Urban Gardening mit floraPell Schafwollpellets

Nachhaltige Düngelösung für Balkon und Dachgarten

Urban Gardening boomt: Immer mehr Stadtbewohner*innen verwandeln Balkone, Terrassen und Dachflächen in grüne Oasen. Damit Pflanzen in Kübeln, Hochbeeten oder Vertikalsystemen gedeihen, benötigen sie eine zuverlässige Nährstoffquelle, die sowohl wirksam als auch umweltfreundlich ist. Die Schafwollpellets von floraPell erfüllen genau diese Anforderungen – sie bestehen zu 100 % aus Schafwolle, enthalten keinerlei Zusatzstoffe und wirken als Langzeit-Bio-Dünger.

Die Pellets werden aus gewaschener, kardierter Schafwolle hergestellt, die anschließend zu kleinen, einheitlichen Körnern gepresst wird. Dieser Prozess bewahrt die natürlichen Keratin- und Lanolin-Anteile der Wolle, die im Boden langsam mikrobiell abgebaut werden und dabei Stickstoff, Phosphor und Kalium in pflanzenverfügbarer Form freigeben. Im Gegensatz zu schnell wirkenden Mineraldüngern setzt die Nährstofffreisetzung über mehrere Monate hinweg gleichmäßig ein, sodass Pflanzen kontinuierlich versorgt werden, ohne dass häufiges Nachdüngen erforderlich ist.

Durch ihr hygroskopisches Quellvermögen nehmen die Pellets beim Einarbeiten in das Substrat Wasser auf und vergrößern ihr Volumen um das Drei- bis Vierfache. Dadurch verbessern sie die physikalischen Eigenschaften des Wachstumsmediums: Die Bodenstruktur wird lockerer, die Wasserhaltekapazität steigt und die Belüftung des Wurzelraums wird gefördert – ein entscheidender Faktor für Containerkulturen, bei denen Staunässe und Verdichtung schnell zu Problemen führen können.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Geruchneutralität. Während viele organische Düngemittel wie Hornspänen oder Kompost bei feuchten Bedingungen unangenehme Gerüche entwickeln können, bleiben floraPell Schafwollpellets nahezu geruchlos, was sie besonders für Balkonanwendungen attraktiv macht, wo die Nähe zu Wohn- und Aufenthaltsräumen ein Kriterium ist.

Die regionale Herkunft der Wolle – vorwiegend aus zertifizierten Betrieben in Deutschland und Nachbarländern – reduziert Transportwege und damit den CO?-Fußabdruck des Produkts. Gleichzeitig unterstützt der Kauf solcher Pellets lokale Landwirtschaft und fördert nachhaltige Tierhaltungssysteme, die artgerechte Weidehaltung und schonende Schermethoden voraussetzen.

Warum Schafwollpellets ideal für das Urban Gardening sind:

floraPell Schafwollpellets bieten eine einfache, wirksame und umweltfreundliche Lösung für alle, die auf Balkon, Terrasse oder Dachgarten gärtnern möchten. Durch ihre Langzeitwirkung, die Verbesserung der Bodenstruktur und die komplett natürliche Zusammensetzung unterstützen sie gesundes Pflanzenwachstum – ohne chemische Zusätze und mit gutem Gewissen gegenüber der Umwelt.

Für weitere Informationen über floraPell und seine Produkte besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite: https://www.florapell.shop/

Kontakt:

floraPell Düngeprodukte GmbH

Ziegeleiweg 14

01979 Lauchhammer

Tel: 01601537705

E-Mail: b.lanzke@florapell.de

https://www.florapell.de

https://www.facebook.com/schafwollpellets

Über floraPell:

floraPell ist ein junges, innovatives Unternehmen, das nachhaltige Gartenprodukte entwickelt und herstellt. Mit Leidenschaft für Umweltschutz und effiziente Ressourcennutzung bietet floraPell durchdachte Lösungen für Hobbygärtner und Profis, die Wert auf nachhaltiges Wachstum legen.

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Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

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