Unternehmer ORANGE zu Gast im ZOLLHOF: Netzwerkabend zwischen Mittelstand, DeepTech und Zukunftsperspektiven

Nürnberg – Unter dem Jahresmotto „Tradition trifft Zukunft“ lud Unternehmer ORANGE zum Netzwerkabend in den ZOLLHOF Tech Incubator ein.

Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region erhielten dabei exklusive Einblicke in eines der dynamischsten Startup- und Innovationsökosysteme Deutschlands – und in die Frage, wie Zukunftstechnologien stärker mit dem Mittelstand verbunden werden können.

Bereits der Veranstaltungsort selbst steht sinnbildlich für diesen Wandel: Das heutige ZOLLHOF-Gebäude gilt als Heimat des ersten deutschen Patents. Wo einst industrielle Innovation entstand, arbeiten heute Startups, Investoren und Technologieunternehmen an den Geschäftsmodellen von morgen.

„Dass im heutigen ZOLLHOF-Gebäude einst das erste deutsche Patent entstand, ist für uns mehr als nur Geschichte. Es ist ein Symbol dafür, dass Innovation in dieser Region seit jeher zuhause ist“, so Geschäftsführer Benjamin Bauer.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat der ZOLLHOF mehr als 100 Startups begleitet und sich zu einem zentralen Knotenpunkt für technologiegetriebene Innovationen entwickelt. Rund die Hälfte der begleiteten Teams konnte bereits Kapital einwerben – insgesamt inzwischen nahezu eine halbe Milliarde Euro. Besonders bemerkenswert: Die langfristige Erfolgsquote der Startups liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Innovation entsteht im Ökosystem

Im Mittelpunkt des Abends stand die Frage, wie aus Forschung marktfähige Unternehmen entstehen – und welche Rolle der Mittelstand dabei künftig spielen kann. Vorgestellt wurden unter anderem die neue Startup Factory, die vom Bund als eines von nur zehn Projekten deutschlandweit ausgezeichnet wurde, sowie der Venture-Capital-Fonds ZOHO.VC.

Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, Nordbayern zu einem führenden DeepTech-Standort Europas weiterzuentwickeln. Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Robotik, Biotechnologie und intelligente Produktionssysteme standen dabei ebenso im Fokus wie die Frage, wie Unternehmen Zugang zu neuen Technologien, Talenten und Innovationspartnerschaften erhalten.

Die Region neu sichtbar machen

Benjamin Bauer betonte die besondere Entwicklung der Region: Nürnberg und Nordbayern hätten bereits mehrfach bewiesen, dass hier erfolgreiche Technologieunternehmen entstehen können. Ziel sei es nun, diese Innovationskraft sichtbarer zu machen und ein Umfeld zu schaffen, in dem technologiegetriebene Gründungen gezielt wachsen können. Auch Unternehmer ORANGE sieht genau darin einen wichtigen Zukunftsimpuls für die Region.

„Der Abend hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft es bereits heute in unserer Region gibt“, so Sabine Michel, Initiatorin von Unternehmer ORANGE. „Besonders spannend war zu erleben, wie eng Mittelstand, Forschung, Investoren und Startups inzwischen zusammenarbeiten und welche Chancen daraus entstehen.“

Beim anschließenden Networking nutzten die Gäste die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen, neuen Kontakten und einem offenen Austausch über die Zukunft von Unternehmertum und Innovation.

Ein besonderer Dank an die Gastgeber

Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Team des ZOLLHOF Tech Incubator für die spannenden Einblicke und die Gastfreundschaft. Ebenso bedankt sich Unternehmer ORANGE bei allen Gästen sowie bei den Partnern und Sponsoren des Abends, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere bei Schaffer & Partner mbB, VR TeilhaberBank, ARTUS Gruppe sowie dem Team von smic! Events & Marketing.

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