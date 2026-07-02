Urlaub in Spremberg – Ein Paradies für Erholung und Naturfreunde

In Spremberg erwartet dich Erholung in der Lausitz: Natur, Kultur und gemütliche Ferienwohnungen für einen entspannten Urlaub zwischen Seen, Wäldern und Ausflügen.

Ein Urlaub in Spremberg steht ganz im Zeichen von Ruhe, Natur und Entschleunigung. Die kleine Stadt im Spree-Neiße-Kreis ist umgeben von einer abwechslungsreichen Landschaft aus Wäldern, Wiesen und Seen, die ideal ist, um dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Besonders die naturnahe Lage macht die Region zu einem beliebten Ziel für Erholungssuchende und Naturfreunde.

Ferienwohnungen mit Komfort

Die Ferienhäuser der Familie Hannusch bieten eine gemütliche und gut ausgestattete Unterkunft für bis zu fünf Personen. Gäste profitieren von kostenfreiem WLAN, einer Grillmöglichkeit im Garten sowie einem gesicherten Fahrradraum, der besonders für Radtouren im Lausitzer Radwegenetz praktisch ist. Auch Haustiere sind willkommen, wodurch sich die Unterkünfte ideal für Familien und Tierliebhaber eignen. Auf Wunsch wird ein Frühstück angeboten und ein Shuttleservice vom Bahnhof erleichtert die Anreise zusätzlich.

Aktiv unterwegs in der Natur

Die Umgebung von Spremberg lädt zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein. Radfahrer und Wanderer finden zahlreiche gut ausgebaute Wege durch die Lausitzer Landschaft. Der nahegelegene Halbendorfer See bietet Möglichkeiten zum Baden und für Wassersport, während ruhige Naturplätze zum Verweilen einladen. So lässt sich Aktivurlaub perfekt mit Erholung verbinden.

Kultur und spannende Ausflüge

Neben der Natur überzeugt die Region auch mit interessanten Ausflugszielen. Die Slawenburg Raddusch und das Besucherbergwerk F60 geben spannende Einblicke in die Geschichte der Lausitz. Für Familien ist der Saurierpark ein besonderes Highlight, das Abenteuer und Lernen verbindet. Ergänzt wird das Angebot durch kleine Museen und historische Städte, die den Charme der Region abrunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ferienwohnung Hannusch

Frau Birgit Hannusch

Hubertusweg 5

03130 Spremberg

Deutschland

fon ..: 03563 94197

web ..: http://www.ferienwohnungen-hannusch.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

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