

Aktion: Parkettboden Handel

Günstiger Parkettboden vom Experten

Wenn Sie nach einem Parkettbodenhandel suchen, der Qualität zu fairen Preisen bietet, sind Sie bei uns genau richtig. Wir führen ein breites Sortiment an Parkettböden – von klassisch bis modern – und bieten regelmäßig attraktive Aktionen an.

Ihre Vorteile mit Vajo Parkett

Hochwertige Materialien für jeden Geschmack

Fachkundige Beratung für Ihren perfekten Boden

Verlässliche und termingerechte Umsetzung

Langjährige Erfahrung in der Branche

Unsere Kunden aus Wien, Niederösterreich, Burgenland und ganz Österreich schätzen uns als verlässlichen Partner für alle Themen rund um Holzböden.

Warum?

Weil wir stets auf Qualität und Kundenzufriedenheit setzen.

Individuelle Beratung: Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wünsche zu verstehen und passgenaue Lösungen zu entwickeln.

Erfahrene Fachkräfte: Unser Team besteht aus erfahrenen Handwerkern, die ihr Handwerk verstehen.

Rundum-Service: Von der ersten Beratung bis zur finalen Abnahme stehen wir Ihnen zur Seite.

Transparente Preise: Mit uns erleben Sie keine bösen Überraschungen – unsere Preise sind klar und fair.

Kontaktieren Sie uns!

Wenn Sie nach einem Experten für Parkettböden in Wien, Niederösterreich, Burgenland oder auch im Rest von Österreich suchen? Möchten Sie Ihren Boden renovieren, schleifen, veredeln oder neu verlegen lassen? Dann sind wir Ihr Ansprechpartner.

Ob für kleine Reparaturen oder große Renovierungsprojekte – wir sind bereit, Ihre Böden wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen.

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Leistungen und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Wohnträume verwirklichen.

Ihr Team von Vajo Parket freut sich darauf, Ihnen zu helfen!

www.vajo-parkett.at

Portrait

Verlegung von Parkettböden – im großen und im kleinen Stil.

Hinter Vajo Parkett steht Inhaber Vajo Sarcevic mit seinem bewährten Team.

Vor mehr als 30 Jahren machte der gebürtige Bosnier in Österreich die Ausbildung zum Parkettbodenleger. Echte Leidenschaft für Handwerk und edle Holzböden prägt seit jeher seine Arbeitsweise. Seit vielen Jahren verlegen und sanieren wir zigtausende Quadratmeter Fußböden jährlich für (vornehmlich) Privat- und Geschäftskunden. Alles und alle im Unternehmen sind voll und ganz auf eines ausgerichtet: Unserer Leidenschaft für den besonderen Reiz des edlen Holzparketts.

Vajo Sarcevic

Vajo Sarcevic

Echte Qualität und persönliche Beratung

Bei uns wird Qualität auf jeder Ebene und in jedem Detail groß geschrieben. Persönliche Betreuung ist bei Vajo Parkett Chefsache. Sanieren oder neu machen? Vajo Sarcevic begutachtet ihren alten Boden persönlich. Basierend auf langjähriger Erfahrung erwartet Sie eine ehrliche Beurteilung von Zustand und Möglichkeiten. Machen Sie eine Terminanfrage für einen kostenlosen Besichtigungstermin.

Auf Facebook und Instagram posten wir laufend Impressionen unserer aktuellen Arbeiten.

Kontakt:

Vajo Parkett

Aßmayergasse11/1

1120 Wien

https://www.vajo-parkett.at

