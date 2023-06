Umweltfreundliche Herstellungsprozesse für Schilder

Die Schilderherstellung wird nachhaltiger, indem umweltschädliche Lösungsmittel durch umweltfreundliche Methoden wie Eloxieren und Lasergravur ersetzt werden.

Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Produktionsmethoden spielen auch bei der Schilderherstellung eine immer größere Rolle. Einige Verfahren erforderten bis vor nicht allzu langer Zeit zwangsläufig den Einsatz umweltschädlicher Lösungsmittel, um beispielsweise Beschriftungen zu ätzen. Mittlerweile gibt es aber auch hierfür Methoden, die verschiedene Einzelprozesse in einem Durchgang erledigen und hierfür lösemittelfreie Stoffe einsetzen. So ist die Entfettung bei solchen Anlagen heute weitgehend ohne die Verwendung zusätzlicher Chemikalien möglich. Doch es gibt noch andere umweltfreundliche Herstellungsmethoden, die von innovativen Unternehmen wie der Gebr. Wenzelmann GmbH bereits seit Jahren sehr erfolgreich angewendet werden.

Beispiele für umweltfreundliche Herstellungsmethoden von Schildern

Je nach Anforderungen und Einsatzzweck können Schilder heutzutage sehr individuell gestaltet werden. Hierfür stehen unterschiedliche Herstellungsmethoden zur Verfügung, von denen einige als besonders umweltfreundlich gelten. So lassen sich farbige Schilder beispielsweise ideal im Eloxierverfahren herstellen. Dabei wird die Farbe in drei Arbeitsschritten auf das Schild aufgetragen. In der Regel handelt es sich um Aluminiumschilder, die zunächst auf die geforderten Maße zugeschnitten und eloxiert werden. Hierbei bildet sich eine dünne Schicht aus Oxiden, deren Feinporigkeit den dauerhaften Farbeintrag ermöglicht.

Dieser erfolgt im nächsten Arbeitsgang mithilfe von Digitaldruck-Maschinen, die auch mehrfarbige Designs erlauben. Zuletzt wird das fertige Schild versiegelt, wodurch die Oberfläche besonders widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und diverse Chemikalien wird. Außerdem verleiht die Versiegelung dem Schild eine hochwertige Optik. Umweltfreundlich ist dieses Verfahren vor allem deshalb, weil die Versiegelung durch heißes Wasser ausgelöst wird. Somit ist diese Herstellungsmethode besonders nachhaltig, weil keine chemischen Zusätze erforderlich sind, die anschließend aufwändig entsorgt werden müssen. Bei Gebr. Wenzelmann ist bereits seit 2007 eine Ätzstraße mit moderner Wasser-Reinigungsanlage in Betrieb, mit der zeitgleich auch das Ätzen von Edelstahlschildern in das Portfolio aufgenommen wurde.

Präzise Lasergravur für die umweltfreundliche Herstellung beständiger Schilder

Die moderne Technik hat auch in der Schilderherstellung einiges verändert. Prozesse und Abläufe können beschleunigt werden, neue Designs werden ermöglicht und die Produktion nach Kundenwunsch lässt sich perfekt individualisieren. Eine der effektivsten und umweltfreundlichsten Herstellungsmethoden ist hierbei die Lasergravur. Mit diesem Verfahren lassen sich Schriften und filigrane Logos oder auch QR-Codes präzise in feinsten Linien auf das Schild gravieren. Dabei können sowohl Kunststoff- als auch Metallschilder bearbeitet werden.

Die hohe Flexibilität ergibt sich aus der Individualisierung der Schilder, denn auch wechselnde Texte oder durchlaufende Barcodes sind mit diesem Verfahren ohne große Mehrkosten realisierbar. Die Lasergravur an sich ist sehr umweltfreundlich, da die Gravur direkt auf dem gewünschten Material ohne zusätzliche Hilfsmittel erfolgt. Sogar auf rostfreiem Edelstahl der Güte V2A können präzise und saubere Schriftbilder garantiert werden. Darüber hinaus ist die Lasergravur besonders haltbar und bleibt auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen perfekt lesbar. Durch ihre Langlebigkeit gelten gelaserte Schilder als besonders nachhaltig, zumal sie sich in nahezu allen Industriebetrieben und anderen gewerblichen Bereichen einsetzen lassen.

Die Nachhaltigkeit endet nicht bei der Produktionsanlage

Bei der umweltfreundlichen Herstellung von Schildern gibt es unabhängig vom gewählten Produktionsverfahren weitere Dinge zu beachten, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen. Das beginnt bereits mit der Materialauswahl und endet schließlich bei der Logistik für die Auslieferung. Hier lassen sich durch moderne Fertigungs- und Transportkonzepte viele Tonnen an klimaschädlichem CO2 einsparen. Je nach Anforderungen der Kunden sind jedoch nicht immer alle Konzepte praktikabel oder sinnvoll in das Budget einzupassen. Daher ist eine professionelle und fundierte Beratung für Kunden unverzichtbar, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Qualität, Tradition und Verantwortung

Die traditionsreiche Schilderfabrik Gebr. Wenzelmann GmbH setzt die richtigen Prioritäten, um die Balance zwischen umweltfreundlicher Herstellung, einer fairen Kostenkalkulation und der perfekten Erfüllung von Kundenwünschen zu wahren. Möglich wird dies unter anderem durch die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Schilderherstellung. Modernste Produktionsanlagen für CNC-Fertigung, Lasergravur und klassische Herstellungsverfahren für Schilder treffen hier auf die Professionalität eines Familienunternehmens, das bereits in dritter Generation in diesem Bereich tätig ist.

Die Einhaltung und Übererfüllung gängiger Industriestandards und Qualitätsanforderungen ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Die Verantwortung für Umwelt und Klima spiegelt sich im Traditionsbewusstsein der Gründer wider. Die Investition in eine Photovoltaikanlage und neue Abluftsysteme sind weitere Meilensteine, welche die Selbstverpflichtung des Unternehmens zur Nachhaltigkeit untermauern.

