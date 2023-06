Urlaubsbox.com – Kurzurlaub-Geschenkboxen – Hotelgutscheine & Reisegutscheine – Gutschein-Geschenkidee

Urlaubsbox.com – Hotelgutscheine & Reisegutscheine in Gutschein-Geschenkboxen als innovative Kurzurlaub-Geschenkidee

Urlaubsbox ist ein hochinnovatives Konzept, das es Reisenden aus ganz Europa ermöglicht, einzigartige und maßgeschneiderte Urlaubserlebnisse in Form von Hotel-Kurzurlaube und Hotel-Kurzreisen zu genießen. Mit einer Urlaubsbox erhält man eine Auswahl an Reisezielen und Aktivitäten, aus denen man wählen kann, um den perfekten Kurz-Urlaub zu gestalten. Die Idee hinter Urlaubsbox ist es, den Reisenden die Freiheit zu geben, ihren Urlaub nach ihren eigenen Vorlieben und Bedürfnissen zu gestalten. Anstatt sich an vorgefertigte Reisepakete zu halten, können die Kunden aus einer Vielzahl von Möglichkeiten auswählen.

Die Urlaubsboxen decken verschiedene Reisearten ab, wie zum Beispiel Städtereisen, Wellness-Auszeiten, Aktivurlaube, Familienurlaube, Wanderreisen, Wintersporturlaube oder romantische Wochenenden. Jede Urlaubsbox enthält eine Auswahl an geprüften Top-Hotels. So kann man den Kurz-Urlaub ganz nach den eigenen Interessen gestalten. Die Buchung einer Urlaubsbox ist einfach und unkompliziert. Eine Urlaubsbox bietet den Vorteil, dass sie Flexibilität und Überraschungselemente vereint.

Man weiß, dass man eine fantastische Reise erleben wird, hat aber dennoch die Möglichkeit, den Urlaub individuell anzupassen. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Orte zu entdecken, ohne sich im Voraus zu sehr festlegen zu müssen. Urlaubsbox hat es sich zum Ziel gesetzt, Reisenden unvergessliche Erlebnisse im Sinne von Hotelgutscheinen und Reisegutscheinen in Kurzurlaub-Geschenkboxen als Gutschein-Geschenkidee zu bieten und ihre Reiseträume wahr werden zu lassen. Mit ihrer breiten Auswahl an Reisezielen und Aktivitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Egal, ob man einen Aktivurlaub in den Bergen verbringen oder sich in einem Wellnesshotel entspannen möchte, mit einer Urlaubsbox kann man den perfekten Urlaub planen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Herr Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 732 651818-65

fax ..: +43 732 651595

web ..: https://www.urlaubsbox.com/urlaub-zum-verschenken/

email : pr@urlaubsbox.com

Urlaubsbox® – Eine Marke der

INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, A-4020 Linz

Tel.: +43 732 651818-65

Fax: +43 732 651595

Mail: info@urlaubsbox.com

www.urlaubsbox.com

Firmenbuch: FN 98457 s

Firmenbuchgericht: LG Linz

UID-Nr (VAT) ATU23046406

Geschäftsführer: Mag. Christian Klar

Aufsichtsbehörde: Magistrat der Stadt Linz

Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ

Sparte Tourismus- & Freizeitwirtschaft

Fachgruppe Reisebüros

Reisebürogewerbe

Berechtigung verliehen in Österreich

